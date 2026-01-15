Trump recibe a Corina en privado y la vocera aclara: todavía no la ve para Venezuela

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con el Presidente Donald Trump.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, visitó hoy la Casa Blanca para sostener una reunión a puerta cerrada con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro brilló por su discreción, además de que no habría influido en la opinión del republicano sobre la inviabilidad de que Machado gobierne Venezuela.

De acuerdo con reportes de medios como El País, la conversación entre Trump y Machado concluyó a poco más de dos horas de haber iniciado, sin que hasta el momento se tengan detalles concretos sobre los temas que se abordaron a lo largo de la charla.

Imágenes que circulan en redes sociales dejan ver que la líder del movimiento Vente Venezuela arribó a la residencia presidencial estadounidense a bordo de una camioneta negra, de la cual descendió acompañada de un equipo de seguridad para luego encaminarse hacia su encuentro con el republicano.

Machado se abstuvo de dar cualquier tipo de declaraciones ante los medios de comunicación que se acercaron para preguntarle sobre qué es lo que esperaba de la reunión con Trump, misma que se da a casi dos semanas del secuestro de Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, por parte de fuerzas militares de EU.

Trump mantiene postura sobre Machado sobre gobernar Venezuela

Mientras tenía lugar el encuentro entre María Corina Machado y Donald Trump, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló que el mandatario estadounidense mantenía firme su postura de que la ganadora del Premio Nobel de la Paz no era la persona idónea para gobernar Venezuela, debido a la falta de apoyo popular.

"Creo que la evaluación del Presidente estuvo basada en circunstancias reales. Fue una evaluación realista basada en lo que el Presidente estaba escuchando y leyendo por parte de sus asesores del equipo de Seguridad Nacional y, hasta el momento, sus opiniones no han cambiado", afirmó la funcionaria durante una conferencia de prensa.

Leavitt fue cuestionada sobre si Trump también mantenía su postura acerca de que en Venezuela se celebren nuevas elecciones presidenciales, ante lo cual confirmó que ese plan continúa sobre la mesa, pero aún no se tiene una fecha tentativa para tales comicios.

Previamente, la portavoz de la Casa Blanca había declarado que Trump "esperaba con interés esta reunión y esperaba que fuera una discusión buena y positiva" acerca de la situación que actualmente se vive en Venezuela.

Ha habido buena cooperación con Delcy Rodríguez: Leavitt

Además de hablar sobre el encuentro entre Trump y Machado, Karoline Leavitt también declaró que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido una buena cooperación con Delcy Rodríguez, quien fue nombrada Presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro.

La funcionaria apuntó que el Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, así como la Administración del Presidente Trump han estado en constante comunicación con Rodríguez "y otros miembros del gobierno interino de Venezuela".

Según lo señalado por Leavitt, las partes venezolanas han sido "extremadamente cooperativas", además de que, hasta ahora, han cumplido con todas las demandas que Washington ha planteado.