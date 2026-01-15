Layda recibe regaño presidencial y reaviva acusaciones de abuso de poder en Campeche

Nora Gaspar Reséndiz

15/01/2026 - 4:51 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El exrector de la UAC sale libre; su proceso por supuesta posesión de drogas continúa

Gobernadores han abrazado por años el nepotismo. Gallardo y Samuel, los más recientes

Síndica de Cintalapa, Chiapas, es detenida por abuso de autoridad; suman 7 detenidos

Luego de las declaraciones de la mandataria, el rector José Alberto Abud fue liberado, pero la investigación por la supuesta posesión de drogas continúa.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó el uso de la justicia como "vendetta política" tras el arresto de José Alberto Abud, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), por presunta posesión de drogas. “No se puede usar la justicia como una vendetta política”, advirtió. La detención ocurrió tras el enfrentamiento que protagonizaron el académico y la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“No puede haber, en México, ninguna detención que tenga que ver con un asunto político, no debe haberlo”, sentenció la Presidenta este miércoles 14 de enero durante su habitual conferencia matutina, en la que fue cuestionada sobre el caso del rector, del que agregó que aunque “nosotros confiamos en Layda”, también destacó que tendrían que analizar ese caso. En particular, dijo que el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch y la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez están estudiando de “qué se le acusa y cuáles son las pruebas para su detención [del rector]”.

Este lunes 12 de enero, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del estado de Campeche detuvieron el lunes a José Alberto Abud Flores, Rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), por posesión simple de drogas. En un comunicado, la casa de estudios confirmó el arresto del Rector, cuya medida fue ejecutada dentro de las instalaciones de la UACAM, lo cual generó una confrontación entre integrantes del Consejo Universitario y las autoridades estatales.

Abud fue liberado al día siguiente para seguir su proceso en libertad, fue destituido de su cargo como Rector

La captura del Rector de la Universidad Autónoma de Campeche por posesión simple de drogas no es otra cosa que una advertencia: sométete o te encarcelo.
"El Rector pidió compostura y respeto por la autonomía universitaria, pero sus palabras se disolvieron en el estruendo caciquil". Foto: Facebook Universidad Autónoma de Campeche

"La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Campeche, a través de sus consejeras y consejeros universitarios, expresa su más enérgico y categórico rechazo a los hechos ocurridos la mañana del día de hoy, cuando nuestro Rector, el doctor José Alberto Abud Flores, fue detenido en un acto que consideramos profundamente deplorable", expresó la institución.

¿De qué acusan al rector?

De acuerdo con el Fiscal estatal Jackson Villacis, la detención de Abud Flores ocurrió tras un reporte ciudadano por la presunta portación de armas largas en un vehículo, lo que derivó en una inspección policial. Durante la revisión de la unidad, elementos de la Policía Estatal habrían localizado sustancias ilícitas, motivo por el cual el exrector fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el inicio de los procedimientos legales correspondientes.

Abud Flores fue liberado este miércoles 14 de enero, por lo que podrá llevar su proceso en libertad al no existir riesgo de fuga, su detención y las acusaciones en su contra provocaron su destitución del cargo como Rector de la UACAM. De acuerdo con los reportes, la decisión se tomó durante una sesión del Consejo Universitario realizada en el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, donde los consejeros aprobaron su separación del cargo ante los hechos en su contra.

Edwin Trejo, abogado del académico, denunció inconsistencias en su arresto, pues detalló que fue detenido originalmente bajo el reporte de "personas armadas" en su vehículo, pero fue imputado por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcóticos, tras el presunto hallazgo de 10 dosis de cocaína. En consecuencia, adelantó que buscará la nulidad de los actos de investigación y la no vinculación a proceso, al afirmar que la detención fue un acto arbitrario sin sustento legal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que en 2026 el Gobierno construirá 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de una meta de mil.
Claudia Sheinbaum, Presidenta México, acompañada por Layda Sansores, Gobernadora de Campeche y Citlalli Hernández, Secretaria de las Mujeres, inauguró el Centro Libre para las Mujeres en Xpujil, Calakmul el pasado 16 de agosto. Foto: Michael Balam, Cuartoscuro

El defensor insistió en que la aprehensión de José Alberto Abud tuvo lugar tras los enfrentamientos públicos que han protagonizado el exrector y la Gobernadora Sansores, que ha hablado de él en su programa Martes del jaguar.

