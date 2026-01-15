La FGJ-Sonora imputa a 8 personas y a la tienda por incendio en Waldo's de Hermosillo

Los involucrados podrán continuar el proceso en libertad, pero deberán presentarse periódicamente ante el Juzgado, pagar una garantía económica y no deberán salir del país.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía de Sonora (FGJES) informó este miércoles que ocho personas, así como el representante legal de la tienda Waldo's, fueron imputados por diversos delitos, incluidos el de homicidio, por su probable responsabilidad en el incendio de una de sus sucursales en Hermosillo, donde hubo 24 muertos y varios heridos.

Luego de una audiencia de casi 18 horas, que comenzó la mañana del martes y concluyó la madrugada de este miércoles, se realizó por parte del Ministerio Público la imputación de manera diferenciada a ocho personas físicas y a la persona moral, por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

Sin embargo, las ocho personas seguirán su proceso en libertad, pues el Juez rechazó otorgar la prisión preventiva justificada para los imputados, "al acreditarse en la audiencia la existencia de arraigo por parte de éstos; además de haberse presentado voluntariamente a la audiencia; que no existe riesgo para las víctimas u ofendidos; ni la posibilidad de obstaculizar la investigación".

ÚLTIMA HORA FGJES informa el resultado de la audiencia de imputación, con relación al siniestro ocurrido en establecimiento comercial de Hermosillo Hermosillo, Sonora, 14 de enero de 2026.- Con relación a la audiencia donde comparecieron ocho individuos, así como la persona… pic.twitter.com/vCf2AB4PPS — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 14, 2026

Las medidas cautelares dictadas por el Juez para los ocho imputados fueron la presentación periódica ante el Juzgado o ante autoridad distinta que aquel designe; la exhibición de una garantía económica; y la prohibición de salir sin autorización del ámbito territorial que fije el propio juzgador.

Representante de Waldo's sigue libre gracias a suspensión

La novena persona, el representante legal de la empresa Waldo's, sí había recibido como medida cautelar la prisión preventiva justificada, ya que José Luis "N", representante legal de la persona moral, se le imputó realizar trámites legales a nombre de la empresa ante las autoridades municipales utilizando documentos falsos para obtener permisos, cometiendo los delitos de uso de documentos falsos e incumplimiento de un deber legal.

Sin embargo, José Luis "N" cuenta con una suspensión dentro de un juicio de amparo y por el momento no fue posible ejecutar dicha medida cautelar. "Por lo anterior, esta representación social combatirá el amparo, a fin de que dicho imputado enfrente su juicio en prisión", indicó la Fiscalía de Sonora en un comunicado.

La defensa de todos los imputados solicitó la ampliación de 144 horas del término constitucional, en donde deberán quedar vinculados formalmente a proceso, añadió la Fiscalía.

Además, la dependencia informó que en el caso del incendio de la sucursal de Waldo's en Hermosillo "existen otras tres personas con órdenes de aprehensión ejecutadas que deberán comparecer en audiencia el próximo 29 de enero".

A su vez, hay otros 12 individuos judicializados cuentan con suspensiones derivadas de juicios de amparo y que hasta el momento se encuentran en espera de que el juzgado los cite para la celebración de la audiencia de formulación de imputación, a los que se suman dos personas que están prófugas.

¿Qué sigue en el proceso?

La Fiscalía de Sonora detalló que realiza las acciones correspondientes "para llevar ante los tribunales, tanto a quienes cuentan con un amparo como a aquellos evadidos a fin de que enfrenten la acción de la justicia y respondan ante las víctimas".

"Desde el 24 de diciembre de 2025, se remitió desglose a la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de que esa autoridad investigue los delitos que pudieran actualizarse en el ámbito de su competencia, en contra quien o quienes resulten responsables", destacó.

Por último, informó que la siguiente audiencia en este proceso quedó fijada por el órgano jurisdiccional, para el 19 de enero en donde el Juez resolverá la vinculación a proceso de las ocho personas y el representante legal de Waldo's que ya fueron imputados.

El incendio ocurrido el sábado 1 de noviembre en una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de al menos 24 personas muertas y 11 lesionadas. Entre las víctimas hay menores de edad.

Las autoridades han adelantado que la tienda operaba desde 2021 sin un programa interno de Protección Civil autorizado.

A pesar de que aún no se determina la causa de la tragedia, la Fiscalía de Sonora adelantó en su momento que no se ha detectado ningún indicio de que el incendio haya sido intencional, por lo que "la hipótesis de trabajo es que el evento fue accidental", aunque no descartaron "ningún punto controvertido o arista existente".