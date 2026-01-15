Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

Europa Press

15/01/2026 - 6:19 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

¿El cannabis puede ayudarte a beber menos alcohol? Esto dicen los científicos

Expertos de EU concluyen que incluso "fumar poco" tiene consecuencias para el corazón

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un fármaco que ayuda a las personas a dejar este hábito, el cual también podría ser eficaz para reducir el consumo de mariguana, pero sólo en hombres.

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS).- Hace años, muchos expertos creían que tratar el consumo de cannabis con medicamentos era imposible. Las terapias existentes eran limitadas y la lucha de quienes buscaban reducir su consumo se sentía, a veces, como un callejón sin salida.

El trastorno por consumo de cannabis (TCC) es un problema creciente a nivel mundial, en parte debido a la reciente legalización en varios países y estados de Estados Unidos, y hasta la fecha no se han encontrado medicamentos para tratarlo.

El TCC se caracteriza por el consumo continuado de cannabis a pesar de un deterioro clínico significativo, como la inactividad en actividades sociales, laborales o recreativas importantes, y el consumo persistente a pesar de los problemas físicos o psicológicos asociados con el cannabis.

El consumo de cannabis también se asocia con psicosis, trastornos del sueño, síndrome de abstinencia y trastornos del estado de ánimo y de ansiedad.

Un enfoque inesperado para un problema creciente

Un nuevo ensayo controlado aleatorizado, realizado en la Universidad Médica de Carolina del Sur (Estados Unidos) y publicado en Addiction, ha encontrado evidencia prometedora de que vareniclina ("Chantix"/"Champix"), un medicamento para dejar de fumar, puede ayudar a las personas con trastorno por consumo de cannabis (TCC) a reducir su consumo.

La vareniclina es un medicamento eficaz para dejar de fumar. Este ensayo, evaluó si la vareniclina podía ayudar con el TCC. Los resultados mostraron que ayudó a los hombres a reducir el consumo de cannabis, pero no a las mujeres. La vareniclina funciona igual de bien para ambos sexos como ayuda para dejar de fumar.

El ensayo incluyó a 174 participantes con TCC que consumían cannabis al menos tres días a la semana. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a vareniclina (incrementando la dosis hasta 1 mg dos veces al día) o placebo durante 12 semanas. Los participantes también recibieron una breve sesión semanal de control médico para fomentar su adherencia tanto a la medicación como al plan de tratamiento.

Cuando un medicamento conocido sorprende a los científicos

Los hombres del estudio que recibieron vareniclina consumieron cannabis menos veces por semana que los hombres que recibieron placebo. En concreto, el grupo de vareniclina consumió cannabis en promedio 7.9 sesiones semanales durante el estudio y 5.7 sesiones la semana posterior, en comparación con más de 12 sesiones semanales en el grupo placebo. El grupo masculino de vareniclina también consumió cannabis un promedio de 3.8 días por semana, en comparación con 4.7 días por semana en el grupo placebo.

Las mujeres del estudio que recibieron vareniclina no presentaron diferencias en el consumo de cannabis con respecto a las mujeres que recibieron placebo. El grupo de vareniclina promedió poco más de 10 sesiones semanales, en comparación con las 9,2 sesiones semanales del grupo placebo (que se redujeron a 8,2 la semana posterior al estudio). El grupo de mujeres que recibió vareniclina consumió cannabis un promedio de 4,9 días a la semana, en comparación con los 3,6 días del grupo de mujeres que recibió placebo.

El grupo de mujeres que recibieron vareniclina mostró mayores niveles de abstinencia y ansia, así como mayor ansiedad que cualquiera de los otros grupos. Quizás relacionado con esto, las mujeres que recibieron vareniclina informaron una menor adherencia a la medicación que las que recibieron placebo.

La vareniclina podría ayudar a dejar el consumo de cannabis, pero dicho medicamento sólo funciona en hombres.

La autora principal, la profesora Aimee McRae-Clark, detalla: "El trastorno por consumo de cannabis está aumentando rápidamente en Estados Unidos. Las opciones actuales de tratamiento farmacológico son muy limitadas, por lo que nuestra capacidad para ayudar a las personas a reducir su consumo de cannabis también lo es. Nuestro estudio reveló que la vareniclina, un fármaco que ayuda a las personas a reducir o dejar de fumar, también podría ser eficaz para reducir el consumo de cannabis, pero solo en hombres".

