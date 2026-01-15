Las autoridades desmantelan bodega y campamento para producir drogas en Guerrero

Durante el operativo, se inhabilitaron en sitio aproximadamente 25 mil litros y más de 12 toneladas de sustancias químicas.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Un operativo en el municipio de Petatlán, Guerrero, permitió a fuerzas federales localizar e inhabilitar dos inmuebles empleados para la producción de drogas sintéticas.

El primero fue una bodega con 24 mil 920 litros y 12 mil kilos de sustancias químicas. El segundo, un campamento clandestino con vehículos, armas, municiones y equipo táctico.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la instalación mostraba capacidad para fabricar tres tipos de drogas, lo que revela el alcance de la operación y el volumen de dosis que pudieron llegar al mercado ilegal.

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó en sus redes sociales el impacto del aseguramiento y compartió imágenes.

"Este aseguramiento afecta de manera directa las capacidades financieras y operativas de los grupos criminales y se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles", resaltó.

La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República de México (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que integrará las carpetas de investigación correspondientes.

