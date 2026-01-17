¿Cómo evolucionó la carrera de BTS desde el inicio hasta su gira mundial?

Omar López

17/01/2026 - 5:00 pm

BTS

Los Bangtang Boys recorrieron un largo camino desde sus primeros pasos en una empresa desconocida hasta el éxito mundial.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).– Hoy en día todos reconocen a BTS como uno de los grupos más importantes en la industria musical, quienes además fueron parte fundamental en la expansión y el éxito internacional del K-pop y la ola de cultura coreana conocida como hallyu. Es por eso que la nueva gira BTS: World Tour 2026 es el tema de conversación desde que se anunció.

Sin embargo, algunos de los oyentes casuales de la exitosa banda no conocen los primeros pasos que tuvieron que dar los Bangtang Boys para convertirse en el grupo de K-pop más exitoso de la historia, los cuales comenzaron con la visión de Bang Si-hyuk, fundador de una pequeña empresa de entretenimiento llamada Big Hit Entertainment que buscaba una propuesta diferente en un grupo de idols.

De acuerdo con el documental BTS: Burn The Stage (Enciende el escenario) el proyecto de BTS comenzó en 2010 cuando RM fue reclutado como el primer miembro tras impresionar a la agencia con su talento en el rap underground. A partir de ahí, el grupo se consolidó a través de las audiciones nacionales "Hit It", donde se unieron Suga y J-Hope, Jin, Jungkook, V y finalmente Jimin tras ser recomendado por sus profesores de danza.

Desde que completaron el proceso de selección los chicos comenzaron su entrenamiento para convertirse en idols profesionales, pero a diferencia de otras empresas Big Hit Entertainment se enfocó en ritmos más cercanos al hip-hop y al Rap y una propuesta en las letras de sus canciones enfocadas a la superación personal.

El histórico camino al éxito de la banda

BTS origenes.
En el 2014, miembros de BTS repartían volantes de su concierto gratuito. Foto: Twitter vía @Bangtanthbest

Tras años de preparación BTS debuta como grupo  el 13 de junio de 2013 con su sencillo 2 Cool 4 Skool, como la primera entrega de su serie “trilogía de la escuela” en la cuál plasmaron las inquietudes de la sociedad coreana por la presión extrema que afrontan en su sistema educativo. 

Desde su etapa como “rookies”, se caracterizaron por un estilo diferente al de otros grupos de K-pop masculinos, pues en su EP “O!RUL8,2?” y “Skool Luv Affair” la música iba acompañada de una historia que conectaba con los sentimientos de la sociedad coreana, Bang Si-hyuk mencionó en un artículo para la revista coreana Naver que buscaba crear con BTS un "héroe en el que apoyarse"

Aunque sus primeros proyectos musicales no representaron grandes éxitos en ventas, fueron importantes para formar la identidad del grupo que rompería todas las expectativas del género a nivel mundial.

Con el estreno de su primer álbum Dark & Wild en 2014, BTS consolidó su primer grupo de fans que se autonombraron armys (siglas de Adorable Representative M.C. For Youth), parte importante en el crecimiento del grupo que se caracterizó por letras sobre los sentimientos de madurez, deseos juveniles e impaciencia por el romance.

Más adelante, durante su denominada era Love Yourself (2015-18), BTS dio el primer salto al estrellato global a través de una ambiciosa trilogía de álbumes (Her, Tear y Answer) que exploraba narrativamente las etapas del amor: desde la euforia del enamoramiento inicial, pasando por el dolor de la pérdida y el "amor falso", hasta llegar a la conclusión de que el amor verdadero solo comienza con la aceptación de uno mismo.

Su crecimiento exponencial y su identidad como grupo cercano a los sentimientos de las nuevas generaciones los llevaron a iniciar su campaña "Love Myself" con UNICEF y su icónico discurso en la ONU, donde RM instó a las personas a "hablar por sí mismas" independientemente de su origen o identidad, convirtiendo el concepto de "amor propio" en un movimiento cultural que unió a millones de fans en todo el mundo.

BTS en la Casa Blanca.
BTS visitó la Casa Blanca en el marco del Mes de la Herencia Asiática Americana. Foto: Casa Blanca

El paso definitivo como artistas globales llegó en 2020 cuando decidieron llevar su estilo y concepto a la industria internacional con el tema “Dynamite”, un tema alegre y pegadizo con letra completamente en inglés, que catapultó al grupo a grandes escenarios como los premios Grammy. 

Su popularidad creció tanto que no se vio afectada por la pausa repentina de actividades por la pandemia de COVID19 de 2020, ni por el posterior hiatus grupal debido a la participación de sus integrantes en el servicio militar obligatorio de Corea del Sur que comenzó en 2022 y recién terminó en 2025. 

La consolidación de los miembros como artistas mundiales

Durante la pausa como grupo los siete integrantes de BTS aprovecharon el hiatus para impulsar sus carreras como solistas con los siguientes álbumes y sencillos según el catálogo de su sello discográfico Big Hit Music.

RM (Kim Nam-joon): lanzó Indigo (2022), un álbum con colaboraciones artísticas como con Erykah Badu, y en 2024 presentó su segundo álbum Right Place, Wrong Person, explorando sonidos experimentales y letras introspectivas sobre la fama y la identidad.

Suga: completó su trilogía bajo el nombre de Agust D con el álbum D-DAY (2023).

J-Hope: fue el primero en debutar con Jack In The Box (2022), un proyecto de hip-hop oscuro que presentó en Lollapalooza. En 2024, lanzó el álbum especial y documental HOPE ON THE STREET VOL. 1, enfocado en sus raíces en el baile.

Jimin: lanzó FACE (2023), haciendo historia al ser el primer solista coreano en llegar al #1 del Billboard Hot 100 con "Like Crazy". En 2024, durante su servicio, estrenó su segundo álbum MUSE con el éxito global "Who".

Jungkook: tuvo un debut explosivo con su álbum pop en inglés GOLDEN (2023), que incluye hits mundiales como "Seven" y "Standing Next to You", rompiendo múltiples récords de streaming en Spotify.

V (Kim Taehyung): lanzó Layover (2023), un álbum con influencias marcadas de Jazz y R&B que reflejaba su gusto personal. En 2024 lanzó el sencillo digital "FRI(END)S" y en diciembre de 2024 colaboró en una versión de "White Christmas" con Bing Crosby.

Jin: antes de enlistarse, lanzó el sencillo "The Astronaut" (co-escrito con Coldplay). Tras ser dado de baja en 2024, lanzó su primer álbum completo titulado Happy. 

El regreso más esperado del K-pop

BTS WORLD TOUR
Anuncio oficial: Ig BTS

Los Bangtan Boys nunca dejaron sin música a sus seguidores, pues antes del hiatus sacaron el álbum "BE" y grandes sencillos como “Butter” y “Permission to Dance” además de sus temas como solistas. Sin embargo, todo el mundo del k-pop contaba los días para el regreso definitivo de BTS mismo que llegará en 2026.

Luego de que Suga completará su servicio militar el 10 de junio de 2025, los siete miembros celebraron el décimo segundo aniversario de BTS, prometiendo estar cada vez más cerca de su regreso a los escenarios.

Finalmente la espera terminó y Big Hit Music anunció el quinto álbum de estudio del grupo titulado ARIRANG que se lanzará globalmente el 20 de marzo de 2026. Para promocionar el álbum y como una cuenta pendiente con los fans, BTS regresará a los grandes escenarios con un tour mundial en el que visitará 23 países con 79 fechas confirmadas en la gira más importante de la carrera del grupo.

