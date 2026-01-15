El FBI catea casa de reportera del Washington Post por usar "información filtrada"

La Opinión

14/01/2026 - 10:58 pm

FBI allanó la casa de una periodista del WP.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Los Clinton rechazan declarar en el caso Epstein y se dicen listos para dar la pelea

EU suspende visas para migrantes de 75 países; incluye a Colombia, Brasil, Cuba y más

Obrero suspendido de Ford por gritarle a Trump recibe miles de dólares en donativos

El editor ejecutivo del diario calificó la acción como “agresiva y profundamente preocupante”, pues plantea profundas preguntas sobre la protección para el periodismo.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 14 de enero (LaOpinión).- El Buro Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanó la casa de una periodista del Washington Post, Hannah Natanson, la madrugada del miércoles en lo que el periódico calificó como una acción “muy inusual y agresiva” por parte de las fuerzas del orden, y los grupos de libertad de prensa condenaron como una “tremenda intrusión” por parte de la administración Trump.

De acuerdo a la información oficial, sin mostrar pruebas, los agentes llegaron a la casa de Hannah Natanson en Virginia como parte de una investigación sobre un contratista del gobierno acusado de retener ilegalmente materiales gubernamentales clasificados.

A decir del editor ejecutivo del Post, Matt Murray, “esta acción extraordinaria y agresiva es profundamente preocupante y plantea profundas preguntas e inquietudes en torno a las protecciones constitucionales para nuestro trabajo”.

La Fiscal General de Estados Unidos (EU), Pam Bondi, confirmó el registro en la vivienda, asegurando que “la periodista estaba obteniendo y publicando información clasificada y filtrada ilegalmente por parte de un contratista del Pentágono. Quien filtró las informaciones se encuentra actualmente en prisión. Me enorgullece colaborar con el Secretario de Guerra (Pete) Hegseth en esta iniciativa”.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló a su vez que “filtrar información clasificada supone un riesgo para la seguridad nacional y la vidas de los héroes militares, que han sido puesta en peligro”. “Trump ha mostrado una tolerancia cero hacia estos asuntos y seguirá haciendo frente de forma agresiva a actos ilegales de este tipo”, advirtió.

En contraparte, la periodista, que cubrió las medidas impulsadas por el Presidente estadounidense, Donald Trump, para despedir a miles de funcionarios a nivel federal, publicó en diciembre un reportaje al respecto. Muchos de estos trabajadores han compartido sus casos personales con ella y han acusado al gobierno de “ejercer presiones” en su contra, tal y como explicó el citado medio.

El FBI allanó la casa de una periodista del Washington Post, Hannah Natanson, supuestamente por trabajar con información filtrada.
"La administración Trump no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser divulgadas, representen un grave riesgo para la seguridad nacional de nuestra nación", aseguró la Fiscal. Foto: X @AGPamBondi

Cabe destacar que en EU, la legalidad de la publicación de información clasificada por parte de periodistas es un área legal compleja, definida entre la libertad de prensa, protegida por la Primera Enmienda, y los intereses de seguridad nacional del gobierno.

Sin embargo, no existe una ley general que penalice cualquier divulgación de información clasificada, a menos que su obtención haya sido por medio de un delito, pero varias leyes federales, principalmente la Ley de Espionaje de 1917, pueden aplicarse.

En reacción, voces como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su profunda preocupación por el allanamiento, en el marco de la investigación por la presunta filtración de información clasificada. La organización insta a las autoridades de EU a evitar precedentes que puedan ser utilizados para justificar presiones indebidas sobre la prensa.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió que “este tipo de medidas, cuando involucran directamente a periodistas en el ejercicio de su labor informativa, constituyen una acción extrema que puede vulnerar principios fundamentales de la libertad de prensa, en particular la protección de las fuentes confidenciales, el secreto profesional y el derecho de la sociedad a estar informada sobre asuntos de interés público”.

