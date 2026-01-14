EU suspende visas para migrantes de 75 países; incluye a Colombia, Brasil, Cuba y más

Redacción/SinEmbargo

14/01/2026 - 1:16 pm

La suspensión de trámites de visas para 75 países comenzará a partir de la próxima semana.

Medios estadounidenses afirman que la suspensión de trámites de visas aplicará a partir del 21 de enero; entre los países afectados están Brasil, Uruguay, Colombia, Irán y Cuba.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– El gobierno de Estados Unidos (EU) ha anunciado este miércoles que suspenderá los trámites de visas para migrantes de 75 países, incluidos varios del continente americano, de Medio Oriente y africanos, debido a que supuestamente "se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense", en un paso más en la radical agenda antimigrante del Presidente Donald Trump.

"El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables. La congelación se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense", anunció la dependencia en redes sociales.

"La pausa afecta a decenas de países, incluidos Somalia, Haití, Irán y Eritrea, cuyos inmigrantes a menudo se convierten en cargas públicas para Estados Unidos al llegar. Estamos trabajando para garantizar que la generosidad del pueblo estadounidense ya no sea abusada", añadió el Departamento de Estado.

"La administración Trump siempre pondrá a Estados Unidos primero", añadió el Departamento de Estado, citando el lema "America First" que el republicano ha usado desde su campaña electoral de 2016 y que es relacionada con movimientos de ultraderecha.

De acuerdo con medios estadounidenses, la suspensión de los trámites de visas comenzará a aplicarse desde el 21 de enero, un día después del primer aniversario del retorno de Trump a la Casa Blanca.

Más tarde, el propio Departamento de Estado publicó un nuevo mensaje en redes sociales: "Si vienes a Estados Unidos a robar a los estadounidenses, el Presidente Trump te meterá en la cárcel y te enviará de regreso al lugar de donde viniste", acompañado con una fotografía en blanco y negro del mandatario y un letrero de color rojo rojo que dice: "Mándenlos de regreso".

La lista completa de los 75 países que suspenderán hasta nuevo aviso el trámite de visas para migrantes:

Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

