Layda recibe regaño presidencial y reaviva acusaciones de abuso de poder en Campeche

Luego de las declaraciones de la mandataria, el rector José Alberto Abud fue liberado, pero la investigación por la supuesta posesión de drogas continúa.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó el uso de la justicia como "vendetta política" tras el arresto de José Alberto Abud, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), por presunta posesión de drogas. “No se puede usar la justicia como una vendetta política”, advirtió. La detención ocurrió tras el enfrentamiento que protagonizaron el académico y la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“No puede haber, en México, ninguna detención que tenga que ver con un asunto político, no debe haberlo”, sentenció la Presidenta este miércoles 14 de enero durante su habitual conferencia matutina, en la que fue cuestionada sobre el caso del rector, del que agregó que aunque “nosotros confiamos en Layda”, también destacó que tendrían que analizar ese caso. En particular, dijo que el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch y la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez están estudiando de “qué se le acusa y cuáles son las pruebas para su detención [del rector]”.

Este lunes 12 de enero, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del estado de Campeche detuvieron el lunes a José Alberto Abud Flores, Rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), por posesión simple de drogas. En un comunicado, la casa de estudios confirmó el arresto del Rector, cuya medida fue ejecutada dentro de las instalaciones de la UACAM, lo cual generó una confrontación entre integrantes del Consejo Universitario y las autoridades estatales.

Abud fue liberado al día siguiente para seguir su proceso en libertad, fue destituido de su cargo como Rector

"La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Campeche, a través de sus consejeras y consejeros universitarios, expresa su más enérgico y categórico rechazo a los hechos ocurridos la mañana del día de hoy, cuando nuestro Rector, el doctor José Alberto Abud Flores, fue detenido en un acto que consideramos profundamente deplorable", expresó la institución.

¿De qué acusan al rector?

De acuerdo con el Fiscal estatal Jackson Villacis, la detención de Abud Flores ocurrió tras un reporte ciudadano por la presunta portación de armas largas en un vehículo, lo que derivó en una inspección policial. Durante la revisión de la unidad, elementos de la Policía Estatal habrían localizado sustancias ilícitas, motivo por el cual el exrector fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el inicio de los procedimientos legales correspondientes.

Abud Flores fue liberado este miércoles 14 de enero, por lo que podrá llevar su proceso en libertad al no existir riesgo de fuga, su detención y las acusaciones en su contra provocaron su destitución del cargo como Rector de la UACAM. De acuerdo con los reportes, la decisión se tomó durante una sesión del Consejo Universitario realizada en el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, donde los consejeros aprobaron su separación del cargo ante los hechos en su contra.

Edwin Trejo, abogado del académico, denunció inconsistencias en su arresto, pues detalló que fue detenido originalmente bajo el reporte de "personas armadas" en su vehículo, pero fue imputado por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcóticos, tras el presunto hallazgo de 10 dosis de cocaína. En consecuencia, adelantó que buscará la nulidad de los actos de investigación y la no vinculación a proceso, al afirmar que la detención fue un acto arbitrario sin sustento legal.

El defensor insistió en que la aprehensión de José Alberto Abud tuvo lugar tras los enfrentamientos públicos que han protagonizado el exrector y la Gobernadora Sansores, que ha hablado de él en su programa Martes del jaguar.

El historial de la Gobernadora Sansores

Lo sucedido ha llevado a denunciar un abuso de poder por parte de la Gobernadora, quien durante su gestión en Campeche se ha visto envuelta en otros episodios con las mismas acusaciones.

En agosto de 2025, por ejemplo, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con sede en Xalapa, Veracruz, ordenó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecer disculpas públicas a la Gobernadora Sansores, por orden del Tribunal Electoral del Estado (TEEC), el cual consideró que las expresiones emitidas en su programa de análisis en redes sociales constituyeron violencia política en razón de género, en su modalidad digital y mediática.

