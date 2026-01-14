La Presidenta dice que ni EU ni Trump le han planteado procesar a figuras de Morena

Sheinbaum desestimó las versiones publicadas en medios como el Wall Street Journal, que aluden a supuestos nexos de gobernadores y exgobernadores de Morena con el narco.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó este miércoles que Estados Unidos (EU) o el Presidente Donald Trump le hayan planteado procesar a figuras de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En conferencia, la mandataria respondió a preguntas sobre un reportaje publicado en un diario estadounidense que refiere a personajes de la política mexicana presuntamente relacionados con actividades ilícitas.