El historial de la Gobernadora Sansores

Lo sucedido ha llevado a denunciar un abuso de poder por parte de la Gobernadora, quien durante su gestión en Campeche se ha visto envuelta en otros episodios con las mismas acusaciones.

En agosto de 2025, por ejemplo, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con sede en Xalapa, Veracruz, ordenó a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecer disculpas públicas a la Gobernadora Sansores, por orden del Tribunal Electoral del Estado (TEEC), el cual consideró que las expresiones emitidas en su programa de análisis en redes sociales constituyeron violencia política en razón de género, en su modalidad digital y mediática.

“Se ofrece una disculpa a la Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche porque las expresiones emitidas en un programa de YouTube y Facebook fueron ofensivas, estereotipadas y generaron violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”, señala el texto dictado por la autoridad que cada uno de los periodistas leyó.

Este caso se suma a otras acciones judiciales que, según comunicadores locales, buscan contener señalamientos críticos contra la Gobernadora morenista, como cuando una Jueza ordenó al reportero Jorge Luis González Valdez y al diario Tribuna Campeche abstenerse de realizar cualquier referencia a Sansores San Román.

Además, instruyó al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) designar a un “interventor” para que revise previamente todos los contenidos del medio antes de su publicación.

"El Martes del Jaguar son insultos"

Al respecto, González Valdez acusó que se trataba de “una mordaza judicial inédita en medios de comunicación”, y advirtió que el caso podría sentar un precedente peligroso para el ejercicio periodístico en México. "La señora se duele de todo, pero si analizas sus programas de Martes del Jaguar son insultos, son majaderías, pareciera que nada más es ella la posibilitada para ofender”, enfatizó el exdirector del diario Tribuna de Campeche, quien fue señalado por Sansores San Román de incitar el odio en su contra”.

“Cuando hay respuesta en el mismo sentido a esas piedras que lanza es cuando se molesta, se irrita y siempre se justifica diciendo que no comparte su visión de las circunstancias diciendo que son chayoteros, misóginos o están fuera de control", añadió el periodista en entrevista con Álvaro Delgado para el programa de "Los Periodistas". "Yo no necesito incitar al odio contra la Gobernadora de Campeche, creo que ella con su conducta es la que lleva a ese odio que ya se siente en la población", sentenció González Valdez.

También en agosto de 2025, la Gobernadora de campeche fue captada en el en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a dos días de la entrega de su Cuarto Informe al Congreso de Campeche, prevista para 7 de agosto, rumbo a Ámsterdam, Países Bajos, lo que provocó duras críticas contra la mandataria estatal.

Unos días antes de su viaje, la Gobernadora aún en el estado, leyó con anticipación un discurso con motivo del informe: "Hoy, a través de la Secretaria de Gobierno, Liz Hernández, entregamos el 4º Informe de Gobierno al Congreso del Estado. Cumplimos con nuestra obligación constitucional de rendir cuentas al pueblo de Campeche. Trabajamos con compromiso, transparencia y amor por nuestra tierra para seguir transformándola", indicó la morenista a través de sus redes sociales.

Walther Patrón Bacab, vocero de Sansores, confirmó el viaje de la mandataria estatal con motivo de su cumpleaños número 80, el que aseguró no fue por paseo ni por elección, sino a visitar a su nieta por lo que, incluso, calificó de "mezquinos" a quienes criticaron a la Gobernadora morenista. "La Gobernadora no fue de paseo. Viajó a ver a su familia, a sus nietas, que hoy viven fuera del país no por elección, sino por la persecución de un fiscal que les cerró las puertas de su propia tierra", dijo el vocero en su cuenta de Facebook.