El próximo paso es explorar más a fondo el uso de la vareniclina para el trastorno por consumo de cannabis, utilizando una muestra más grande de mujeres, para comprender mejor esta diferencia de género en el resultado del tratamiento. "Mientras tanto, nos alienta que la vareniclina muestre un potencial prometedor en el tratamiento de este problema de rápida evolución", concluye.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Historia

"Quién sabe qué hará Trump mañana, y pasado mañana, querido lector. No sabemos hasta donde pueda llegar,...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

"El atraso en infraestructura para la distribución de energía y agua es criminal; está dejando a la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

+ Sección

Galileo

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula
1

¿Doble Hoy No Circula en jueves? Así aplicará este 15 de enero

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
2

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
3

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
4

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

5

Un grupo evangélico ligado a la derecha de EU e Israel está cerca de tener su partido

Los republicanos del Senado votaron a favor de rechazar una resolución sobre los poderes de guerra de Donald Trump.
6

Senado de EU rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela

El trabajador que le gritó a Trump recibe miles de dólares en donativos
7

Obrero suspendido de Ford por gritarle a Trump recibe miles de dólares en donativos

Manifestante pierde un ojo durante protesta contra ICE.
8

Manifestante pierde un ojo por el disparo de un agente federal en protesta contra ICE

¿Cómo saber si tu celular ya fue registrado en el padrón telefónico en México?
9

¿Cómo puedes saber si tu número de celular está registrado en el padrón telefónico?

La OTAN respaldó a Groenlandia ante el asedio de Estados Unidos.
10

Países de la OTAN envían tropas de reconocimiento a Groenlandia ante amenazas de EU

La suspensión de trámites de visas para 75 países comenzará a partir de la próxima semana.
11

EU suspende visas para migrantes de 75 países; incluye a Colombia, Brasil, Cuba y más

Miles de personas han denunciado llamadas que exigen trámites urgentes para hacer la supuesta vinculación de las líneas telefónicas.
12

¿Te llamaron para que vincules tu línea telefónica? Puede ser fraude, alerta la CRT

Con cualquier ventarrón se interrumpe el servicio de energía eléctrica, dejando a las familias recibir el 2026 como concluyeron el 2025: sin agua y sin luz.
13

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

En días recientes los medios desataron una noticia falsa de abuso perros y gatos.
14

Clara Brugada: más allá de los perritos

Irán cierra su espacio aéreo
15

Irán cierra su espacio aéreo ante amenaza de ataque de EU por protestas en Teherán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Manifestante pierde un ojo durante protesta contra ICE.
1

Manifestante pierde un ojo por el disparo de un agente federal en protesta contra ICE

Irán cierra su espacio aéreo
2

Irán cierra su espacio aéreo ante amenaza de ataque de EU por protestas en Teherán

Los republicanos del Senado votaron a favor de rechazar una resolución sobre los poderes de guerra de Donald Trump.
3

Senado de EU rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela

La OTAN respaldó a Groenlandia ante el asedio de Estados Unidos.
4

Países de la OTAN envían tropas de reconocimiento a Groenlandia ante amenazas de EU

5

Un grupo evangélico ligado a la derecha de EU e Israel está cerca de tener su partido

El ICE dispara a venezolano en una Minneapolis en plena desobediencia a Trump
6

El ICE vuelve a disparar en Minneapolis: ahora la víctima es un migrante venezolano

FBI allanó la casa de una periodista del WP.
7

El FBI catea casa de reportera del Washington Post por usar "información filtrada"

Reforma electoral avanza
8

Reforma electoral prevé 12 modificaciones, dice Monreal tras reunión con Sheinbaum

Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político
9

PODEROSOS ¬ Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político sin voto ciudadano

General Motors (GM) de México anunció una inversión de  en mil millones de dólares en el país durante los próximos dos años, tras cerrar 2025 con sólidos resultados en ventas pese al complejo contexto para la industria automotriz de América del Norte.
10

General Motors invertirá en México 1,000 millones de dólares en los próximos 2 años

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
11

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

La Fiscalía logró la imputación de 8 personas y el representante legal de la empresa por el incendio en una de las tiendas de autoservicio Waldo's de Hermosillo, Sonora.
12

La FGJ-Sonora imputa a 8 personas y a la tienda por incendio en Waldo's de Hermosillo