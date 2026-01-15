Un hombre es detenido por transportar más de 200 kilos de metanfetamina en Sonora

En las acciones que se realizaron en materia de seguridad participaron elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Marina, FGR y SSPC.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Fuerzas federales detuvieron en Sonora a un hombre que transportaba más de 200 kilos de metanfetamina, además de mariguana y fentanilo. En paralelo, en Sinaloa fueron desmanteladas 11 áreas de concentración de químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que el aseguramiento en Sonora ocurrió en un puesto de inspección vehicular en San Luis Río Colorado.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Marina, Fiscalía General de la República de México (FGR) y SSPC marcaron el alto a una camioneta procedente de Culiacán con destino a Mexicali.

Tras la revisión, hallaron 212 kilos de metanfetamina, 14 kilos de mariguana y un kilo de fentanilo, por lo que el conductor fue detenido.

En San Luis Río Colorado, Sonora. @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ aseguraron un vehículo procedente de Culiacán con destino a Mexicali con 212 kg de Metanfetamina con el propósito de ser vendidas en millones de dosis de droga.

También en Sinaloa el Ejército @Defensamx1 inhabilitó 11… pic.twitter.com/PTaEwOKaAZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 15, 2026

Según informó el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la droga tenía como destino su venta en millones de dosis: "En San Luis Río Colorado, Sonora. La Defensa y la Guardia Nacional (GN) aseguraron un vehículo procedente de Culiacán con destino a Mexicali con 212 kilogramos de metanfetamina con el propósito de ser vendida en millones de dosis de droga".

En Cosalá, Sinaloa, durante labores de reconocimiento, las fuerzas federales desmantelaron instalaciones clandestinas donde se aseguraron 16 mil 486 litros y 75 kilos de sustancias químicas utilizadas para elaborar drogas sintéticas.

El detenido fue informado de sus derechos y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que las sustancias químicas fueron neutralizadas en el lugar.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad destacaron que estos operativos forman parte del reforzamiento de sus tareas en carreteras y zonas rurales, y reiteraron su compromiso de actuar en estricto apego a los derechos humanos.