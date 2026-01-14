Sheinbaum confirma que buscará reunión con Trump. ¿Para cuándo y qué temas tocará?

Sheinbaum aseguró este miércoles que buscará una reunión con Trump luego de que se cumpla un año del retorno del magnate a la Casa Blanca; adelantó que abordarían temas de seguridad, el Mundial de futbol y el T-MEC.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró esta mañana que a partir de la próxima semana buscará una reunión con su homólogo de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para abordar temas pendientes entre ambos países, como seguridad, el Mundial de futbol y el tratado de libre comercio entre ambos países y Canadá, conocido como T-MEC.

"La próxima semana se cumple un año de que llegó Donald Trump al gobierno, el 20 de enero. Pues, probablemente, después" buscará la reunión, dijo Sheinbaum este miércoles en su conferencia de prensa matutina. "Supongo que estará ocupado en este momento. Entonces, probablemente después del 20 estaremos buscando una llamada para ver todos los temas".

La mandataria recordó que Trump se despidió de manera muy amable y le dijo: "Nos llamamos pronto". "Y, en efecto, pues nos llamamos pronto y yo esperaría pues que pasara el 20 de enero, que imagino que él tiene muchas ocupaciones en este momento. Para poder, si es necesario, en una reunión, hablar pues de los temas pendientes que tenemos", reiteró Sheinbaum.

"Entonces viene el Mundial en muchos temas de seguridad, por ejemplo, que se están tratando con ellos relacionados con el Mundial por obvias razones. Y otros temas que estamos trabajando con ellos en relación al Mundial", así como el T-MEC, completó la Presidenta.