“Se ofrece una disculpa a la Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche porque las expresiones emitidas en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, señala el texto dictado por la autoridad que cada uno de los periodistas leyó.

Este caso se suma a otras acciones judiciales que, según comunicadores locales, buscan contener señalamientos críticos contra la Gobernadora morenista, como cuando una Jueza ordenó al reportero Jorge Luis González Valdez y al diario Tribuna Campeche abstenerse de realizar cualquier referencia a Sansores San Román.

Además, instruyó al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) designar a un “interventor” para que revise previamente todos los contenidos del medio antes de su publicación.

"El Martes del Jaguar son insultos"

Al respecto, González Valdez acusó que se trataba de “una mordaza judicial inédita en medios de comunicación”, y advirtió que el caso podría sentar un precedente peligroso para el ejercicio periodístico en México. "La señora se duele de todo, pero si analizas sus programas de Martes del Jaguar son insultos, son majaderías, pareciera que nada más es ella la posibilitada para ofender”, enfatizó el exdirector del diario Tribuna de Campeche, quien fue señalado por Sansores San Román de incitar el odio en su contra”.

“Cuando hay respuesta en el mismo sentido a esas piedras que lanza es cuando se molesta, se irrita y siempre se justifica diciendo que no comparte su visión de las circunstancias diciendo que son chayoteros, misóginos o están fuera de control", añadió el periodista en entrevista con Álvaro Delgado para el programa de "Los Periodistas". "Yo no necesito incitar al odio contra la Gobernadora de Campeche, creo que ella con su conducta es la que lleva a ese odio que ya se siente en la población", sentenció González Valdez.

También en agosto de 2025, la Gobernadora de campeche fue captada en el en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a dos días de la entrega de su Cuarto Informe al Congreso de Campeche, prevista para 7 de agosto, rumbo a Ámsterdam, Países Bajos, lo que provocó duras críticas contra la mandataria estatal.

Unos días antes de su viaje, la Gobernadora aún en el estado, leyó con anticipación un discurso con motivo del informe: "Hoy, a través de la Secretaria de Gobierno, Liz Hernández, entregamos el 4º Informe de Gobierno al Congreso del Estado. Cumplimos con nuestra obligación constitucional de rendir cuentas al pueblo de Campeche. Trabajamos con compromiso, transparencia y amor por nuestra tierra para seguir transformándola", indicó la morenista a través de sus redes sociales.

Y sí… el verano de ensueño sigue. Layda Sansores, gobernadora de Campeche, viaja a Ámsterdam. Se suma a la gira internacional de la 4T: Tokio, Lisboa, Milán, Madrid, Ibiza… los viajes no paran.pic.twitter.com/8jEuIPiWVB — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 6, 2025

Walther Patrón Bacab, vocero de Sansores, confirmó el viaje de la mandataria estatal con motivo de su cumpleaños número 80, el que aseguró no fue por paseo ni por elección, sino a visitar a su nieta por lo que, incluso, calificó de "mezquinos" a quienes criticaron a la Gobernadora morenista. "La Gobernadora no fue de paseo. Viajó a ver a su familia, a sus nietas, que hoy viven fuera del país no por elección, sino por la persecución de un fiscal que les cerró las puertas de su propia tierra", dijo el vocero en su cuenta de Facebook.

"¿De verdad es un escándalo que, en su cumpleaños, una madre quiera abrazar a su familia?", cuestionó Patrón Bacab, quien aseguró que Sansores pagó el viaje con recursos propios y que se trasladó en un vuelo comercial. "Ese viaje no es un privilegio, es un derecho humano básico: abrazar a los tuyos cuando más lo necesitas. Y si alguien ha dado todo por Campeche, es ella. Merece respeto, no mezquindades", enfatizó.

