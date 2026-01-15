Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un fármaco que ayuda a las personas a dejar este hábito, el cual también podría ser eficaz para reducir el consumo de mariguana, pero sólo en hombres.

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS).- Hace años, muchos expertos creían que tratar el consumo de cannabis con medicamentos era imposible. Las terapias existentes eran limitadas y la lucha de quienes buscaban reducir su consumo se sentía, a veces, como un callejón sin salida.

El trastorno por consumo de cannabis (TCC) es un problema creciente a nivel mundial, en parte debido a la reciente legalización en varios países y estados de Estados Unidos, y hasta la fecha no se han encontrado medicamentos para tratarlo.

El TCC se caracteriza por el consumo continuado de cannabis a pesar de un deterioro clínico significativo, como la inactividad en actividades sociales, laborales o recreativas importantes, y el consumo persistente a pesar de los problemas físicos o psicológicos asociados con el cannabis.

El consumo de cannabis también se asocia con psicosis, trastornos del sueño, síndrome de abstinencia y trastornos del estado de ánimo y de ansiedad.

Un enfoque inesperado para un problema creciente

Un nuevo ensayo controlado aleatorizado, realizado en la Universidad Médica de Carolina del Sur (Estados Unidos) y publicado en Addiction, ha encontrado evidencia prometedora de que vareniclina ("Chantix"/"Champix"), un medicamento para dejar de fumar, puede ayudar a las personas con trastorno por consumo de cannabis (TCC) a reducir su consumo.

La vareniclina es un medicamento eficaz para dejar de fumar. Este ensayo, evaluó si la vareniclina podía ayudar con el TCC. Los resultados mostraron que ayudó a los hombres a reducir el consumo de cannabis, pero no a las mujeres. La vareniclina funciona igual de bien para ambos sexos como ayuda para dejar de fumar.

El ensayo incluyó a 174 participantes con TCC que consumían cannabis al menos tres días a la semana. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a vareniclina (incrementando la dosis hasta 1 mg dos veces al día) o placebo durante 12 semanas. Los participantes también recibieron una breve sesión semanal de control médico para fomentar su adherencia tanto a la medicación como al plan de tratamiento.

Cuando un medicamento conocido sorprende a los científicos

Los hombres del estudio que recibieron vareniclina consumieron cannabis menos veces por semana que los hombres que recibieron placebo. En concreto, el grupo de vareniclina consumió cannabis en promedio 7.9 sesiones semanales durante el estudio y 5.7 sesiones la semana posterior, en comparación con más de 12 sesiones semanales en el grupo placebo. El grupo masculino de vareniclina también consumió cannabis un promedio de 3.8 días por semana, en comparación con 4.7 días por semana en el grupo placebo.

Las mujeres del estudio que recibieron vareniclina no presentaron diferencias en el consumo de cannabis con respecto a las mujeres que recibieron placebo. El grupo de vareniclina promedió poco más de 10 sesiones semanales, en comparación con las 9,2 sesiones semanales del grupo placebo (que se redujeron a 8,2 la semana posterior al estudio). El grupo de mujeres que recibió vareniclina consumió cannabis un promedio de 4,9 días a la semana, en comparación con los 3,6 días del grupo de mujeres que recibió placebo.

El grupo de mujeres que recibieron vareniclina mostró mayores niveles de abstinencia y ansia, así como mayor ansiedad que cualquiera de los otros grupos. Quizás relacionado con esto, las mujeres que recibieron vareniclina informaron una menor adherencia a la medicación que las que recibieron placebo.

La autora principal, la profesora Aimee McRae-Clark, detalla: "El trastorno por consumo de cannabis está aumentando rápidamente en Estados Unidos. Las opciones actuales de tratamiento farmacológico son muy limitadas, por lo que nuestra capacidad para ayudar a las personas a reducir su consumo de cannabis también lo es. Nuestro estudio reveló que la vareniclina, un fármaco que ayuda a las personas a reducir o dejar de fumar, también podría ser eficaz para reducir el consumo de cannabis, pero solo en hombres".

El próximo paso es explorar más a fondo el uso de la vareniclina para el trastorno por consumo de cannabis, utilizando una muestra más grande de mujeres, para comprender mejor esta diferencia de género en el resultado del tratamiento. "Mientras tanto, nos alienta que la vareniclina muestre un potencial prometedor en el tratamiento de este problema de rápida evolución", concluye.