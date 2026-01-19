UnAñoPeligroso ¬ Archivos, fotos y dibujos. Así le explotó a Trump el caso Epstein

En su regreso a la Casa Blanca, a Donald Trump lo acorraló su amistad con Jeffrey Epstein y lo obligó a acallar rumores, mientras nuevas pruebas de su cercanía salían a la luz.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- “Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!”, escribió en junio de 2025, Elon Musk, el hombre más rico del mundo en su red social X, luego de abandonar de manera abrupta el Gobierno de EU por diferencias importantes con el Presidente de ese país.

Aunque, Musk se arrepintió y borró la publicación el impacto ya había surtido efecto, particularmente porque a lo largo de la campaña presidencial Trump prometió que, si era elegido nuevamente, haría públicos todos los archivos y documentos relacionados con Jeffrey Epstein, incluyendo supuesta información sobre cómo se condujo la investigación y quiénes podrían estar implicados.

Jeffrey Epstein fue un financiero multimillonario, agresor sexual de menores y líder de una red de tráfico sexual, quien se suicidó en 2019 antes de que, siquiera, se iniciara el juicio en su contra luego de que fue acusado de explotar sexualmente a decenas de víctimas, todas menores de edad. Sin embargo, las diversas investigaciones al respecto señalan que Epstein dejó "lista de clientes" implicados en una red trata de menores, entre quienes se mencionó a Trump, quien tuvo una larga y conocida amistad con el pederasta.

La propia base de MAGA de Trump lo presionó para que difundiera la información. No obstante, el Presidente estadounidense insistió por un tiempo que el caso era un "fraude" y el expediente "bastante aburrido". Lo cierto es que nada de eso cesó con la presión a tal punto que, bajo la presión del Congreso estadounidense, incluidos la de los legisladores republicanos y la de sus propios seguidores, Trump tuvo que emitir un decreto para que se abrieran y publicaran los expedientes en torno al caso Epstein y con ello intentar limpiar su imagen, manchada por la cercanía que por muchos años tuvo con el también financiero.

La amistad Trump-Epstein

Otro de los factores que revivió el caso fue la muerte de Virginia Giuffre, quien en abril de 2025, de acuerdo con las primeras investigaciones, se quitó la vida al interior de su domicilio, ubicado en Neergabby, Australia. Giuffre fue una de las tantas víctimas que evidenció la red de trata sexual de Epstein, a quien conoció mientras trabajaba en la finca Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach, Florida, propiedad que pertenece a Trump.

En diciembre pasado, The Wall Street Journal revela cómo este club facilitó el acceso de Jeffrey Epstein a empleadas jóvenes de su spa entre finales de los 90 y principios de los 2000. El informe detalla cómo estas trabajadoras eran enviadas a la mansión de Epstein para servicios a domicilio y cómo, a pesar de las advertencias internas sobre su comportamiento sexualmente inapropiado, la práctica continuó hasta 2003, cuando una denuncia directa provocó la expulsión de Epstein del club.

Situaciones como estas han apuntado a la relación que, por años, sostuvieron Trump y Epstein, la cual está ampliamente documentada por la prensa internacional y que, incluso, el propio Trump confirmó a inicios de la década de los 2000, cuando declaró a una revista que el financiero era “un tipo estupendo”, con el que lo unía una amistad de, al menos, 15 años.

Tras las acusaciones de Musk, se viralizó el fragmento de un video, originalmente grabado por NBC News en 1992, para el programa de entrevistas de Faith Daniels, "A Closer Look", en el que se puede observar al mandatario estadounidense mientras le habla al oído a Jeffrey. "Mírala, ahí atrás... ", se le escucha decir a Trump mientras señala a una mujer. Las imágenes fueron captadas durante una fiesta que Trump realizó en su finca de Mar-a-Lago, Florida, a la que asistió el pederasta.

