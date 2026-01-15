Reforma Electoral aún no está lista: CSP; fortalecerá democracia participativa, dice

Sheinbaum indicó que todavía se analiza la inclusión de plurinominales y el alcance del fuero para diputados y senadores en la Reforma Electoral.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que la propuesta para la Reforma Electoral aún no está lista, pero trabajan en los detalles para que fortalezca la democracia, sobre todo la participativa, y la inclusión de exigencias centrales para el pueblo de México.

"Todavía no tenemos la propuesta, eso es muy importante. Estamos haciendo una propuesta. (…) Es una propuesta que fortalece nuestro sistema electoral, y garantiza nuestra democracia: la democracia electoral y la democracia participativa", señaló esta mañana Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria señaló irónicamente que sus críticos ya calificaron la Reforma Electoral como "Ley Maduro", en referencia al Presidente venezolano Nicolás Maduro, secuestrado por Estados Unidos, y que "hay debate de que la Presidenta es una autoritaria, pero ni hemos presentado la propuesta".

"Entonces, primero la garantía de la representación de las minorías: esa para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga un votación menor esté representado, eso no va a ocurrir", adelantó.

Las prioridades de la Reforma Electoral

A continuación, desde Palacio Nacional, Sheinbaum realizó una exposición de los principales temas que incluirá la propuesta presidencial de la Reforma Electoral, el primero de ellos y sobre todo "el interés del pueblo de México", que resultó de encuestas que también se presentarán pronto, prometió.

"Una reducción de los gastos, en general, a los partidos, al INE [Instituto Nacional Electoral], a las OPLEs [Organismo Público Local Electoral]. Las elecciones en México son de las más caras del mundo. Y consideramos que no tiene por qué ser así. Y consideramos que debe ser algo de consenso, todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones.", dijo.

"Debe haber una reducción de lo que representa el costo de las elecciones y las instituciones electorales al país. Que esos recursos se utilicen en otras cosas, obviamente sin afectar la operación de las instituciones autónomas, no se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar. Pero que sea algo razonable", añadió la Presidenta.

Además, señaló que los llamados "plurinominales", las representaciones proporcionales en el Congreso, "si existen, que se elijan de una manera distinta, que no sean listas de las cúpulas de los partidos que nunca van a buscar el voto con la gente".

Una propuesta centrada en las exigencias del pueblo

Sheinbaum señaló este jueves que la Reforma Electoral también garantizará "mayor participación de la ciudadanía en las decisiones del país, eso se llama democracia participativa".

"No solamente en las consultas generales, sino también, que los habitantes de los municipios puedan participar en las decisiones que toman en el municipio. La participación de la gente en las decisiones de su comunidad", agregó.

Esto incluye el tema de la participación de los mexicanos en el exterior: ellos piden que quienes son los representantes elijan por ellos, no por los partidos; también el número de regidores en los municipios, porque hay municipios que tienen una cantidad que no tiene caso.

Además, habrá fortalecimiento de las consultas. "Hay que fortalecer la consulta pública, eso permite que el ciudadano acceda a la toma de decisiones del país", afirmó.

Cuestionada sobre el fuero de diputados y senadores, indicó: "Estamos analizando hasta qué punto".

"Es una propuesta que le va a gustar a todos", concluyó la Presidenta.

Reforma Electoral prevé 12 modificaciones, dice Monreal

La Reforma Electoral contempla alrededor de 12 modificaciones constitucionales, había adelantado el miércoles por la noche Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, tras la reunión convocada por la Presidenta Sheinbaum.

"Son varios temas los que se plantearon, desde la integración de las Cámaras, hasta un tema que la Presidenta insistió sobre la necesidad de las consultas y de que la gente opinara sobre los temas más importantes, a través de los cuales el país estaba oscilando, temas como la reducción del gasto electoral, de los órganos e incluso de los partidos, o temas como el del fuero de legisladores", sostuvo Monreal al salir de la reunión con integrantes de la Comisión para la elaboración de la reforma.

El documento fue elaborado bajo la coordinación de Pablo Gómez Álvarez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y recoge las propuestas iniciales derivadas de los diagnósticos obtenidos durante los foros de consulta realizados el año pasado y que servirán de base para elaborar el proyecto legislativo destinado a transformar el sistema electoral del país.

Dichas audiencias se llevaron a cabo durante tres meses en 30 de los 31 estados del país, así como en Estados Unidos de manera remota, bajo la organización de la Secretaría de Gobernación.