Manigault añadió que “la investigación de eventuales filtraciones de información no puede derivar en acciones que intimiden, criminalicen o inhiban el trabajo periodístico. El allanamiento de la vivienda de una periodista y la incautación de materiales de trabajo envían un mensaje preocupante que puede generar un efecto disuasorio tanto en los periodistas como en sus fuentes”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

"El atraso en infraestructura para la distribución de energía y agua es criminal; está dejando a la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Altruismo sin reglas: el riesgo del cuidado animal

"La paradoja de los espacios dedicados al cuidado de los animales sin hogar: nacen del impulso de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

+ Sección

Galileo

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
1

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Hoy No Circula
2

¿Doble Hoy No Circula en jueves? Así aplicará este 15 de enero

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
3

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
4

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

El trabajador que le gritó a Trump recibe miles de dólares en donativos
5

Obrero suspendido de Ford por gritarle a Trump recibe miles de dólares en donativos

Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político
6

PODEROSOS ¬ Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político sin voto ciudadano

La suspensión de trámites de visas para 75 países comenzará a partir de la próxima semana.
7

EU suspende visas para migrantes de 75 países; incluye a Colombia, Brasil, Cuba y más

¿Cómo saber si tu celular ya fue registrado en el padrón telefónico en México?
8

¿Cómo puedes saber si tu número de celular está registrado en el padrón telefónico?

Reforma electoral avanza
9

Reforma electoral prevé 12 modificaciones, dice Monreal tras reunión con Sheinbaum

Nueva delegación gala busca respaldar a Dinamarca y la estabilidad regional
10

Francia abrirá consulado en Groenlandia para estar "presente" ante amenazas de Trump

La CURP biométrica ya esta disponible
11

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

Descarrilamiento del Tren Interocéanico.
12

DATOS ¬ Familias de misioneros demandan a 3 empresas por accidente del Interoceánico

El peso tuvo su mejor cierre en año y medio.
13

El peso toca su mejor nivel en 18 meses frente al dólar por ataques de Trump a Powell

Dinamarca anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para hallar una "solución común" a los desacuerdos con Estados Unidos (EU) sobre Groenlandia.
14

Dinamarca sale de la Casa Blanca sin acuerdo sobre Groenlandia; crea grupo de trabajo

General Motors (GM) de México anunció una inversión de  en mil millones de dólares en el país durante los próximos dos años, tras cerrar 2025 con sólidos resultados en ventas pese al complejo contexto para la industria automotriz de América del Norte.
15

General Motors invertirá en México 1,000 millones de dólares en los próximos 2 años

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El ICE dispara a venezolano en una Minneapolis en plena desobediencia a Trump
1

El ICE vuelve a disparar en Minneapolis: ahora la víctima es un migrante venezolano

FBI allanó la casa de una periodista del WP.
2

El FBI catea casa de reportera del Washington Post por usar "información filtrada"

Reforma electoral avanza
3

Reforma electoral prevé 12 modificaciones, dice Monreal tras reunión con Sheinbaum

Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político
4

PODEROSOS ¬ Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político sin voto ciudadano

General Motors (GM) de México anunció una inversión de  en mil millones de dólares en el país durante los próximos dos años, tras cerrar 2025 con sólidos resultados en ventas pese al complejo contexto para la industria automotriz de América del Norte.
5

General Motors invertirá en México 1,000 millones de dólares en los próximos 2 años

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
6

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

La Fiscalía logró la imputación de 8 personas y el representante legal de la empresa por el incendio en una de las tiendas de autoservicio Waldo's de Hermosillo, Sonora.
7

La FGJ-Sonora imputa a 8 personas y a la tienda por incendio en Waldo's de Hermosillo

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores, fue liberado luego de su detención por presunta posesión de drogas.
8

El exrector de la UAC sale libre; su proceso por supuesta posesión de drogas continúa

Hoy No Circula
9

¿Doble Hoy No Circula en jueves? Así aplicará este 15 de enero

¿Cómo saber si tu celular ya fue registrado en el padrón telefónico en México?
10

¿Cómo puedes saber si tu número de celular está registrado en el padrón telefónico?

El trabajador que le gritó a Trump recibe miles de dólares en donativos
11

Obrero suspendido de Ford por gritarle a Trump recibe miles de dólares en donativos

Descarrilamiento del Tren Interocéanico.
12

DATOS ¬ Familias de misioneros demandan a 3 empresas por accidente del Interoceánico