Así, los simpatizantes del mandatario estadounidense comenzaron a exigir que se hicieran públicos los archivos del caso Epstein, uno de ellos fue el activista conservador estadounidense Scott Presler, quien a través de su cuenta de X solicitó que se publicaran los archivos sobre el tema, petición que fue apoyada por Musk, quien respondió al mensaje con un “Sí”. “Publiquen los archivos sin censura de Epstein”, exhortó Presler, sin citar directamente al Presidente Trump.

Ante esta presión, el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en conjunto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un informe, a petición del Presidente Donald Trump, con el que el Gobierno de la Unión Americana intentó calmar las especulaciones sobre el caso, pero que resultó todo lo contrario, ya que tras la difusión del informe, aumentaron las sospechas de la cercana relación del pedófilo con Donald Trump.

Esto, debido a que se confirmó el suicidó de Epstein durante su reclusión, además de que aseguró que no hay pruebas de que exista una "lista de clientes" presuntamente implicados en una red de explotación sexual de menores. El FBI también reveló videos de las cámaras de seguridad del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, los cuales muestran las últimas horas del magnate antes de quitarse la vida dentro de su celda, en agosto del 2019.

A tales sospechas, se suman las declaraciones del Presidente Trump, quien en un intento por desestimar el caso, calificó el expediente de "bastante aburrido", por lo que exhortó a dejar el asunto atrás, solicitud que encontró resistencia dentro de sus mismos seguidores, quienes exigieron e insistieron en que se proporcionara más transparencia en el tema. "No entiendo por qué el caso de Jeffrey Epstein sería de interés para alguien. Es material bastante aburrido. Es sórdido", dijo Trump en ese momento.

En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario calificó la controversia como “el fraude de Jeffrey Epstein”, acusando nuevamente que fue una creación de los demócratas, para luego señalar que sus “antiguos partidarios se han tragado esta ‘tontería’ a pies juntillas”. No obstante, durante la campaña presidencial, Trump se comprometió a revelar información del caso.

La liberación del archivo Epstein

Un día después, el 17 de julio, Trump pidió a la Fiscal General Pam Bondi hacer públicos los testimonios del Gran Jurado relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, y responsabilizó al Partido Demócrata de estar detrás de lo que llamó "una estafa", pese a que la propia Pam Bondi había informado sobre una supuesta lista de personalidades y millonarios que habrían sido grabados por Epstein abusando sexualmente de menores de edad.

"Basándome en la ridícula cantidad de publicidad que se le ha dado a Jeffrey Epstein, le he pedido a la Fiscal General Pam Bondi que presente cualquier testimonio pertinente del Gran Jurado, sujeto a la aprobación del tribunal. ¡Esta ESTAFA, perpetuada por los demócratas, debería terminar ahora mismo!", escribió Trump, luego de que influyentes personalidades republicanas se distanciaron del Presidente por demorar y limitar la publicación del expediente Epstein.

Sin embargo, el 23 de julio, un Juez federal de Estados Unidos rechazó la solicitud del Gobierno de Trump para revelar las transcripciones de la investigación de un gran jurado conformado para analizar el caso del pederasta Jeffrey Epstein. El Juez de Distrito Robin Rosenberg rechazó la petición que argumentaba que el trabajo de este gran jurado, conformado para realizar sus trabajos entre 2005 y 2007, debía darse a conocer bajo excepciones extraordinarias, la cuales, dijo, no existían.

Ese mismo día, el 23 de julio, os periodistas Sadie Gurman, Annie Linskey, Josh Dawsey y Alex Leary, de The Wall Street Journal, revelaron en exclusiva que Donald Trump sí está en la lista de personas involucradas dentro de los archivos Epstein, lo que se supo luego de que los funcionarios del Departamento de Justicia revisaron los documentos relacionados con Epstein a principios de este año, “descubrieron que el nombre de Donald Trump aparecía varias veces”.

Unos días antes, el 20 de julio, Mike Baker y Michael S. Schmidt, periodistas de The New York Times, dieron a conocer como una exempleada del pedófilo Jeffrey Epstein podría ser clave en este caso, ya que afirmó que advirtió al FBI sobre el involucramiento de Donald J. Trump, hoy Presidente de Estados Unidos, al detallar un encuentro en 1995 mientras se preparaba para trabajar para Epstein.

