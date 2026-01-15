Senado de EU rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela

Los senadores republicanos Josh Hawley y Todd Young, quienes facilitaron que la medida avanzara en el pleno para bloquear los poderes de guerra de Trump, cambiaron de postura de último momento.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El Senado de Estados Unidos (EU) rechazó el miércoles una resolución de poderes de guerra que habría impedido al Presidente Donald Trump ordenar el uso de la fuerza militar "en o contra" Venezuela, cuya votación concluyó con un empate técnico, con 50 senadores a favor y 50 en contra, que fue definido por el vicepresidente de este país, JD Vance.

El pasado jueves, los senadores republicanos Josh Hawley y Todd Young, de Missouri e Indiana respectivamente, formaron parte de una mayoría de 52 legisladores que facilitaron que la resolución avanzara en el pleno. A dichos nombres se sumaron los de Rand Paul, Lisa Murkowski y Susan Collins.

Ante dicha postura, Donald Trump afirmó en redes sociales que los senadores "nunca deberían volver ser elegidos" y calificó sus votos como una "estupidez". De acuerdo con distintos medios estadounidenses, el mensaje del inquilino de la Casa Blanca fue sucedido por una serie de llamadas con los legisladores.

I support President Trump’s decision to bring Nicolás Maduro to justice, but I am deeply skeptical about sending American troops to stabilize Venezuela. I strongly believe any commitment of U.S. forces in Venezuela must be subject to debate and authorization in Congress. — Senator Todd Young (@SenToddYoung) January 14, 2026

En ese contexto, Hawley y Young dieron su voto a favor de la objeción de Jim Risch, senador del Partido Republicano por Idaho y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, quien afirmó para el portal de noticias The Hill que la resolución "intenta detener algo que no está sucediendo", ya que no hay tropas de EU combatiendo en Venezuela. Además dijo que la intervención en Caracas que concluyó con el secuestro del Presidente Nicolás Maduro fue "de alcance limitado" y "de corta duración".

Por su parte, Todd Young buscó justificar en redes sociales su alineamiento con el Partido Republicano diciendo que si bien es "profundamente escéptico sobre el envío de tropas estadounidenses para estabilizar Venezuela" también considera "firmemente que cualquier compromiso de las fuerzas estadounidenses en Venezuela debe ser objeto de debate y autorización en el Congreso", el cual ha recibido "garantías de que no hay tropas estadounidenses" en el territorio venezolano.

"También he recibido el compromiso de que, si el presidente Trump determina que se necesitan fuerzas estadounidenses en operaciones militares importantes en Venezuela, la Administración acudirá al Congreso con antelación para solicitar la autorización para el uso de la fuerza", agregó, además de decirse complacido porque el hecho de que el Secretario de Estado, Marco Rubio, "haya aceptado comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para ofrecer una actualización sobre Venezuela".

En cambio, el Senador Rand Paul, quien mantuvo su postura a favor de bloquear los poderes de guerra de Trump en Venezuela, dijo haber sostenido una conversación con Trump en la que le habría explicado que el debate "supera" a ambos, ya que "se trata de la Constitución". Asimismo, Lisa Murkowski manifestó en redes sociales que, pese a la argumentación de Young, respecto a la ausencia de efectivos militares en Venezuela, "las fuerzas y activos estadounidenses permanecen plenamente desplegados en la región".