Estoy convencida de que relación comercial con EU seguirá: CSP; rechaza debatir T-MEC

Sugeyry Romina Gándara

14/01/2026 - 10:38 am

Sheinbaum respondió a Trump con relación a sus dichos sobre que el T-MEC era "irrelevante".

Sheinbaum aseguró que son los empresarios de EU quienes más defienden el T-MEC y añadió que, aunque no entrará en debate, está convencida de que el acuerdo comercial con el vecino del norte se mantendrá, sobre todo ante economías como China.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las empresas de Estados Unidos (EU) son las más interesadas en conservar el tratado comercial con México (conocido como T-MEC y que incluye a Canadá) y – contrario a lo que declaró el expresidente Donald Trump– sostuvo para el país vecino sí es muy importante mantener ese acuerdo porque es muy benéfico para ambas naciones, incluso para ser más competitivos frente a económicas como China.

“Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses; los que más. Por supuesto México también, porque hay una integración muy grande; ellos tienen muchas plantas de autos, no sólo de producción de autos, sino de muchos temas”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre las declaraciones hechas un día antes por el mandatario estadounidense.

El martes, Donald Trump aseguró que el acuerdo comercial “no tiene ninguna ventaja real” y lo calificó como “irrelevante”. “A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan”, afirmó durante un recorrido por una fábrica de Ford, en Dearborn. “El problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí. Y eso es lo que está pasando”, agregó.

Al respecto, Sheinbaum se mostró confiada en que la relación comercial entre México y Estados Unidos continuará, debido a la fuerte integración que existe entre ambas naciones.

“Entonces estoy convencida de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos”, concluyó.

Al ser cuestionada sobre los posibles escenarios para México con o sin el T-MEC, la mandataria señaló que no quisiera plantear un panorama sin el tratado comercial y consideró que el acuerdo es fundamental también para Estados Unidos, debido a la fuerte integración económica entre ambos países.

“Nosotros creemos que (el T-MEC) es muy beneficioso para Estados Unidos. Por cada empleo que se creó aquí, relacionado con esta integración comercial, hay un estudio que dice que se crearon tres empleos en los Estados Unidos. No es que el empleo de Estados Unidos se venga para acá; acá, como hay integración, se crea empleo aquí y se crea empleo allá”, afirmó.

Sheinbaum respondió a Trump por el tema del T-MEC, mientras Canadá comienza a voltear a China.
Sheinbaum respondió a Trump por el tema del T-MEC, mientras Canadá comienza a voltear a China. Foto: X @Claudiashein

La Jefa del Ejecutivo explicó que uno de los principales beneficios del tratado es que garantiza que no haya impuestos a las importaciones cuando se cumple con las reglas establecidas, particularmente las llamadas reglas de origen, estas reglas, dijo, determinan que la mayor parte de los insumos de un producto exportado deben provenir de la región y no de terceros países.

Asimismo la mandataria explicó a detalle las formas que actualmente existen para exportar a Estados Unidos: una, dentro del T-MEC y cumpliendo con las reglas de origen, lo que permite exportar sin aranceles; y otra, fuera del tratado o incumpliendo dichas reglas, lo que implica el pago de impuestos. Puso como ejemplo el caso de las autopartes, donde si un motor proviene mayoritariamente de Europa y solo se ensambla en México, se debe pagar un arancel al exportarse a Estados Unidos.

Anteriormente, explicó, muchos de estos productos podían ingresar con aranceles mínimos bajo el principio de “nación más favorecida” de la Organización Mundial de Comercio, pero ahora enfrentan impuestos debido a disposiciones adoptadas por Estados Unidos, lo que ha llevado a que la mayoría de las empresas busquen incorporarse plenamente al T-MEC.

“¿Nos conviene? Sí. Sí nos conviene, porque se produce más aquí y hay más cadenas de valor”, señaló.

La Presidenta también mencionó los aranceles que Estados Unidos impuso al acero y al aluminio exportados por México, así como a los vehículos terminados, que enfrentan un arancel de 25 por ciento, descontando la parte fabricada en territorio estadounidense. Aun así, destacó que las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron en 2025, particularmente en productos electrónicos.

Explicó que, pese a que Trump ha expresado su desacuerdo, especialmente en el sector automotriz, las exportaciones de vehículos continúan, aunque en menor volumen que en 2024.

Sheinbaum insistió en que quienes más defienden el tratado son las propias empresas estadounidenses, beneficiarias de una integración económica que se ha consolidado durante décadas.

“¿Quiénes son los principales que defienden esto? Pues las empresas estadounidenses que son beneficiarias de esta integración que se ha dado por 30 o 40 años”, resaltó.

Finalmente, consideró que el camino es seguir avanzando en el tratado y, en caso de ser necesario, buscar modificaciones, ya que el T-MEC es benéfico tanto para México como para Estados Unidos. Añadió que, frente a la competencia económica con China y otros países asiáticos, a Estados Unidos le conviene mantenerse integrado con México y Canadá como región de América del Norte.

“Entonces es muy importante para Estados Unidos el tratado comercial”, concluyó.

Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas. La economía de Canadá, Estados Unidos y México, pero vamos a hablar de Estados Unidos y México. Quienes más defienden el Tratado son los empresarios estadounidenses. Los que más. Por supuesto, México también.

Porque hay una integración muy grande, ellos tienen muchísimas plantas de producción, no sólo de autos, de muchísimos temas. Recientemente compraron una empresas de transformadores en México, una empresa estadounidense, con un monto muy significativo, lo que quiere decir que hay confianza en el país.

Estoy convencida que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos. Todo, no sólo la cadena automotriz. Hay mucha integración, no voy a debatir en particular, sino sencillamente la importancia que tiene para ambos países que se mantenga la relación comercial con Estados Unidos.

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

