PODEROSOS ¬ Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político sin voto ciudadano

Muna D. Buchahin y Obed Rosas

14/01/2026 - 9:43 pm

Las dos principales televisoras del país son poderes fácticos clave en México. Influyen en política, economía y medios, pudiendo "enfriar o calentar" carreras gracias a su vínculo con la corrupción y el Estado.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).-  Los poderes fácticos en México tienen una profunda influencia en la política, la economía y los medios de comunicación. Televisa, de Emilio Azcárraga Jean,  y TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, son ejemplos centrales de grupos que, más allá de su papel mediático, han participado históricamente en la construcción, sostenimiento y caída de proyectos políticos y empresariales en el país. De hecho, gran parte de la riqueza de estas empresas proviene de concesiones del Estado.

La doctora Muna Dora Buchahin y Obed Rosas indican cómo estos consorcios y otros grupos empresariales y cacicazgos locales tienen la capacidad de "enfriar y calentar" carreras políticas, negociar privilegios e incidir en las elecciones y en la conversación pública sin someterse al escrutinio del voto popular.

El análisis se amplió para señalar que los poderes económicos, políticos y mediáticos no operan de forma aislada, sino que están entrelazados con la corrupción y que sus entramados se reproducen en los estados a través de figuras de dominación local. Además, se recordó la participación activa de las televisoras en la construcción de personajes políticos, citando como ejemplos la difusión a Felipe Calderón y Vicente Fox, la campaña de desprestigio contra López Obrador en 2006, y la evidente configuración de la candidatura de Enrique Peña Nieto en 2012.

Las televisoras se colocaron en el centro de la discusión como ejemplo de grupos que, lejos de ser simples actores mediáticos, han participado históricamente en la construcción, sostenimiento y caída de proyectos políticos y empresariales en el país.

Muna Dora Buchahin explicó que esos poderes informales no solo influyen en el espacio público, lo determinan. “¿Para qué? Para poder generar decisiones ya sea en el ámbito económico, social, político… y se sienten fuertes, el poder se vive.”

El peso del poder mediático

Por su parte, Obed Rosas ubicó a dos de los protagonistas más visibles del poder fáctico en México: Televisa y TV Azteca.

“Podemos hablar del Consejo Coordinador Empresarial para empezar, que ha ejercido ese poder fáctico a lo largo de muchos años [...] pero particularmente yo pondría sobre la mesa a dos personajes: Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego.”

El periodista recordó que estos no son nombres aislados, sino cabezas de consorcios que por décadas se han dedicado a moldear la percepción de la sociedad mexicana.

"Son dos personajes que representan a dos grandes empresas televisivas, TV Azteca y Televisa, que durante años pusieron estos poderes fácticos bastante visibles.”

Muna Dora Buchahin profundizó en el mecanismo mediante el cual estos grupos mediáticos ganan o pierden peso político. No es magia —dijo— sino decisión del gobierno en turno.

“Lo interesante es cómo les otorgan el poder y quién se los quita. Yo diría que al grupo de Azcárraga, Televisa en algún momento dado los enfriaron.”

La especialista aseguró que esta dinámica es bastante común en México y suele repetirse de a cuerdo con el contexto que se viva.

"Aquí lo interesante a lo largo de de estos años que nos ha tocado vivir esta historia es cómo les otorgan el poder, quién se los quita. Yo diría el grupo de Azcárraga Televisa en algún momento dado los enfriaron. Tú sabes que aquí el poder en México lo que pasa es que si alguien los los pone al lado, les enfría, ya no los considera, pues inmediatamente todo el grupo político se vuelve frío también con él. Les aplican la frialdad.

Detalló que ese enfriamiento implica pérdida de contratos, menos presencia pública y distanciamiento político. Pero también existe un proceso inverso, en el cual vuelven a tener relevancia que habían quedado rezagados.

"Pero cuando regresan, yo he visto que últimamente han regresado de ese grupo y están muy posicionados y significa que vuelven a darle recursos. O sea, finalmente los poderosos enfrían y calientan y mecen la cuna conforme es y bueno, estos medios de comunicación ya están bastante acostumbrados a eso".

Buchaín también abordó el caso de Ricardo Salinas Pliego y las polémicas por adeudos fiscales, pero señaló que no es el único personaje en esta situación.

“Son muchísimos los que no han pagado impuestos, los que se les han devuelto impuestos, los que se les han hecho condonaciones, los que han negociado bajo la mesa apoyar a candidatos a cambio de privilegios. Los poderosos tienen privilegios… ¿quién les otorga los privilegios? Los gobernantes.”

En tanto, Obed Rosas complementó esta lectura estructural recordando que gran parte de la riqueza de estos grupos proviene de decisiones estatales.

“¿De dónde obtienen gran parte de su fortuna? Son concesiones del Estado, y en el caso de Salinas Pliego una diversificación: Banco Azteca, dispersión de recursos y demás.”

También se recordó que, aunque la riqueza personal fluctúa —“Emilio Azcárraga Jean estaba en 2012 entre los 10 hombres más ricos de México… hoy no figura entre los 20”— la influencia mediática permanece intacta.

La ruta de la corrupción

Buchahin amplió el análisis señalando que los poderes económicos, políticos y mediáticos no operan aislados.

“La corrupción va con los poderes fácticos, con los poderes económicos, con los poderes mediáticos, con el poder político, y deciden muchas cosas en este país.”

Según los conductores, estos entramados se reproducen especialmente en los estados, donde se consolidan figuras de dominación local.

“Los poderes en los estados se configuran básicamente como caciques, como virreyes… con el PRI se fue perfeccionando porque existía esta estructura en donde todos cerraban filas con quien tenían que cerrar filas”, dijo Obed Rosas.

El programa recordó episodios claves donde las televisoras no solo narraron la política, sino que participaron activamente en su construcción.

"Las televisoras crean personajes, les dan poder… eso sucedió con Felipe Calderón. Empiezan a dar bastante difusión el propio que Fox le empiezan a dar difusión, a López Obrador le van cerrando cierto tipo de espacios, Televisa, TV Azteca empiezan a difundir, todo este tipo de los spots que ya conocemos de es un peligro para México y demás. Es importante mencionarlo porque de ahí empezaron 2012 es bastante evidente cómo fue la configuración que se dio de la candidatura de el propio Enrique Peña Nieto".

