Fiscalía de España da estatus de testigos protegidos a denunciantes de Julio Iglesias

Europa Press

14/01/2026 - 8:42 pm

La Fiscalía de la Audiencia Nacional otorgó a las dos mujeres que denunciaron al artista Julio Iglesias la condición de testigo protegido.

El artista de 82 años de edad es señalado de abuso sexual contra dos empleadas domésticas que en 2021 sufrieron las agresiones en una de las mansiones del cantante en el Caribe. 

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional otorgó a las dos mujeres que denunciaron al artista Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales la condición de testigo protegido.

Así lo reveló la directora ejecutiva de Women's Link Legal, Jovana Ríos Cisnero, quien también confirmó que las denunciantes siguen siendo empleadas del cantante.

Entre los delitos de los que se acusa a Iglesias están el de trata de seres humanos con fines de servidumbre, varios de agresión sexual, de lesiones y contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional otorgó a las dos mujeres que denunciaron al artista Julio Iglesias la condición de testigo protegido.
El cantante español habría cometido el abuso sexual en una de sus mansiones del Caribe en 2021. Foto: Europa Press

"Es necesario tener en cuenta que el denunciado ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes, derivado de su capacidad económica y también de su influencia, lo cual fundamenta nuestra solicitud de medidas de protección", añadió Ríos Cisnero.

Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusaron al cantante de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe. Antiguas trabajadoras -una empleada de hogar y una fisioterapeuta- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por el Diario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Una de estas empleadas sostiene incluso que fue presionada para mantener encuentros sexuales con el artista, y habla de penetraciones, bofetadas, y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021, cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