La investigación periodística detalló que el pedófilo un día llamó a la joven inesperadamente a sus oficinas en un edificio de lujo en Manhattan, y ella llegó en pantalones cortos. Luego llegó Trump, vestido con traje, y comenzó a rondar sobre ella. María Farmer mencionó que recordaba haber sentido miedo cuando Trump la miró fijamente. Entonces, Epstein entró en la habitación y le dijo a Trump: “No, no. Ella no es para ti”.

El 22 de julio, el escándalo por el caso Epstein dio un nuevo giro: la Cámara de Representantes decidió irse de vacaciones con antelación para evitar un voto crucial sobre la publicación de material clasificado que la Casa Blanca se ha negado a difundir. El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, dio a conocer en una conferencia de prensa que los congresistas se irán de vacaciones una semana antes del receso veraniego del Congreso estadounidense.

Los videos y el libro de Epstein

Estos señalamientos se suman a los videos que se difundieron en redes sociales. Por ejemplo, a mediados del mes de julio se difundió un clip en el que se puede ver a Trump durante el concurso de modelos Look of the Year, de 1991, cuando el republicano fungió como juez. El certamen tuvo como participantes a jóvenes de 14 años de edad y, según una investigación de The Guardian, en 2020, fue organizado por la Elite Model Management, para seleccionar adolescentes con las que tendrían relaciones sexuales.

En septiembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo público el libro Los primeros 50 años, una recopilación de felicitaciones dirigidas a Epstein, organizado por su cómplice, Ghislaine Maxwell, el cual contiene mensajes de diversas personalidades entre ellas, Presidente Trump y el expresidente Bill Clinton, quienes hacen alusión al gusto de Jeffrey por las menores de edad. Del libro destaca una carta obscena que, presuntamente, escribió y mandó el ahora el Presidente estadounidense al depredador sexual.

El polémico libro de felicitaciones, al que la prensa internacional tuvo acceso, fue un obsequio por el cumpleaños número 50 del financiero millonario, celebrado en 2003, mismo que está integrado por 238 páginas en las que se incluyen fotografías comprometedoras, mensajes que hacen alusión a la pedofila de Epstein y el dibujo obsceno con un mensaje de felicitación que Trump mandó a Epstein en la que se habla de un "secreto maravilloso".

La misiva incluye la silueta dibujada de una mujer desnuda, en cuyo interior hay un texto, el cual supuestamente alude a complicidades de índole sexual entre Trump y Epstein. Además, de que una firma, que dice “Donald”, en la parte que simula ser el pubis de la mujer. La revelación de la carta ocurre después de que en julio pasado, The Wall Street Journal informó sobre la existencia de la carta, lo que derivó en una demanda por 10 mil millones de dólares presentada por Trump contra el diario.

Desde ese momento, Trump ha negado haber escrito la carta y haber realizado el dibujo obsceno, calificando al artículo sobre el tema como “falso, malicioso y difamatorio”. “Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes”, sostuvo el republicano. Afirmaciones que la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó públicamente, “Como he dicho todo el tiempo, está muy claro que el Presidente Trump no dibujó esta imagen, y no la firmó”, expresó a través de su cuenta de X.

Trump aparece en correos de Epstein

A inicios de noviembre de 2025, demócratas de la Cámara de Representantes publicaron correos electrónicos en los que Jeffrey Epstein escribió que el hoy Presidente de Estados Unidos había “pasado horas" en su casa con una de sus víctimas. Otros mensajes sugieren que el delincuente sexual convicto, quien supuestamente se suicidó, creía que Trump sabía más sobre sus abusos de lo que había reconocido.

El nombre de la víctima aparece tachado para preservar su intimidad, pero quien recibe el mensaje de 2011 es Ghislaine Maxwell, su socia y amiga, con una condena de 20 años en una prisión de mínima seguridad. “Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump”, escribe Epstein. “No ha mencionado ni una sola vez” que se vio con la víctima.

