¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

Europa Press

15/01/2026 - 8:22 am

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Qué comemos, y cómo lo hacemos, puede hacer la diferencia entre unos ojos vulnerables o unos mejor preparados para resistir el paso del tiempo.

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS).- El ojo es uno de los órganos más singulares del cuerpo humano: transparente, externo, y constantemente expuesto al entorno. La radiación solar, la contaminación, el polen, o el estrés oxidativo lo amenazan a diario, y pueden favorecer la aparición de enfermedades como cataratas, la degeneración macular o DMAE, o bien el ojo seco, entre otras.

Pero hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos, y cómo lo hacemos, puede marcar la diferencia entre unos ojos vulnerables o unos ojos mejor preparados para resistir el paso del tiempo, y frente a las agresiones del entorno.

Así lo asegura durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus José María Aguilar, oftalmólogo en Cirugía Ocular (Madrid), y miembro de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), con motivo de la publicación de Nutrirse con Ciencia (Lid Editorial).

El ojo, el "espejo del cuerpo"

Sostiene este experto que el ojo es un órgano singular, y su estructura transparente y su ubicación externa lo convierten en una de las zonas del cuerpo más expuestas al entorno. Por eso, mantiene este doctor que una buena visión depende del estado de los tejidos oculares constantemente amenazados por los factores ambientales como la contaminación o la radiación solar, por ejemplo, el polen, etc.

"La radiación solar atraviesa el ojo, y sobre todo la luz ultravioleta, llegando hasta la retina para poder ver, y pudiendo dañar al ojo. Al pasar por los tejidos, los va oxidando y produciendo cataratas por oxidación externa, por ejemplo", subraya.

¿Nuestra alimentación influye en nuestra salud ocular?
Un hombre durante un estudio ocular. Foto: IMSS

Pero es que también dice Aguilar que el globo ocular presenta una peculiaridad anatómica y es que en él se encuentran representados todos los tipos de tejidos presentes en el organismo humano, lo que hace que, por ejemplo, pueda verse afectado por alteraciones que se originan en el medio interno del cuerpo. "El ojo es el espejo del cuerpo, la imagen de la salud, una ventana de la salud de la persona, por el ojo de ojo se diagnostica AR o retinopatía diabética, por ejemplo, muchas enfermedades del cuerpo tienen reflejo en los ojos y su salud depende de la salud del cuerpo", subraya este especialista.

Una defensa frente a las amenazas del día a día

Por eso hace hincapié en que una alimentación adecuada desempeña un papel clave en la protección de nuestros ojos frente a las amenazas del día a día: "Actúa como defensa tanto ante los agentes físicos y químicos del medioambiente, como ante los productos tóxicos endógenos y los radicales libres generados por procesos metabólicos internos. Estos últimos, responsables del estrés oxidativo, están estrechamente relacionados con el envejecimiento celular y con diversas enfermedades degenerativas, incluidas las que afectan a la visión".

Según prosigue este reputado oftalmólogo, en el ámbito ocular la oxidación está especialmente relacionada con patologías como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), cataratas, glaucoma, retinopatía diabética, miopía, y síndrome de ojo seco.

En este contexto, el doctor Aguilar afirma que el cuerpo, para contrarrestar los efectos negativos de los radicales libres de oxígeno dispone de unas moléculas antioxidantes que impiden que los radicales libres oxiden las estructuras celulares, desde vitaminas y proteínas protectoras como la vitamina C o la ferritina, el glutatión, o el ácido úrico, enzimas de reparación como las proteasas o las fosfolipasas, así como antioxidantes no enzimáticos como la vitamina E, los carotenoides, la coenzima Q, y la bilirrubina, entre otros.

Proteger la salud ocular mediante la nutrición

Así con todo, y a la hora de promover la salud ocular mediante la nutrición, este miembro de la SEO considera que debemos mantener una dieta rica en verduras y en frutas, fundamentada en la dieta mediterránea, y también acompañada de legumbres, de pescado y de cereales. "Comer pescado al menos dos veces por semana, si es posible graso (sardinas, caballa, salmón, arenques, rodaballo, atún rojo, por ejemplo) contribuye a la función visual, ya que aporta ácidos grasos omega 3 y zinc, potentes antioxidantes, además de proteínas de buena calidad".

Pero también habla de comer moluscos y crustáceos, importante fuente de minerales, vitaminas, y ácidos grasos omega-3. "Los compuestos fitoquímicos como la luteína, los carotenos, la zeaxantina, o resveratrol, cuya fuente son las verduras y la fruta, son esenciales para la función visual también. Están presentes en zanahorias, coles, aguacates, espinacas, brócoli, judías verdes, coles, tomates, guisantes, pimientos, espárragos, naranjas, uvas, piña, fresas, etc".

Por ejemplo, apunta en el libro que la luteína y la zeaxantina, pigmentos presentes en la mácula de la retina, son poderosos antioxidantes y actúan como filtro de la luz, fundamentalmente la luz ultravioleta del sol, uno de los agentes más tóxicos para la mácula y para el cristalino.