Denuncian acoso a la prensa

En octubre de 2025, la Fiscalía de Campeche ordenó a la empresa Telemar, S.A. de C.V. proporcionar “información detallada” del personal encargado de redactar las notas que son publicadas por dicho medio, el cual consideró que la medida era “un intento de control y censura” por parte del Gobierno estatal con el objetivo de “limitar la libertad de expresión”, como sucedió en los casos de los periodistas antes mencionados. Pese a las amenazas de eventuales procesos legales y sanciones económicas, Telemar se negó a entregar la información requerida.

En mayo de 2025, el youtuber conocido como MrBeast y su equipo visitaron sitios mayas y cenotes, accediendo a grutas y zonas restringidas, para la grabación de su video titulado “Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo”. El youtuber estadounidense, acompañado de su novia Thea Booysen, mostró escenarios de la civilización maya con un estilo sensacionalista, lo cual causó polémica y varias críticas por un presunto trato preferencial.

El creador de contenido aseguró que el rodaje fue legal y autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Turismo como parte de un proyecto de promoción cultural. Sin embargo, tras la publicación del material, el INAH presentó una demanda administrativa contra la productora Full Circle Media, representante del youtuber MrBeast, por el presunto uso indebido del patrimonio arqueológico con fines de lucro privado.

Nos da gusto que los youtubers y todas y todos los jóvenes del mundo aprecien el valor de nuestras civilizaciones originarias. Lo que el INAH reprueba enérgicamente es que haya quienes se aprovechen de la buena disposición de las instituciones para violentar (...) — INAH (@INAHmx) May 15, 2025

El Instituto acusó a la productora de incumplir las condiciones del permiso otorgado, ya que "no autorizó la publicación de información falsa ni la utilización de la imagen de los sitios arqueológicos para la publicidad de marcas comerciales con fines de lucro privado". En el video de MrBeast, se promocionaron productos como chocolates Feastables, carne seca Jack Link’s y tiendas de conveniencia.

Tras el aviso del INAH, Sansores expresó su desacuerdo con la postura del Instituto y la Secretaría de Cultura al señalar que el video de MrBeast representa una gran oportunidad de promoción turística para el estado. "Lamento profundamente que no se ponderen los beneficios para Campeche", escribió en su cuenta de X, donde resaltó que el video ya acumuló más de 56 millones de vistas en sólo cuatro días, lo que, en su opinión, es una difusión sin precedentes para la entidad.

"Este material, por cierto, fue realizado con respeto y profesionalismo", añadió la mandataria, quien consideró que "Estas adaptaciones no violan la Ley vigente ni ponen en riesgo el patrimonio arqueológico nacional", sostuvo la Gobernadora de Campeche en defensa de MrBeast y su equipo. "Como testigo, considero que MrBeast y su equipo actuaron de manera profesional y cuidadosa", señaló.

Opino lo siguiente ante la intención de la @cultura_mx de demandar a @MrBeast: Lamento profundamente que no se ponderen los beneficios para Campeche. Este video representa una enorme publicidad para el estado, con más de 56 millones de vistas en solo 4 días. Este material, por… — Layda Sansores (@LaydaSansores) May 15, 2025

En diciembre de 2024, Gobernadora de Campeche anunció el nombramiento del exlegislador Jorge Luis Lavalle Maury como Secretario de Desarrollo Económico del estado, pese a su presunta participación en el caso Odebrecht. La noticia provocó severas críticas de políticos de oposición y de Morena, su partido. “Hoy nombré a Jorge Luis Lavalle Maury como nuevo secretario de Desarrollo Económico, con quien trabajaremos en equipo por el bien de Campeche”, escribió Sansores sus redes sociales.

Días después, durante una reunión con trabajadores del Senado, la mandataria estatal aseguró que pese a las críticas en contra de Lavalle, quien estuvo preso de forma preventiva, él continuará en su cargo dentro del estado. "Es un chivo expiatorio, porque no le han comprobado nada”, aseguró Sansores, quien enfatizó que el caso Odebrecht aún estaba por resolverse, por lo que, reiteró, Lavalle Maury se quedaría en el cargo para el que fue designado.