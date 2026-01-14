Dinamarca envía refuerzos militares a Groenlandia previo a las conversaciones en EU

La decisión de las autoridades danesas se da en medio de la incertidumbre generada por las amenazas de Donald Trump de tomar el control de la isla ártica.

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS).- El gobierno de Dinamarca anunció este miércoles que sus fuerzas armadas ampliarán su presencia en Groenlandia en el marco del aumento de las tensiones con Estados Unidos (EU) por sus pretensiones de anexionarse el territorio autónomo danés, poco antes de que una delegación del país europeo se reúna en la Casa Blanca con el Vicepresidente JD Vance y el Secretario de Estado, Marco Rubio, para abordar los planes de Washington sobre la isla.

"Las tensiones geopolíticas se han extendido en el Ártico. Por tanto, el gobierno de Groenlandia y el Ministerio de Defensa de Dinamarca han decidido continuar con la intensificación de las actividades del ejército danés en Groenlandia, en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN", indicó el Ministerio de Defensa danés en un comunicado conjunto con el Ministerio de Exteriores de Groenlandia.

Dinamarca explica que, "a partir de hoy", "ampliará la presencia militar en Groenlandia y sus alrededores", en cooperación con sus aliados, con el objetivo declarado de "entrenar la capacidad de operar en las condiciones únicas del Ártico". La idea es "fortalecer la presencia" de la Alianza Atlántica en la zona, "en beneficio de la seguridad europea y transatlántica".

Esta medida "se traducirá en el futuro próximo" en "una presencia militar compuesta por aeronaves, buques y soldados, incluidos los de los aliados de la OTAN", señaló el Ministerio de Defensa danés. "Las actividades en 2026 podrían incluir la protección de infraestructuras críticas, la asistencia a las autoridades locales, incluida la Policía, la recepción de tropas aliadas, el despliegue de aviones de combate, y operaciones navales", precisó.

La Ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeld, subrayó que, como parte de la OTAN "es una prioridad fundamental" para su gobierno "fortalecer la defensa y la seguridad" de la isla. Así, aseguró que está colaborando "estrechamente" con Copenhague "para impulsar iniciativas y fomentar la cooperación".

"Una vez que comiencen los ejercicios, se mantendrá informada continuamente a la población groenlandesa sobre las actividades a través de las plataformas del Mando Ártico Conjunto", concluyó la Ministra del territorio ártico, que cuenta con autonomía, pero está bajo jurisdicción danesa.

Por su parte, el titular de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, hizo hincapié en que "la seguridad en el Ártico es crucial para el Reino de Dinamarca" y sus aliados. "Es fundamental que, en estrecha colaboración con ellos, fortalezcamos aún más nuestra capacidad para operar en la región", expresó.

"Lo hicimos en 2025 y, como consecuencia natural de estos esfuerzos, continuaremos y ampliaremos la cooperación en 2026. Las Fuerzas Armadas danesas, junto con varios aliados árticos y europeos, explorarán en las próximas semanas cómo implementar en la práctica una mayor presencia y actividad de ejercicios", manifestó.

Cabe mencionar que a mediados de 2025, Dinamarca reforzó su presencia y ejercicios en Groenlandia con "diversas iniciativas y capacidades", tanto marítimas como terrestres y aéreas, que incluían contribuciones de aliados como Alemania, Francia, Suecia o Noruega.

Reunión en la Casa Blanca

Este anuncio llega horas antes de que se reúna en la Casa Blanca una delegación danesa, a la que también acudirá Motzfeld, con el Secretario de Estado y el Vicepresidente estadounidense.

El objetivo del encuentro es poder abordar "cara a cara" las pretensiones estadounidense de hacerse con el control de la isla ártica, aseguró el Ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, mientras que la Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, abogó por que Dinamarca y Groenlandia mantengan la unidad en su rechazo a la anexión estadounidense.