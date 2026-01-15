Samuel “N” trabajó conmigo pero no se lo recomendé a Carlos Manzo: Ildefonso Guajardo

Redacción/SinEmbargo

15/01/2026 - 12:40 pm

Idelfonso Guajardo confirmó que trabajó con Samuel "N"; presunto colaborador en el homicidio de Carlos Manzo, pero nunca lo recomendó para trabajar con él.

Guajardo trabajó con Samuel "N", presunto colaborador en el homicidio de Carlos Manzo, en la Cámara de Diputado, pero el priista aclaró que nunca lo recomendó para que se sumara al gobierno de Uruapan.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– El exsecretario de Economía con Enrique Peña Nieto y exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ildefonso Guajardo, aseguró este jueves que trabajó en el pasado con Samuel "N", exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo de la Alcaldía de Uruapan, vinculado a proceso por colaborar en la ejecución del entonces Alcalde Carlos Manzo al proporcionar su agenda de actividades a cambio de droga, pero que no lo recomendó nunca para el puesto que ocupó en la localidad michoacana.

"En días recientes ha circulado información sobre la detención de una persona que fue integrante de mi equipo de trabajo y que ha sido vinculado a proceso por el artero crimen del Alcalde de Uruapan. Informo que Samuel ‘N’ colaboró en la LXV Legislatura, donde tuve el privilegio de ser compañero del Diputado Carlos Manzo", señaló Guajardo en redes sociales.

"Al finalizar mi periodo en la Cámara de Diputados el 31 de agosto de 2024, concluyó la relación laboral con dicha persona. Dejo claramente establecido que la incorporación de Samuel “N” a sus nuevas responsabilidades, no contó con la recomendación ni verbal, ni escrita de un servidor", subrayó.

