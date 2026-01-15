General Motors invertirá en México 1,000 millones de dólares en los próximos 2 años

El anuncio ocurre en medio de la imposición de aranceles de hasta 25 por ciento por parte de Trump a vehículos que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- General Motors (GM) de México anunció una inversión de mil millones de dólares en el país durante los próximos dos años, tras cerrar 2025 con sólidos resultados en ventas pese al complejo contexto para la industria automotriz de América del Norte.

“Como parte de esta nueva estrategia, y en línea con los esfuerzos del Gobierno de México para fortalecer el mercado interno, realizaremos una inversión de mil millones de dólares (...) Continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México”, afirmó.

La automotriz estadunidense informó que durante 2025 vendió 198 mil 153 unidades en el mercado mexicano, lo que la colocó como el segundo mayor participante de la industria, con una participación de mercado de 12.2 por ciento.

El cierre del año fue particularmente favorable, ya que en diciembre las ventas crecieron 11.2 por ciento en comparación con el mismo mes de 2024, impulsadas principalmente por la marca Chevrolet y por un aumento de 27.7 por ciento en su canal premium, que integra a Buick, GMC y Cadillac.

“Cerramos 2025 con sólidos resultados, reafirmando nuestro compromiso con ofrecer a nuestros clientes innovación, calidad y valor en cada vehículo”, señaló Francisco Garza, presidente y director general de GM de México.

GM desafía a Trump y apuesta por México

A pocos meses de que inicie formalmente la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Garza adelantó que la compañía ajustará su estrategia ante los retos que plantea 2026, con un enfoque en el mercado interno.

La empresa cuenta con cuatro plantas en México, ubicadas en Ramos Arizpe, Coahuila; Silao, Guanajuato; San Luis Potosí capital; y Toluca, Estado de México, donde produce vehículos ligeros, camionetas y motores.

El anuncio ocurre en medio de un entorno adverso para la industria automotriz regional, marcado por la imposición de aranceles de hasta 25 por ciento por parte de Estados Unidos a vehículos que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC, así como gravámenes al acero, aluminio y cobre.

En este contexto, en 2025 las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros sumaron tres millones 385 mil 785 unidades, una caída de 2.68 por ciento anual, mientras que la producción total fue de tres millones 953 mil 494 unidades, con un retroceso de 0.90 por ciento frente a 2024.

Pese a este escenario, General Motors destacó que durante 2025 consolidó su liderazgo en segmentos clave del mercado mexicano, como SUVs grandes, vans pequeñas, pickups compactas y SUVs de lujo, lo que permitió sostener su volumen de ventas y rentabilidad.