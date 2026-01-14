La SSPC alerta por "montadeudas" en cuesta de enero. Aquí te dice cómo evitar fraudes

Las aplicaciones móviles y plataformas digitales que prometen préstamos inmediatos sin requisitos se han convertido en un riesgo creciente para la ciudadanía, en especial durante este arranque de año.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Enero no sólo implica gastos acumulados y menor liquidez: también es el momento en que aumentan los riesgos financieros que ponen en alerta a las autoridades federales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió recomendaciones para prevenir fraudes conocidos como "montadeudas" durante la cuesta de enero.

¿Qué son los "montadeudas"?

Los "montadeudas" operan principalmente en aplicaciones móviles y plataformas digitales. Estos esquemas se presentan como préstamos fáciles e inmediatos, pero funcionan de manera ilegal con fines de fraude y extorsión.

Las aplicaciones solicitan permisos excesivos para acceder a contactos, fotografías o ubicación del teléfono, otorgan montos pequeños o depósitos no solicitados, imponen intereses desproporcionados, y, en poco tiempo, inician las amenazas y el acoso contra las víctimas y sus familiares.

La #SSPC emite recomendaciones para evitar fraudes por montadeudas durante la cuesta de enero. https://t.co/HpJUZsduSd pic.twitter.com/XXlaX3oyl4 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 14, 2026

¿Cómo prevenir un fraude por "montadeudas"?

La SSPC recomienda verificar que las instituciones estén registradas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), desconfiar de ofertas que prometan dinero inmediato sin contrato claro, evitar instalar aplicaciones que pidan permisos innecesarios y nunca compartir información personal o financiera en plataformas no verificadas.

En caso de recibir amenazas o intentos de extorsión, la dependencia federal pide no realizar pagos adicionales y denunciar de inmediato ante la Policía Cibernética. También pone a disposición la Ciberguía del Gobierno de México como herramienta de orientación.

Con estas acciones, la SSPC refrenda su compromiso de proteger el patrimonio de la ciudadanía y fortalecer la seguridad digital frente a ciberdelitos que afectan la tranquilidad social.