Demócratas presentan iniciativa para que Trump no pueda decretar "guerra" a México

La propuesta surge a raíz de los ataques que el Gobierno de Trump ha realizado en las costas mexicanas contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– Tres legisladores de la oposición demócrata en el Congreso de Estados Unidos (EU) han propuesto esta semana una iniciativa para evitar que el Presidente Donald Trump pueda declarar una guerra contra su vecino del sur, México, de forma unilateral, o incluso realizar intervenciones o ataques militares sin el permiso del Poder Legislativo, como ha amenazado a lo largo del último año, desde su retorno a la Casa Blanca.

Los congresistas Greg Stanton, de Arizona, y Sara Jacobs, de California, se sumaron a Joaquín Castro, de Texas, éste último el miembro de mayor rango del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, para presentar la "Ley de No a la Guerra No Autorizada en México" (No Unauthorized War in Mexico Act, en inglés).

La legislación propuesta prohibiría que los fondos de los contribuyentes se utilicen para una guerra no autorizada en México.

Going to war with Mexico risks destabilizing the region, mass migration, human rights abuses, and wastes our taxpayer dollars. I am introducing legislation with @RepGregStanton and @RepSaraJacobs to block taxpayer dollars from being used to fund military force in Mexico—one of… pic.twitter.com/yXTZWMQf0s — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 14, 2026

La propuesta de los demócratas, todos ellos de estados fronterizos con México, se produce después de que Trump realizara varios ataques en la costa de México contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico, y el Presidente Trump anunció en Fox News que Estados Unidos "comenzará a atacar tierra firme, en relación con los cárteles" en México.

"Incitar a Estados Unidos a otra guerra innecesaria y no autorizada en Latinoamérica es una acción desestabilizadora que se volverá en contra de la nación. Mis electores en San Antonio no quieren que Estados Unidos gaste miles de millones en otra guerra que corre el riesgo de desestabilizar la región, generar migración masiva y abusos de derechos humanos", señaló Castro en un comunicado.

"Mi legislación, la Ley para una Guerra No Autorizada en México, protegería nuestra relación con un aliado cercano y evitaría el despilfarro del dinero de los contribuyentes en fuerza militar en México", destacó.

La legisladora Jacobs señaló que una guerra con México, ya sea autorizada o no, "pondría en riesgo la vida de estadounidenses y mexicanos y arruinaría la relación de Estados Unidos con nuestro socio comercial más importante".

Yesterday I met with Mexican Ambassador @EMoctezumaB to discuss Trump's threats to strike Mexico. The best way to fight the drug cartels isn't with unilateral strikes, it's by working together and preserving our trade and security partnerships. pic.twitter.com/h3lvBhLWaF — Rep. Greg Stanton (@RepGregStanton) January 14, 2026

"Bombardear México no resolverá con éxito la crisis del fentanilo ni los problemas que plantean los cárteles; de hecho, podría exacerbar ambos problemas y provocar represalias de los cárteles contra los ciudadanos estadounidenses". añadió.

Por su parte, Stanton señaló que "una acción militar unilateral contra México sería desastrosa". "Todo este episodio ya amenaza con socavar las economías profundamente entrelazadas de nuestros dos países y la cooperación real para desmantelar el tráfico ilícito de drogas. Los objetivos de seguridad de Estados Unidos deben lograrse trabajando en colaboración con México, no atacándolo, y ciertamente no sin la autorización del Congreso", completó.

Stanton precisamente se reunió el martes con el Embajador de México en EU, Esteban Moctezuma, para discutir las amenazas de Trump de atacar a México. "La mejor manera de luchar contra los cárteles de la droga no es con ataques unilaterales, sino trabajando juntos y preservando nuestras asociaciones comerciales y de seguridad", dijo en ese momento.

Congresistas alertan a Rubio: sería "desastroso" atacar a México

La semana pasada, legisladores demócratas enviaron una carta dirigida al Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, en la que expresaron su rechazo al uso de la fuerza militar en México sin el consentimiento del Gobierno de este país ni la autorización del Congreso y condenaron la reciente agresión contra territorio venezolano.

"Escribimos para oponernos firmemente al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y a las amenazas del Presidente y funcionarios de la administración que aluden a acciones militares estadounidenses en México sin el consentimiento de este país y sin la autorización del Congreso", escribieron los congresistas.

La misiva está firmada por un grupo de 75 miembros de la Cámara de Representantes y la encabezan Gregory Meeks, del Distrito de Nueva York; Joaquín Castro, del Distrito de Texas; y Greg Stanton, del Distrito de Arizona.

Washington insiste en intervenir en México: NYT

Y es que The New York Times dice hoy que EU está intensificando la presión sobre México para que permita que las fuerzas militares estadounidenses o agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realicen operaciones conjuntas, supuestamente para “desmantelar laboratorios de fentanilo dentro del país”. El diario cita a funcionarios estadounidenses. El pretexto de Washington para pisar suelo mexicano es el mismo de los últimos años: la “guerra contra las drogas”.

La noticia no es del todo novedad. La misma Presidenta Claudia Sheinbaum ha comentado que Trump le ha sugerido que si necesita “ayuda”, Estados Unidos se la proporcionaría. Claudia Sheinbaum le ha respondido que no, que la Constitución lo prohíbe. Estados Unidos se robó la mitad del territorio de México y ahora mismo comete abusos con los trabajadores migrantes en su territorio.

Los agentes de la CIA espían gobiernos sin autorización y han participado en distintas variables de golpes de Estado en la región. Su último papel fue en el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Según “varios funcionarios” estadounidenses, Washington quiere tropas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA, que “acompañen a soldados mexicanos en redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo”. Dichas operaciones conjuntas “representarían una expansión significativa del papel de Estados Unidos en México, a la que el gobierno mexicano se ha opuesto rotundamente hasta la fecha”.