"¿De verdad es un escándalo que, en su cumpleaños, una madre quiera abrazar a su familia?", cuestionó Patrón Bacab, quien aseguró que Sansores pagó el viaje con recursos propios y que se trasladó en un vuelo comercial. "Ese viaje no es un privilegio, es un derecho humano básico: abrazar a los tuyos cuando más lo necesitas. Y si alguien ha dado todo por Campeche, es ella. Merece respeto, no mezquindades", enfatizó.

Denuncian acoso a la prensa

En octubre de 2025, la Fiscalía de Campeche ordenó a la empresa Telemar, S.A. de C.V. proporcionar “información detallada” del personal encargado de redactar las notas que son publicadas por dicho medio, el cual consideró que la medida era “un intento de control y censura” por parte del Gobierno estatal con el objetivo de “limitar la libertad de expresión”, como sucedió en los casos de los periodistas antes mencionados. Pese a las amenazas de eventuales procesos legales y sanciones económicas, Telemar se negó a entregar la información requerida.

En mayo de 2025, el youtuber conocido como MrBeast y su equipo visitaron sitios mayas y cenotes, accediendo a grutas y zonas restringidas, para la grabación de su video titulado “Sobreviví 100 horas dentro de un templo antiguo”. El youtuber estadounidense, acompañado de su novia Thea Booysen, mostró escenarios de la civilización maya con un estilo sensacionalista, lo cual causó polémica y varias críticas por un presunto trato preferencial.

El creador de contenido aseguró que el rodaje fue legal y autorizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Turismo como parte de un proyecto de promoción cultural. Sin embargo, tras la publicación del material, el INAH presentó una demanda administrativa contra la productora Full Circle Media, representante del youtuber MrBeast, por el presunto uso indebido del patrimonio arqueológico con fines de lucro privado.

El Instituto acusó a la productora de incumplir las condiciones del permiso otorgado, ya que "no autorizó la publicación de información falsa ni la utilización de la imagen de los sitios arqueológicos para la publicidad de marcas comerciales con fines de lucro privado". En el video de MrBeast, se promocionaron productos como chocolates Feastables, carne seca Jack Link’s y tiendas de conveniencia.

Tras el aviso del INAH, Sansores expresó su desacuerdo con la postura del Instituto y la Secretaría de Cultura al señalar que el video de MrBeast representa una gran oportunidad de promoción turística para el estado. "Lamento profundamente que no se ponderen los beneficios para Campeche", escribió en su cuenta de X, donde resaltó que el video ya acumuló más de 56 millones de vistas en sólo cuatro días, lo que, en su opinión, es una difusión sin precedentes para la entidad.

"Este material, por cierto, fue realizado con respeto y profesionalismo", añadió la mandataria, quien consideró que "Estas adaptaciones no violan la Ley vigente ni ponen en riesgo el patrimonio arqueológico nacional", sostuvo la Gobernadora de Campeche en defensa de MrBeast y su equipo. "Como testigo, considero que MrBeast y su equipo actuaron de manera profesional y cuidadosa", señaló.

En diciembre de 2024, Gobernadora de Campeche anunció el nombramiento del exlegislador Jorge Luis Lavalle Maury como Secretario de Desarrollo Económico del estado, pese a su presunta participación en el caso Odebrecht. La noticia provocó severas críticas de políticos de oposición y de Morena, su partido. “Hoy nombré a Jorge Luis Lavalle Maury como nuevo secretario de Desarrollo Económico, con quien trabajaremos en equipo por el bien de Campeche”, escribió Sansores sus redes sociales.

Días después, durante una reunión con trabajadores del Senado, la mandataria estatal aseguró que pese a las críticas en contra de Lavalle, quien estuvo preso de forma preventiva, él continuará en su cargo dentro del estado. "Es un chivo expiatorio, porque no le han comprobado nada”, aseguró Sansores, quien enfatizó que el caso Odebrecht aún estaba por resolverse, por lo que, reiteró, Lavalle Maury se quedaría en el cargo para el que fue designado.

