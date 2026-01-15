ENTREVISTA ¬ El ser nietas o nietos atraviesa a todas las personas: Gina Jaramillo

Obed Rosas

14/01/2026 - 7:18 pm

La escritora mexicana habló de Mamina y su aprendiz de botánica. Resaltó la herencia, el duelo y el rol de las abuelas, usando la metáfora de las plantas para el ciclo de la vida.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– La escritora mexicana Gina Jaramillo conversó sobre su reciente libro infantil, Mamina y su aprendiz de botánica (Alfaguara infantil) una obra que aborda temas universales que trascienden las edades. El libro, que narra la relación entre Mamina y su nieta Rita a través del conocimiento ancestral de las plantas medicinales, es un profundo rescate de la memoria familiar y un homenaje a las abuelas.

"Para mí, aunque está ideado para las infancias, creo que el duelo, la herencia y la experiencia de ser nieta o nieto nos atraviesa a todas las personas", comentó la autora en entrevista.

Jaramillo subrayó su intención de "reconocerles a las abuelas el trabajo que hacen en el día a día, especialmente en países como México, donde trabajan, cuidan y maternan al mismo tiempo", buscando además "destacar la vida de una mujer mayor autónoma con sus amistades, para no infantilizar la vejez."

La narración se centra en la construcción de comunidad y la transmisión de saberes. Jaramillo distingue entre las enseñanzas explícitas y la herencia no verbal: "Hay dos capas de lectura: lo obvio, que son los conocimientos y trucos que las abuelas transmiten, pero también hay mucha herencia no escrita ni dicha, como los gestos y la forma de vincularse". 

Mamina y su aprendiz de botánica es una obra que aborda temas universales que trascienden las edades. Foto: Cortesía.

Las plantas como metáfora

En este sentido, la metáfora botánica se convierte en un vehículo para hablar de temas complejos. Además comparte una perspectiva sobre el duelo que se levanta como otro pilar fundamental de la historia. El libro aborda la relación de despedida con una abuela, utilizando el ciclo de la vida de las plantas como un marco de comprensión. 

"Me parece que la metáfora de las plantas es el pretexto ideal para hablar del ciclo de la vida", comentó Jaramillo, y añadió que invita a "regresemos a los remedios naturales que nos han constituido como sociedad, como un té de manzanilla o el uso de chiqueadores de papa."

La historia tiene un anclaje personal, pues el personaje de Mamina está inspirado en la abuela de la autora y su natal Comitán, Chiapas, aunque la escritora complementó la historia con entrevistas a otras amistades.

Sobre el tema del duelo, Jaramillo compartió una reflexión personal: "Yo resignifico la muerte a través de las flores; si veo un diente de león, pienso que mi abuela anda por aquí. Es importante entender qué piensan los niños del duelo más allá de lo festivo".

Las ilustraciones de Magallanes

Finalmente, la escritora elogió la colaboración con el ilustrador Alejandro Magallanes, a quien considera "el ilustrador y diseñador más importante vivo en México". 

Ambos desarrollaron el personaje de Mamina como "una mujer con herramientas emocionales y laborales, que usa jeans, collares y camisetas bordadas, no una abuela pasiva". Magallanes, según Jaramillo, realizó "una chamba espectacular con libertad absoluta, usando técnicas como collage, wash, tinta y lápices de madera".

Para concluir, Gina Jaramillo hizo un llamado a la acción para las personas a cargo de la crianza: "Quienes estamos en la crianza tenemos el reto de lo digital; propiciar espacios de lectura y tradición oral es nuestra vara mágica para construir sociedad". La obra, al igual que su anterior libro El guardián de los quesos, se consolida como una reflexión sobre cómo se construye comunidad.

La próxima presentación de Mamina y su aprendiz de botánica será el próximo sábado 17 de enero en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, con la participación de Almadelia Murillo y el ilustrador Alejandro Magallanes.

 

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo

