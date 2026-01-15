Pilgrim's invertirá 1,300 mdd en México; se fortalecerá seguridad alimentaria: Ebrard

Con el objetivo de expandir su producción avícola en México, la empresa Pilgrim's anunció una inversión de mil 300 millones de dólares.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Pilgrim's Pride, empresa de origen estadounidense especializada en la crianza de pollo a nivel mundial, anunció hoy una inversión de mil 300 millones de dólares (mdd) en México, con el objetivo de expandir su producción en el país y ayudar así al fortalecimiento de la seguridad alimentaria mexicana.

La inversión fue dada a conocer durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum de este 15 de enero, en la cual Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía, destacó la generación de empleos que traerá consigo, además de que, con ello, también se reducirá la importación avícola en México.

De acuerdo con el Secretario, el dinero invertido por Pilgrim's en México significará que el país dejará "de importar el 35 por ciento del total de las importaciones de pollo" que actualmente se realizan en el país, pues dicha cantidad pasará a producirse internamente.

"Nuestra Presidenta nos ha pedido que le demos seguimiento muy puntal a esta inversión por su implicación para la seguridad alimentaria del país", indicó el funcionario.

Con los 1,300 millones de dólares anunciados hoy por Pilgrim’s avanza el Plan México : se producirá en nuestro país más de un tercio de los pollos que importamos del exterior. 🇲🇽🇲🇽👏👏 pic.twitter.com/zcUzRcf0GM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 15, 2026

Inversión será a cinco años; generará más de 20 mil empleos

En la "mañanera del pueblo" se detalló que la inversión anunciada por Pilgrim's, que ha tenido presencia en México desde hace 38 años, se llevará a cabo entre 2026 y 2030. A lo largo de ese tiempo, la empresa destinará 950 mdd para su desarrollo en los estados de Veracruz, Campeche y Yucatán; 150 mdd para Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo; y 200 mdd en Durango y Coahuila.

Fabio Sandri, CEO global de la compañía, indicó que este plan tiene el propósito clave de "nutrir a las familias". "Para nosotros crecer no es sólo producir más, sino hacerlo con responsabilidad, calidad y visión de largo plazo", apuntó.

Por su parte, José de Jesús Muñoz Velasco, presidente y director general de Pilgrim’s México, apuntó que la inversión significa la reafirmación de un compromiso con sus clientes, consumidores y las comunidades en las que tienen presencia.