La opositora venezolana María Corina Machado se reúne con Trump en la Casa Blanca

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con el Presidente Donald Trump.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, visitó hoy la Casa Blanca para sostener una reunión a puerta cerrada con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Imágenes que circulan en redes sociales dejan ver que la líder del movimiento Vente Venezuela arribó a la residencia presidencial estadounidense a bordo de una camioneta negra, de la cual descendió acompañada de un equipo de seguridad para luego encaminarse hacia su encuentro con el republicano.

Machado se abstuvo de dar cualquier tipo de declaraciones ante los medios de comunicación que se acercaron para preguntarle sobre qué es lo que esperaba de la reunión con Trump, misma que se da a casi dos semanas del secuestro de Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, por parte de fuerzas militares de EU.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, comentó en una conferencia de prensa que el Presidente "esperaba con interés esta reunión y esperaba que fuera una discusión buena y positiva" acerca de la situación que actualmente se vive en Venezuela.