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Historia

"Quién sabe qué hará Trump mañana, y pasado mañana, querido lector. No sabemos hasta donde pueda llegar,...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

"El atraso en infraestructura para la distribución de energía y agua es criminal; está dejando a la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

+ Sección

Galileo

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
1

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
2

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
3

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

La CURP biométrica ya esta disponible
4

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

Hoy No Circula
5

¿Doble Hoy No Circula en jueves? Así aplicará este 15 de enero

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con Donald Trump.
6

Trump recibe a Corina en privado y la vocera aclara: todavía no la ve para Venezuela

Hoy No Circula
7

Hoy No Circula viernes 16 de enero: evita las nuevas multas y corralón

El Presidente Donald Trump amenazó este jueves con invocar una llamada Ley de Insurrección que le permitiría sofocar las protestas en Minneapolis con mano dura.
8

Las protestas aumentan en EU y Trump amenaza con “mano dura”, invocando Ley de 1807

Ildefonso Guajardo dijo que nunca recomendó a Samuel "N", presunto colaborador en el homicidio de Carlos Manzo, para que se sumara al Gobierno de Uruapan.
9

Samuel “N” trabajó conmigo pero no se lo recomendé a Carlos Manzo: Ildefonso Guajardo

10

Un grupo evangélico ligado a la derecha de EU e Israel está cerca de tener su partido

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.
11

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

El Ministerio de Defensa de Dinamarca confirmó que reforzará su presencia militar en Groenlandia después de las ríspidas conversaciones con Donald Trump.
12

Dinamarca y otros países de OTAN mandan militares a Groenlandia por amenazas de Trump

El trabajador que le gritó a Trump recibe miles de dólares en donativos
13

Obrero suspendido de Ford por gritarle a Trump recibe miles de dólares en donativos

La captura del Rector de la Universidad Autónoma de Campeche por posesión simple de drogas no es otra cosa que una advertencia: sométete o te encarcelo.
14

La cacica contra el Rector

En días recientes los medios desataron una noticia falsa de abuso perros y gatos.
15

Clara Brugada: más allá de los perritos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Gobierno de Layda Sansores expropia terrenos de "Alito"
1

Layda recibe regaño presidencial y reaviva acusaciones de abuso de poder en Campeche

La iniciativa propuesta por tres demócratas en el Congreso de EU busca limitar la capacidad de Trump de declarar una guerra contra México de forma unilateral.
2

Demócratas presentan iniciativa para que Trump no pueda decretar "guerra" a México

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.
3

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con Donald Trump.
4

Trump recibe a Corina en privado y la vocera aclara: todavía no la ve para Venezuela

Fuerzas federales detuvieron en Sonora a un hombre que transportaba más de 200 kilos de metanfetamina, además de mariguana y fentanilo.
5

Un hombre es detenido por transportar más de 200 kilos de metanfetamina en Sonora

La Reforma Electoral ha generado disenso entre los aliados de Morena, en especial en el PT, que ha cuestionado la iniciativa y su relevancia actual.
6

PT cuestiona necesidad de Reforma Electoral; Claudia pide diálogo de Morena y aliados

Ildefonso Guajardo dijo que nunca recomendó a Samuel "N", presunto colaborador en el homicidio de Carlos Manzo, para que se sumara al Gobierno de Uruapan.
7

Samuel “N” trabajó conmigo pero no se lo recomendé a Carlos Manzo: Ildefonso Guajardo

Estados Unidos intercepta otro buque petrolero en el Caribe
8

VIDEO ¬ EU incauta sexto petrolero ligado a Venezuela en el Caribe por violar bloqueo

El Ministerio de Defensa de Dinamarca confirmó que reforzará su presencia militar en Groenlandia después de las ríspidas conversaciones con Donald Trump.
9

Dinamarca y otros países de OTAN mandan militares a Groenlandia por amenazas de Trump

10

México plantea mantener y fortalecer T-MEC en revisión: SE; proceso termina en julio

Pilgrim's anuncia inversión de mil 300 millones de dólares en México
11

Pilgrim's invertirá 1,300 mdd en México; se fortalecerá seguridad alimentaria: Ebrard

Claudia Sheinbaum aseguró que todavía se analiza la inclusión de plurinominales, y el alcance del fuero para diputados y senadores en la Reforma Electoral.
12

Reforma Electoral aún no está lista: CSP; fortalecerá democracia participativa, dice