En uno de los mensajes, Epstein aseguraba rotundamente que Trump “sabía de la existencia de las chicas”, muchas de las cuales, según se determinó posteriormente en investigaciones, eran menores de edad. En otro, Epstein reflexionaba sobre cómo responder a las preguntas de los medios de comunicación acerca de su relación, dado que Trump se estaba convirtiendo en una figura política nacional.

El 18 de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el Senado aprobaron de manera casi unánime, con votos demócratas y republicanos, una iniciativa de ley que exige al Gobierno de Trump la publicación de los archivos completos relacionados con el caso Epstein, con lo que se obligó al Gobierno federal a desclasificar y publicar todos los registros no revelados hasta la fecha, incluyendo testimonios, correos electrónicos y evidencias de la investigación federal.

La medida fue impulsada por un grupo bipartidista de legisladores demócratas y republicanos, motivados por las demandas persistentes de víctimas y sobrevivientes del difunto financista convicto por tráfico sexual. Epstein, quien se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio, mantenía conexiones con figuras prominentes del mundo político, empresarial y de Hollywood, incluyendo al propio Trump, lo que generó especulaciones y retrasos en la divulgación de documentos.

El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, había estancado el proceso durante meses, citando preocupaciones de "seguridad nacional" y privacidad; sin embargo, Trump, quien inicialmente se opuso públicamente a la liberación de los archivos –aludiendo a posibles "daños irreparables" a inocentes–, cambió de postura, abriendo la puerta a la votación.

“Los republicanos de la Cámara deberían votar para publicar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano, incluida nuestra reciente victoria sobre el ‘cierre’ demócrata”, publicó el republicano el 16 de noviembre de 2025 en su red Truth Social.

Las fotos de la isla del pedófilo

El 3 de diciembre de 2025, un grupo de demócratas que integran el Comité de Supervisión del Congreso estadounidense difundió imágenes de la Isla Little St. James, también conocida como la “Isla del pedófilo”, en donde Jeffrey Epstein abusó sexualmente y traficó con mujeres jóvenes y niñas de hasta 11 años.

Las fotografías y videos de la residencia del pedófilo convicto Epstein revelan áreas interiores y exteriores de su escondite con una decoración sencilla, así como recorridos por la propiedad y vistas aéreas captadas por drones, con el que ofreció una "mirada desgarradora tras las puertas cerradas de Epstein", según la definición en un mensaje en X de los demócratas.

Este material, tomado en 2020, después de la muerte del millonario pederasta, se hizo público mientras Washington esperaba la publicación, obligatoria por ley, de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia. El Representante demócrata Robert García explicó que la publicación de estas fotos y videos busca garantizar la transparencia pública en la investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los crímenes "horribles" de Epstein.

El 4 de diciembre, se dio a conocer que Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja sentimental de Epstein, estaría buscando solicitar su libertad después de purgar cinco años de condena. Los abogados que representan a la cómplice del pederasta redactaron una carta presentada ante un tribunal federal, donde exponen que la mujer planeaba presentar una petición judicial para impugnar su detención.

Sin embargo, David Oscar Markus, uno de los abogados que representan a Maxwell, indicó que su solicitud de libertad será a nombre suyo y sin respaldo legal para defender a la francesa de 63 años fue sentenciada a 20 años de prisión acusada de reclutar a menores de edad para sumarlas a la red de explotación encabezada por el magnate financiero. Maxwell está presa desde el 2 de julio de 2020 y permanece en una prisión de mujeres de mínima seguridad ubicada en Bryan, Texas.

El 5 de diciembre de 2025, el Juez de Distrito en Florida Rodney Smith aprobó que se hicieran públicos los testimonios y pruebas presentadas en el caso del estado contra el pederasta Jeffrey Epstein, citando la reciente Ley firmada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La orden del juzgador fue en respuesta a una petición presentada por el Departamento de Justicia estadounidense para que se desclasifiquen los testimonios y las pruebas presentadas ante el Gran Jurado durante el juicio contra el financiero.

