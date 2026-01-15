El ICE vuelve a disparar en Minneapolis: ahora la víctima es un migrante venezolano

La tensión Minneapolis no ha parado de crecer desde el asesinato de Renee Nicole Good la semana pasada.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó este miércoles a un migrante venezolano en Minneapolis, Minnesota, luego de que hombres intentaran impedir su arresto y atacarán a los agentes federales con palas. El incidente ocurre en una ciudad conmocionada por el asesinato de Renee Nicole Good a manos de un efectivo de Inmigración la semana pasada.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el ataque ocurrió a las 18:50 horas, cuando los agentes estaban realizando una redada cerca de North Sixth Street y North 24th Avenue. En un intento por evadir el arresto, indicó, el sujeto huyó del lugar en su vehículo y se estrelló contra un coche estacionado, para luego huir a pie.

Aunque uno de los agentes logró alcanzarlo, el migrante comenzó a resistirse y mientras forcejeaban en el suelo dos sujetos salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba.

At 6:50 PM CT, federal law enforcement officers were conducting a targeted traffic stop in Minneapolis of an illegal alien from Venezuela who was released into the country by Joe Biden in 2022. In an attempt to evade arrest, the subject fled the scene in his vehicle and crashed… — Homeland Security (@DHSgov) January 15, 2026

"Mientras el oficial estaba siendo emboscado y atacado por los dos individuos, el sujeto original se soltó y comenzó a golpear al oficial con una pala o un palo de escoba. Temiendo por su vida y seguridad al ser emboscado por tres individuos, el agente disparó un tiro defensivo para defenderse. El sujeto inicial recibió un impacto en la pierna", indicó el DHS en un comunicado.

DHS culpa a Walz y Frey por ataques a ICE

La institución añadió que los tres sujetos corrieron de regreso al apartamento y se atrincheraron dentro. "El agente atacado y el sujeto están en el hospital. Ambos atacantes están bajo custodia", continuó la institución que culpó al gobernador Tim Walz y el Alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de activamente alentar una resistencia organizada contra ICE y los agentes de la aplicación de la ley federal.

"Su retórica de odio y resistencia contra hombres y mujeres que simplemente intentan hacer su trabajo debe terminar. Los agentes de la aplicación de la ley federal enfrentan un aumento del mil 300 por ciento en agresiones contra ellos mientras ponen sus vidas en la línea para arrestar a criminales y infractores de la ley", sostuvo el Departamento.

Otra vez Minneapolis... otra vez ICE. Un agente de ICE disparó contra un migrante venezolano durante un arresto. Según el gobierno de Trump, esto ocurrió luego de que el oficial intentara capturar a un hombre de #Venezuela que no contaba con documentos migratorios. El ataque,… pic.twitter.com/Q22pGDxuyD — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) January 15, 2026

Tras el asesinato de Nicole Good, el Presidente estadounidense Donald Trump decidió retar al pueblo de Minnesota al enviar más de dos mil agentes del ICE a continuar con la ofensiva antimigrante en el estado, lo que ha provocado protestas multitudinarias, y constantes enfrentamientos entre civiles y fuerzas del orden.

Los agentes federales han utilizado gas lacrimógeno y gas pimienta en enfrentamientos, mientras la resistencia crece con los días posteriores a la muerte de Good.

El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado la operación en Minnesota como la más grande hasta la fecha, con más de dos mil 400 personas arrestadas desde que comenzó el 29 de noviembre.