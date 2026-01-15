Pilgrim's invertirá 1,300 mdd en México; se fortalecerá seguridad alimentaria: Ebrard

Redacción/SinEmbargo

15/01/2026 - 10:12 am

Pilgrim's anuncia inversión de mil 300 millones de dólares en México

Artículos relacionados

Artículos relacionados

General Motors invertirá en México 1,000 millones de dólares en los próximos 2 años

EL CMN presenta a Sheinbaum 38 proyectos de inversión en 2026... pero exige seguridad

La Inversión Extranjera Directa de 2025 alcanzará un nivel histórico, asegura Ebrard

Con el objetivo de expandir su producción avícola en México, la empresa Pilgrim's anunció una inversión de mil 300 millones de dólares.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Pilgrim's Pride, empresa de origen estadounidense especializada en la crianza de pollo a nivel mundial, anunció hoy una inversión de mil 300 millones de dólares (mdd) en México, con el objetivo de expandir su producción en el país y ayudar así al fortalecimiento de la seguridad alimentaria mexicana.

La inversión fue dada a conocer durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum de este 15 de enero, en la cual Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, destacó la generación de empleos que traerá consigo, además de que, con ello, también se reducirá la importación avícola en México.

De acuerdo con el Secretario, el dinero invertido por Pilgrim's en México significará que el país dejará "de importar el 35 por ciento del total de las importaciones de pollo" que actualmente se realizan en el país, pues dicha cantidad pasará a producirse internamente.

"Nuestra Presidenta nos ha pedido que le demos seguimiento muy puntal a esta inversión por su implicación para la seguridad alimentaria del país", indicó el funcionario.

Inversión será a cinco años; generará más de 20 mil empleos

En la "mañanera del pueblo" se detalló que la inversión anunciada por Pilgrim's, que ha tenido presencia en México desde hace 38 años, se llevará a cabo entre 2026 y 2030. A lo largo de ese tiempo, la empresa destinará 950 mdd para su desarrollo en los estados de Veracruz, Campeche y Yucatán; 150 mdd para Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo; y 200 mdd en Durango y Coahuila.

Fabio Sandri, CEO global de la compañía, indicó que este plan tiene el propósito clave de "nutrir a las familias". "Para nosotros crecer no es sólo producir más, sino hacerlo con responsabilidad, calidad y visión de largo plazo", apuntó.

Por su parte, José de Jesús Muñoz Velasco, presidente y director general de Pilgrim’s México, apuntó que la inversión significa la reafirmación de un compromiso con sus clientes, consumidores y las comunidades en las que tienen presencia.

El directivo resaltó que con la expansión en el país se generarán más cuatro mil empleos directos y más de 16 mil indirectos, además de que se tendrá una producción adicional de más de 373 mil toneladas anuales. "Esta inversión se alinea perfectamente con el Plan México de generar desarrollo en los polos donde más requiere el país y, a la vez, contribuimos a llegar al objetivo de la sustentabilidad alimentaria para nuestro país", mencionó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Historia

"Quién sabe qué hará Trump mañana, y pasado mañana, querido lector. No sabemos hasta donde pueda llegar,...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

"El atraso en infraestructura para la distribución de energía y agua es criminal; está dejando a la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

+ Sección

Galileo

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
1

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Hoy No Circula
2

¿Doble Hoy No Circula en jueves? Así aplicará este 15 de enero

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
3

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
4

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

La CURP biométrica ya esta disponible
5

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

6

Un grupo evangélico ligado a la derecha de EU e Israel está cerca de tener su partido

El trabajador que le gritó a Trump recibe miles de dólares en donativos
7

Obrero suspendido de Ford por gritarle a Trump recibe miles de dólares en donativos

El Presidente Donald Trump amenazó este jueves con invocar una llamada Ley de Insurrección que le permitiría sofocar las protestas en Minneapolis con mano dura.
8

Las protestas aumentan en EU y Trump amenaza con “mano dura”, invocando Ley de 1807

NYT dice que EU está intensificando la presión sobre México para que permita a sus fuerzas militares o agentes de la CIA hacer operaciones conjuntas en el país.
9

Washington insiste en que quiere militares o agentes de la CIA en suelo mexicano: NYT

En días recientes los medios desataron una noticia falsa de abuso perros y gatos.
10

Clara Brugada: más allá de los perritos

Miles de personas han denunciado llamadas que exigen trámites urgentes para hacer la supuesta vinculación de las líneas telefónicas.
11

¿Te llamaron para que vincules tu línea telefónica? Puede ser fraude, alerta la CRT

Pilgrim's anuncia inversión de mil 300 millones de dólares en México
12

Pilgrim's invertirá 1,300 mdd en México; se fortalecerá seguridad alimentaria: Ebrard

¿Cómo saber si tu celular ya fue registrado en el padrón telefónico en México?
13

¿Cómo puedes saber si tu número de celular está registrado en el padrón telefónico?

Sheinbaum señaló que la propuesta de Reforma Electoral todavía no está lista, pero priorizará la democracia participativa.
14

Reforma Electoral aún no está lista: CSP; fortalecerá democracia participativa, dice

La captura del Rector de la Universidad Autónoma de Campeche por posesión simple de drogas no es otra cosa que una advertencia: sométete o te encarcelo.
15

La cacica contra el Rector

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Pilgrim's anuncia inversión de mil 300 millones de dólares en México
1

Pilgrim's invertirá 1,300 mdd en México; se fortalecerá seguridad alimentaria: Ebrard

Sheinbaum señaló que la propuesta de Reforma Electoral todavía no está lista, pero priorizará la democracia participativa.
2

Reforma Electoral aún no está lista: CSP; fortalecerá democracia participativa, dice

El Presidente Donald Trump amenazó este jueves con invocar una llamada Ley de Insurrección que le permitiría sofocar las protestas en Minneapolis con mano dura.
3

Las protestas aumentan en EU y Trump amenaza con “mano dura”, invocando Ley de 1807

NYT dice que EU está intensificando la presión sobre México para que permita a sus fuerzas militares o agentes de la CIA hacer operaciones conjuntas en el país.
4

Washington insiste en que quiere militares o agentes de la CIA en suelo mexicano: NYT

5

Las autoridades desmantelan bodega y campamento para producir drogas en Guerrero

La única opción llega a los cines.
6

RESEÑA ¬ La única opción, ¿qué estás dispuesto a hacer para tener trabajo?

Manifestante pierde un ojo durante protesta contra ICE.
7

Manifestante pierde un ojo por el disparo de un agente federal en protesta contra ICE

Irán cierra su espacio aéreo
8

Irán cierra su espacio aéreo ante amenaza de ataque de EU por protestas en Teherán

Los republicanos del Senado votaron a favor de rechazar una resolución sobre los poderes de guerra de Donald Trump.
9

Senado de EU rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela

La OTAN respaldó a Groenlandia ante el asedio de Estados Unidos.
10

Países de la OTAN envían tropas de reconocimiento a Groenlandia ante amenazas de EU

11

Un grupo evangélico ligado a la derecha de EU e Israel está cerca de tener su partido

El ICE dispara a venezolano en una Minneapolis en plena desobediencia a Trump
12

El ICE vuelve a disparar en Minneapolis: ahora la víctima es un migrante venezolano