Pero también destaca el papel de los aceites de oliva o de girasol como principal fuente de vitamina E a través de nuestra dieta, "una de las vitaminas con mayor actividad antioxidante"; así como el de los frutos secos, el pan integral, los cítricos, los huevos y los lácteos, ya que aportan nutrientes importantes como el ácido linolénico, la vitamina C, el selenio, y la fibra vegetal.

La administración de suplementos

Aunque asegura el doctor Aguilar que como mejor se absorben estos compuestos es a través de la dieta, no de los suplementos, sí subraya que, en ciertas ocasiones, el oftalmólogo debe recurrir a la administración de suplementos antioxidantes --en forma de cápsulas habitualmente-- para tratar determinadas patologías como la DMAE.

"Son particularmente recomendables aquellos con altos contenido en ácidos grasos omega -3, y los que son comercializados por laboratorios especializados en nutrición y en salud ocular. Pero también para la DMAE se emplea mucho la suplementación que puede mejorarse con antioxidantes, como la vitamina C a altas dosis o megadosis. A la vez, siempre se recomiendan dietas ricas en verduras, en frutas, y con suplementos con omega-3 para la sequedad, y para el ojo seco resveratrol en casos graves", aclara.

Eso sí, José María Aguilar, oftalmólogo en Cirugía Ocular (Madrid), advierte de que siempre "hay que tener mucho cuidado" y los suplementos deben ser prescritos por un profesional sanitario.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Historia

"Quién sabe qué hará Trump mañana, y pasado mañana, querido lector. No sabemos hasta donde pueda llegar,...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

"El atraso en infraestructura para la distribución de energía y agua es criminal; está dejando a la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

+ Sección

Galileo

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
1

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Hoy No Circula
2

¿Doble Hoy No Circula en jueves? Así aplicará este 15 de enero

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
3

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
4

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

5

Un grupo evangélico ligado a la derecha de EU e Israel está cerca de tener su partido

El trabajador que le gritó a Trump recibe miles de dólares en donativos
6

Obrero suspendido de Ford por gritarle a Trump recibe miles de dólares en donativos

La CURP biométrica ya esta disponible
7

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

En días recientes los medios desataron una noticia falsa de abuso perros y gatos.
8

Clara Brugada: más allá de los perritos

Manifestante pierde un ojo durante protesta contra ICE.
9

Manifestante pierde un ojo por el disparo de un agente federal en protesta contra ICE

Miles de personas han denunciado llamadas que exigen trámites urgentes para hacer la supuesta vinculación de las líneas telefónicas.
10

¿Te llamaron para que vincules tu línea telefónica? Puede ser fraude, alerta la CRT

Los republicanos del Senado votaron a favor de rechazar una resolución sobre los poderes de guerra de Donald Trump.
11

Senado de EU rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela

La única opción llega a los cines.
12

RESEÑA ¬ La única opción, ¿qué estás dispuesto a hacer para tener trabajo?

¿Cómo saber si tu celular ya fue registrado en el padrón telefónico en México?
13

¿Cómo puedes saber si tu número de celular está registrado en el padrón telefónico?

La OTAN respaldó a Groenlandia ante el asedio de Estados Unidos.
14

Países de la OTAN envían tropas de reconocimiento a Groenlandia ante amenazas de EU

Con cualquier ventarrón se interrumpe el servicio de energía eléctrica, dejando a las familias recibir el 2026 como concluyeron el 2025: sin agua y sin luz.
15

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La única opción llega a los cines.
1

RESEÑA ¬ La única opción, ¿qué estás dispuesto a hacer para tener trabajo?

Manifestante pierde un ojo durante protesta contra ICE.
2

Manifestante pierde un ojo por el disparo de un agente federal en protesta contra ICE

Irán cierra su espacio aéreo
3

Irán cierra su espacio aéreo ante amenaza de ataque de EU por protestas en Teherán

Los republicanos del Senado votaron a favor de rechazar una resolución sobre los poderes de guerra de Donald Trump.
4

Senado de EU rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela

La OTAN respaldó a Groenlandia ante el asedio de Estados Unidos.
5

Países de la OTAN envían tropas de reconocimiento a Groenlandia ante amenazas de EU

6

Un grupo evangélico ligado a la derecha de EU e Israel está cerca de tener su partido

El ICE dispara a venezolano en una Minneapolis en plena desobediencia a Trump
7

El ICE vuelve a disparar en Minneapolis: ahora la víctima es un migrante venezolano

FBI allanó la casa de una periodista del WP.
8

FBI catea casa de reportera de Washington Post por usar "información filtrada"

Reforma electoral avanza
9

Reforma Electoral prevé 12 modificaciones, dice Monreal tras reunión con Sheinbaum

Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político
10

PODEROSOS ¬ Televisa y TV Azteca, fábricas de poder político sin voto ciudadano

General Motors (GM) de México anunció una inversión de  en mil millones de dólares en el país durante los próximos dos años, tras cerrar 2025 con sólidos resultados en ventas pese al complejo contexto para la industria automotriz de América del Norte.
11

General Motors invertirá en México 1,000 millones de dólares en los próximos 2 años

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
12

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos