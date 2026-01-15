VIDEO ¬ EU incauta sexto petrolero ligado a Venezuela en el Caribe por violar bloqueo

Un nuevo buque petrolero fue tomado por fuerzas de Estados Unidos en el Caribe. Es el sexto que ha sido interceptado por el gobierno de Donald Trump.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El gobierno de Estados Unidos (EU) informó la mañana de hoy sobre la intercepción del "Verónica", un buque petrolero que navegaba en el mar Caribe asociado con Venezuela, con el pretexto de haber desafiado la "cuarentena" impuesta por Donald Trump para la operación de dichos vehículos flotantes en la zona.

A través de redes sociales, el Comando Sur de EU dio a conocer que la acción tuvo lugar la madrugada de este 15 de enero, cuando elementos de la marina y la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, tomaron posesión del buque.

"El 'Verónica' es el último petrolero en operar desafiando la cuarentena impuesta por el Presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe, lo que demuestra una vez más la eficacia de la Operación Lanza del Sur", indicó el Comando sur en su publicación.

Al igual en otras ocasiones, las propias fuerzas estadounidenses compartieron un video de la operación, en el que se puede observar el momento en que los marines descienden desde una aeronave en la embarcación.

Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept. In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026

EU no permitirá salida de buques venezolanos sin autorización

De acuerdo con lo señalado por el Comando Sur de Estados Unidos, la intercepción de este buque, así como de los otros cinco que se habían capturado anteriormente, cuenta con el respaldo total del "Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de los Estados Unidos".

Asimismo, afirmó que ningún petrolero saldrá de Venezuela sin previa autorización del gobierno estadounidense.

"El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal", apuntó el Comando, y añadió que el Departamento de Guerra, en coordinación con otros socios interinstitucionales, continuará con la defensa de EU "poniendo fin a las actividades ilícitas y restaurando la seguridad en el hemisferio occidental".

Apenas el pasado 9 de enero EU había presumido la captura de un buque que iba rumbo a Venezuela, en su campaña de bloqueo para impedir el comercio del recurso natural del país sudamericano con otros países –como Rusia y China– y apropiárselo, como ha declarado en diversas ocasiones el Presidente Donald Trump.