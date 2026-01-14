Irán pide a la ONU condenar amenazas, incitación a la violencia e injerencia de Trump

Europa Press

14/01/2026 - 2:29 pm

El gobierno de Irán instó a la ONU y al Consejo de Seguridad a que condenen las amenazas vertidas por las autoridades de EU sobre un ataque militar.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Irán dice no querer guerra con EU, pero está listo para una; pide negociación justa

Irán declara 3 días de luto por los fallecidos durante protestas que sacuden al país

Irán quiere libertad y EU puede ayudar: Trump; gobierno iraní denuncia sus amenazas

El gobierno iraní envió una carta a Naciones Unidas para alertar sobre las declaraciones del mandatario estadounidenses, las cuales, afirmó, vulneran el Derecho Internacional y agravan la tensión regional.

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS).- El gobierno de Irán instó "urgentemente" a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al Consejo de Seguridad a que condenen de forma "inequívoca" las amenazas vertidas por las autoridades de Estados Unidos (EU) sobre un ataque militar y su "injerencia" en asuntos internos del país centroasiático, después de que el Presidente Donald Trump haya alentado en redes sociales a los manifestantes iraníes a seguir saliendo a las calles y a "tomar el control" de las instituciones.

"La República Islámica de Irán insta urgentemente al Secretario General [de la ONU, António Guterres], al Consejo de Seguridad y, en particular, a sus miembros responsables, a que cumplan con las responsabilidades que les incumben en virtud de la Carta, condenando de manera inequívoca todas las formas de incitación a la violencia, las amenazas de uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos de Irán por parte de Estados Unidos", dice una carta del Embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir-Saeid Iravani.

La misiva, difundida en redes sociales por la Misión Permanente de Irán ante la ONU, pide a Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, que emplacen "a Estados Unidos y al régimen israelí a que pongan fin de inmediato a sus políticas y prácticas desestabilizadoras y cumplan plenamente con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional", tras atribuir a estos dos países una "responsabilidad jurídica directa e innegable por la pérdida de vidas civiles inocentes" en las protestas.

El Ministro de Exteriores de Irán afirmó que "no quiere guerra, pero está totalmente preparado para una" y apostó por "negociaciones justas" con Estados Unidos.
Irán pidió unas negociaciones justas con Estados Unidos. Foto: A. Pérez Meca, Europa Press

Teherán solicitó en el mismo escrito a los dos dirigentes de la ONU que "adviertan a Estados Unidos contra cualquier posible error de cálculo que les lleve a cometer actos de agresión militar contra la República Islámica de Irán".

Por otra parte, instó a "todos" los Estados miembros a que "se abstengan de realizar declaraciones o acciones provocativas e irresponsables que violen la Carta de Naciones Unidas", incluyendo su soberanía, integridad territorial e independencia política.

El documento llega después de que el inquilino de la Casa Blanca haya alentado a los manifestantes a "tomar las instituciones" iraníes, por el que el Embajador iraní acusó a Trump de "incitar abiertamente a la violencia dentro" del país.

"Esta imprudente declaración fomenta explícitamente la desestabilización política, incita e invita a la violencia y amenaza la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de la República Islámica de Irán. Constituye una violación flagrante de los principios fundamentales del Derecho Internacional consagrados en la Carta de Naciones Unidas", estimó.

 

En este sentido, denunció que "esta retórica intervencionista forma parte de una pauta continua y creciente encaminada a la desestabilización política por parte de" Trump, y destacó la declaración del mandatario estadounidense de este martes en "el fracaso de la guerra de 12 días" contra Irán de junio de 2025 en "una política más amplia de cambio de régimen llevada a cabo mediante la denominada campaña de máxima presión, la escalada de sanciones unilaterales ilegales, la desestabilización social y económica deliberada, la propagación sistemática de la inseguridad y la incitación a los jóvenes a enfrentarse al gobierno de la República Islámica de Irán".

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

"Al tiempo, la condición de Vientos de Santa Ana no ha concluido, por lo que, con cualquier...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Altruismo sin reglas: el riesgo del cuidado animal

"La paradoja de los espacios dedicados al cuidado de los animales sin hogar: nacen del impulso de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

+ Sección

Galileo

La OMS Advierte de que este las bebidas azucaradas se han vuelto más asequibles en los últimos años.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno en sí mismo,

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
1

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

China anunció el mayor superávit comercial del mundo en su historia. Una gigantesca ola de sus exportaciones inundaron los mercados durante el año pasado.
2

China se burla de Trump: su superávit 2025 alcanza niveles históricos y el de EU cae

La suspensión de trámites de visas para 75 países comenzará a partir de la próxima semana.
3

EU suspende visas para migrantes de 75 países; incluye a Colombia, Brasil, Cuba y más

El gobierno de Dinamarca anunció que sus fuerzas armadas ampliarán su presencia en Groenlandia en el marco del aumento de las tensiones con Estados Unidos (EU).
4