El Juez argumentó que la decisión de hacer públicas las pruebas contra Epstein se basó en la Ley firmada por Trump, la cual ordenó que se hagan públicas todas las evidencias relacionadas con el caso de la presunta red de tráfico y abuso sexual de menores en la que estaba involucrada el pederasta. Además, recordó que anteriormente se rechazó una petición similar debido a que existe una norma federal que prohíbe que se hagan públicos los testimonios y pruebas presentadas ante un Gran Jurado.

Ghislaine Maxwell, la confidente de Epstein

El 9 de diciembre de 2025, el Juez federal de Estados Unidos, con sede en Manhattan, Paul A. Engelmayer ordenó hacer públicos los archivos de la investigación de un Gran Jurado en el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice del pedófilo Jeffrey Epstein y quien cumple una condena de 20 años por delitos de tráfico sexual, al resolver a favor del Departamento de Justicia de EU, que había interpuesto una moción para abrir los archivos del caso Ghislaine Maxwell.

La decisión de Engelmayer ordena que se desclasifiquen entonces las transcripciones del Gran Jurado y los documentos del caso Maxwell, que van íntimamente ligados con los de Epstein. Estos materiales, de acuerdo con medios locales, podrían ser cientos o miles de documentos no publicados hasta ahora, lo que dibujará una imagen más completa de la labor de cómplice que ejerció la socialité dentro del caso Epstein.

Ghislaine Maxwell fue declarada culpable en diciembre de 2021 de dos cargos por tráfico sexual de un menor, el transporte de un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva y tres cargos relacionados con conspiración, dentro del marco de la investigación de la trama liderada por Epstein, quien se suicidó en la cárcel en agosto de 2019 mientras esperaba su condena.

Ese mismo diciembre de 2025, los demócratas que integran el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron 19 fotografías provenientes del patrimonio de Epstein, reavivando el debate sobre sus extensos vínculos con figuras prominentes del mundo de la política, las finanzas, los medios y el entretenimiento, incluido el Presidente Donald Trump.

Entre las figuras destacadas que aparecen en las fotografías, seleccionadas de un acervo mayor de más de 95 mil fotos y datos de una cuenta de correo electrónico y una computadora portátil de Epstein, aunque éste no está presente en todas, se encuentran el expresidente Bill Clinton, el Presidente Trump, el economista de Harvard y exsecretario del Tesoro Lawrence H. Summers, el director de cine Woody Allen, el multimillonario tecnológico y filántropo Bill Gates, y el estratega de derecha Stephen K. Bannon.

Los archivos perdidos de Epstein

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó miles de archivos relacionados con el caso Epstein, se suscitó una lluvia de críticas, al considerar que tal divulgación se hizo de manera incompleta y, por si fuera poco, también se reportó la desaparición de entre 15 y 16 archivos del sitio web oficial del departamento, incluidas fotografías que involucran al Presidente Donald Trump.

La desaparición de tales archivos fue reportada en primera instancia por la agencia de noticias Associated Press (AP), que resaltó la falta de explicaciones por parte del Gobierno estadounidense ante tal hecho. "Los archivos desaparecidos, que estaban disponibles el viernes y a los que no se podía acceder para el sábado, incluían imágenes de pinturas que representaban mujeres desnudas y una que mostraba una serie de fotografías en un aparador y cajones", informó la agencia.

Asimismo, detalló que en una de las fotografías que se hallaban en un cajón se veía a Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell, la colaboradora de Epstein. "El Departamento de Justicia no explicó el motivo de la retirada de los archivos ni si su desaparición fue intencional", indicó AP, que trató de contactar a un portavoz del Departamento sin obtener respuesta.

CBS News también dio cuenta de los archivos desaparecidos, al realizar una comparación entre los que descargó el viernes y el sábado. "Se desconoce la causa de la falta de los archivos. CBS News se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para obtener comentarios", mencionó el medio.

Tanto AP como The New York Times y CBS News retomaron una publicación en redes sociales hecha por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que difundió la foto faltante de Trump e increpó sobre el hecho a la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi.

