Dinamarca sale de la Casa Blanca sin acuerdo sobre Groenlandia; crea grupo de trabajo

El gobierno danés reconoció que no ha podido cambiar la postura estadounidense sobre el estatus de la isla ártica, pero catalogó la reunión de "franca" y "constructiva".

MADRID, 14 de enero (EUROPA PRESS).- El Ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, anunció este miércoles la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una "solución común" a los desacuerdos con Estados Unidos (EU) sobre Groenlandia tras una reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca que finalizó sin un acuerdo.

"Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar una solución común. En nuestra opinión, el grupo debería centrarse en cómo abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, respetando al mismo tiempo las 'líneas rojas' de Dinamarca", explicó en declaraciones a la prensa.

El Ministro, que catalogó de "franca" y "constructiva" la discusión en la Casa Blanca, detalló que el grupo se reunirá "en cuestión de semanas". "Nuestro objetivo (con la reunión) era llegar a un entendimiento común e iniciar un trabajo más profundo para lograr resultados", señaló.

Asimismo, subrayó que Dinamarca "sigue creyendo que la seguridad a largo plazo de Groenlandia puede garantizarse dentro del marco actual". "Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial de Dinamarca ni el derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés son, por supuesto, totalmente inaceptables", aseveró.

El jefe de la diplomacia danesa reiteró en varias veces durante la rueda de prensa que el encuentro transcurrió en una "atmósfera constructiva". "Hemos tenido la oportunidad de desafiar la narrativa presentada por el Presidente estadounidense", indicó, reconociendo que no han logrado cambiar la postura de Donald Trump, que tiene "deseo por conquistar Groenlandia".

"Profundo desacuerdo"

Rasmussen afirmó así que tienen con Washington un "profundo desacuerdo". "Pero también hemos estado de acuerdo en estar en desacuerdo", expresó, añadiendo además que "no es fácil pensar de forma innovadora en soluciones cuando uno se despierta cada mañana con nuevas amenazas".

Por otro lado, señaló que existe una "nueva situación de seguridad en el Ártico", si bien dejó claro que fue decisión de Estados Unidos reducir drásticamente el número de su personal militar destinado a Groenlandia con el paso de los años. De la misma forma, declaró que no es cierto que haya buques de guerra chinos en los alrededores de la isla, si bien entienden las preocupaciones de Washington. "Según nuestros servicios de Inteligencia, hace aproximadamente una década que no hay ningún buque de guerra chino cerca de Groenlandia", apuntó, asegurando además que "no hay una amenaza inmediata" por parte de Pekín o Moscú.

Por su parte, la Ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, explicó que la reunión ha servido para "poder hablar" y abordar "diferencias". "Es de interés para todos encontrar un equilibrio adecuado", manifestó, instando a fortalecer la cooperación como aliados.

La Casa Blanca publicó hace unas pocas horas una provocadora imagen en su cuenta en redes sociales en la que llama a Groenlandia -personificada en dos perros- a elegir entre una vida con Estados Unidos, y una vida con Rusia y China. A la reunión, que ha durado alrededor de una hora, acudieron Rasmussen y Motzfeldt, además del Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Los altos cargos estuvieron acompañados por sus asesores y embajadores.

Trump insistió este miércoles en que el control de Groenlandia por parte de Washington "es vital para la 'Cúpula Dorada'" que construye el país norteamericano, un escudo antimisiles similar a la 'Cúpula de Hierro' que tiene Israel y que fue desvelado por la Casa Blanca en mayo de 2025. Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia fueron una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional, apelando a la presencia de buques en chinos y rusos en la región, el Presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.

En marzo del año pasado, en una visita considerada hostil por parte de groenlandeses y daneses, el Vicepresidente estadounidense, desde la base de Pituk, acusó a Copenhague de no haber hecho un buen trabajo para garantizar la seguridad de la isla.