Dinamarca envía refuerzos militares a Groenlandia previo a las conversaciones en EU

China dijo que los países de América Latina (AL) son independientes, por lo que pueden definir sus alianzas. Esta declaración se da tras las amenazas de Trump.
5

ENTREVISTA ¬ Si México se aleja más de China quedará solo ante EU: Enrique Dussel

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
6

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Trump anticipó que a final de mes les cortará fondos a las ciudades santuario por no apoyar su estrategia de deportar a extranjeros carentes de estatus regular.
7

Trump amaga con recortar fondos a ciudades santuario; protegen a "criminales", acusa

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, llegó a Beijing para una importante visita de Estado de tres días durante la cual se reunirá con el Presidente Xi.
8

Carney llega a Pekín. Canadá intenta abrazarse de China: EU se volvió menos confiable

Miles de personas han denunciado llamadas que exigen trámites urgentes para hacer la supuesta vinculación de las líneas telefónicas.
9

¿Te llamaron para que vincules tu línea telefónica? Puede ser fraude, alerta la CRT

WSJ dijo que el gobierno de Trump exige al de México “posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum, que [EU] cree que tienen vínculos con cárteles”.
10

El gobierno de EU presiona a México para que arreste a políticos de Morena, dice WSJ

La cifra de muertos tras el desplome de una grúa que provocó el descarrilamiento de un tren de pasajeros en una provincia de Tailandia ascendió a 31.
11

VIDEO ¬ Grúa de construcción cae sobre tren de pasajeros en Tailandia; hay 31 muertos

Organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González recolectaron las más de 130 mil firmas necesarias para presentar al Congreso su propia propuesta de Reforma Electoral
12

Claudio X., Lorenzo Córdova y la Marea Rosa quieren pluris y más dinero para partidos

El director del Infonavit informó que los cuatro millones 856 mil créditos impagables que habían cuando llegó la 4T ya fueron completamente reestructurados.
13

El Infonavit pone fin a créditos impagables con la reestructura de 4 millones 856 mil

Hoy No Circula
14

¿Doble Hoy No Circula en jueves? Así aplicará este 15 de enero

Contra la censura
15

Contra la censura

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El gobierno de Irán instó a la ONU y al Consejo de Seguridad a que condenen las amenazas vertidas por las autoridades de EU sobre un ataque militar.
1

Irán pide a la ONU condenar amenazas, incitación a la violencia e injerencia de Trump

Trump anticipó que a final de mes les cortará fondos a las ciudades santuario por no apoyar su estrategia de deportar a extranjeros carentes de estatus regular.
2

Trump amaga con recortar fondos a ciudades santuario; protegen a "criminales", acusa

El director del Infonavit informó que los cuatro millones 856 mil créditos impagables que habían cuando llegó la 4T ya fueron completamente reestructurados.
3

El Infonavit pone fin a créditos impagables con la reestructura de 4 millones 856 mil

La suspensión de trámites de visas para 75 países comenzará a partir de la próxima semana.
4

EU suspende visas para migrantes de 75 países; incluye a Colombia, Brasil, Cuba y más

El gobierno de Dinamarca anunció que sus fuerzas armadas ampliarán su presencia en Groenlandia en el marco del aumento de las tensiones con Estados Unidos (EU).
5

Dinamarca envía refuerzos militares a Groenlandia previo a las conversaciones en EU

China dijo que los países de América Latina (AL) son independientes, por lo que pueden definir sus alianzas. Esta declaración se da tras las amenazas de Trump.
6

ENTREVISTA ¬ Si México se aleja más de China quedará solo ante EU: Enrique Dussel

Sheinbaum confirmó que buscará una reunión con Trump luego de que el republicano cumpla un año de su retorno a la Casa Blanca.
7

Sheinbaum confirma que buscará reunión con Trump. ¿Para cuándo y qué temas tocará?

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, afirmó este miércoles que su país necesita a Groenlandia por motivos de seguridad nacional.
8

EU necesita a Groenlandia por seguridad; otro escenario resulta "inaceptable": Trump

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó que las empresas de EU son las más interesadas en conservar el tratado comercial con México (conocido como T-MEC).
9

Estoy convencida de que relación comercial con EU seguirá: CSP; rechaza debatir T-MEC

La Presidenta dice que ni EU ni Trump le han planteado procesar a morenistas.
10

La Presidenta dice que ni EU ni Trump le han planteado procesar a figuras de Morena

El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, llegó a Beijing para una importante visita de Estado de tres días durante la cual se reunirá con el Presidente Xi.
11

Carney llega a Pekín. Canadá intenta abrazarse de China: EU se volvió menos confiable

China anunció el mayor superávit comercial del mundo en su historia. Una gigantesca ola de sus exportaciones inundaron los mercados durante el año pasado.
12

China se burla de Trump: su superávit 2025 alcanza niveles históricos y el de EU cae