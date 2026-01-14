Estudio revela las mayores preocupaciones de la Generación Z en México

Omar López

14/01/2026 - 4:50 pm

Jóvenes de la Generación Z.

Artículos relacionados

Los jóvenes mexicanos muestran optimismo, pese a que el informe destaca su creciente preocupación en la salud mental y problemas globales.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés) realizó un informe analizando el pensamiento de los adultos jóvenes y adolescentes nacidos entre 1998 y 2010, comúnmente llamados como la Generación Z, para conocer sus preocupaciones y áreas de oportunidad.

Para la realización del informe fueron entrevistados 5 mil 567 jóvenes de entre 14 y 25 años de siete países, entre ellos México. Sus respuestas se integraron a una nueva base de datos que compara las diferentes preocupaciones y fortalezas de la Generación Z según su contexto social y económico.

Las mayores preocupaciones entre los entrevistados mexicanos fueron: cambio climático global (72%), incertidumbre económica (64%), injusticia social (54%) y la creciente escasez de recursos (53 por ciento).

El impacto de las noticias en los Centennials  

Jóvenes generación Z.
Los jóvenes mexicanos se sienten con responsabilidad de mejorar el mundo. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

A diferencia de los jóvenes de otros países, el informe detalló que la Generación Z mexicana sí consume noticias regularmente, el 74% de los encuestados mencionaron consumir cualquier tipo de información al menos una vez a la semana. 

Sin embargo, la exposición a las noticias del país tuvo un fuerte impacto en la salud mental de los entrevistados, pues tres de cada cuatro mencionó sentirse abrumados después de la exposición de este tipo de contenidos prolongando su sensación de agobio por la llamada “permacrisis” un período prolongado de inestabilidad e inseguridad global, caracterizado por crisis sanitarias, económicas, climáticas o geopolíticas.

Uno de los puntos más preocupantes que revela el estudio es la creciente sensación de inseguridad de las mujeres jóvenes, quiénes mencionaron sentirse abrumadas en contextos sociales comunes. 

“Las mujeres Gen Z en México se sienten menos seguras que los hombres en sus comunidades y más abrumadas por los medios informativos, y sienten mayor estigma en la escuela y en el lugar de trabajo. Aunque las mujeres mexicanas son más optimistas sobre el futuro de su salud mental que otros países encuestados, existe una necesidad crítica de apoyo institucional”, se lee en el informe de Unicef.

Por otro lado, el informe destaca que su constante consumo de información los hace sentirse involucrados en solucionar los problemas globales, el 70% de la Generación Z mexicana mencionó sentirse parte del mundo y el 64% aseguró tener responsabilidad de contribuir para el futuro del mundo.

El mecanismo de defensa de la Generación Z

Ante la sobrecarga de información y el constante agobio que les provoca mantenerse informados, los Centennials desarrollaron su propio mecanismo de defensa para relajar sus niveles de estrés entre ellos destacan las siguientes actividades y el número de encuestados que lo practican.

  • Escuchar música (83%)
  • Pasar tiempo con mi celular (70%)
  • Ver otro tipo de contenidos (66%)
  • Pasar tiempo con amistades y familia (65%)
  • Jugar (63%)
  • Dormir (62%)
  • Ver tele (62%)
  • Mover mi cuerpo (59%)
  • Caminar (54%)
  • Conectar con mi creatividad (54%)
  • Salir de la naturaleza (45%)
  • Hacer Doom Scroll (40%)
  • Meditar (38%)
  • Hacer música (38%)
  • Rezar (38%)
  • Disfrutar el arte (36%)

Sin embargo, a pesar de practicar técnicas para contener los efectos del agobio de la “permacrisis", la Generación Z mexicana exige apoyo de parte de instituciones, pues consideran que temas importantes como la salud mental siguen muy estigmatizados.

“Aunque la Gen Z en México expresa más esperanza y empoderamiento que sus pares de otros lugares, también está excepcionalmente abrumada por las noticias y las crisis, con estigma y brechas de conocimiento que la dejan sin el apoyo en salud mental que dicen necesitar. Existe una necesidad urgente de que las instituciones brinden apoyo para cerrar esa brecha”, se lee en la síntesis del informe de Unicef.

