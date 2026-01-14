La Presidenta dice que ni EU ni Trump le han planteado procesar a figuras de Morena

Sheinbaum desestimó las versiones publicadas en medios como el Wall Street Journal, que aluden a supuestos nexos de gobernadores y exgobernadores de Morena con el narco.
- Información en desarrollo
Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó este miércoles que Estados Unidos (EU) o el Presidente Donald Trump le hayan planteado procesar a figuras de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En conferencia, la mandataria respondió a preguntas sobre un reportaje publicado en un diario estadounidense que refiere a personajes de la política mexicana presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
"Nunca se ha tocado ese tema, ni en las reuniones que tenemos cada mes con autoridades de Estados Unidos, ni en llamadas telefónicas. No ha habido ninguna solicitud en ese sentido”, afirmó.