"Esta foto, archivo 468, de los archivos de Epstein que incluye a Donald Trump aparentemente ahora ha sido eliminada del comunicado del Departamento de Justicia. ¿Pam Bondi, es esto cierto? ¿Qué más se está ocultando? Necesitamos transparencia para el público estadounidense", se lee en la publicación.

La difusión de los archivos relacionados al caso Epstein también causaron molestia entre las víctimas del pedófilo y legisladores, quienes acusaron que Washington editar y censurar los miles de archivos que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el viernes 19 de diciembre de 2025, sobre la investigación contra el depredador sexual, ya que buena parte de los documentos y las fotografías que se dieron a conocer tienen datos o rostros protegidos.

Pese a que el Departamento de Justicia difundió estos materiales en su página web, se desató una ola de reclamos ante la falta de información que podría ser clave para esclarecer lo ocurrido en la red de tráfico sexual liderada por Epstein. Dani Bensky, una de las sobrevivientes de Epstein, ofreció una entrevista a NBC News, en la que reconoció que "hay muchísima información, pero no tanta" como le hubiera gustado ver a las víctimas.

“Hay una parte de mí que se siente un poco validada en este momento, porque creo que muchos de nosotros hemos estado diciendo: 'No, esto es real, no somos un engaño'”, señaló. Bensky consideró que “el sitio web es muy difícil de buscar” y que la herramienta habilitada como buscador “está complicando bastante las cosas”. "Sé que busco cosas específicas. Sé que todos los demás sobrevivientes también están buscando", declaró al medio.

The New York Times también recogió la reacción de otras víctimas del magnate, a quienes invadió la indignación "por la falta de transparencia en los archivos recién publicados". Jess Michaels, por ejemplo, cuestionó: “¿Qué están protegiendo? El encubrimiento continúa”.

En respuesta a estas críticas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que la censura presente en los archivos que fueron liberados del caso Epstein no tiene ninguna relación con el Presidente Trump, sino que fue una decisión tomada para proteger a las víctimas. Todd Blanche, Fiscal General Adjunto del gobierno estadounidense, afirmó que no se censuró “información sobre el Presidente Trump ni sobre ningún otro individuo relacionado con el señor Epstein".

En entrevista con el medio NBC, el funcionario defendió a Trump y sostuvo que "no tiene nada que ver con los archivos Epstein". "No tuvo nada que ver con los terribles delitos que cometió el señor Epstein", declaró. Del mismo modo, explicó que la censura en algunas de las fotografías que fueron desclasificadas se dio a raíz de que "grupos de defensa de los derechos de las víctimas" dieron aviso y se procedió a analizarlas.

El 23 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó miles de archivos más relacionados con el caso Epstein, entre ellos una carta que el pedófilo le envió a Lawrence Gerard Nassar, poco antes aparecer muerto como consecuencia de un supuesto suicidio. En la misiva, escrita a mano, se sugiere que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, es pederasta. Podría tratarse de la primera declaración consciente de Epstein para señalar a Trump como un depredador sexual de menores de edad. “Nuestro Presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes y núbiles”, dice el financiero.

“Estimado LN: “Como ya saben, he tomado el camino corto para volver a casa. ¡Mucha suerte! Compartimos una cosa: nuestro amor y cariño por las jóvenes con la esperanza de que alcancen su máximo potencial”, expresó Epstein. “Nuestro Presidente comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles. Cuando pasaba una joven belleza, le encantaba 'agarrar', mientras que nosotros terminábamos agarrando comida en los comedores del sistema”, agregó.

Lawrence Gerard Nassar, hoy preso, es fisioterapeuta y antiguo médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos. Acumuló decenas de casos de agresión sexual en la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos. Por lo menos 260 niñas y mujeres jóvenes, incluyendo a varias gimnastas olímpicas conocidas, acumularon acusaciones contra él desde 1992. Nassar sólo reconoce al menos 10 de las acusaciones.

Sin embargo, en el marco de la difusión de los archivos del caso Epstein, el Departamento de Justicia estadounidense aseguró que "algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el Presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020".