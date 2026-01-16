México envía 38 toneladas de ayuda humanitaria a Jamaica tras paso de "Melissa"

Redacción/SinEmbargo

15/01/2026 - 8:05 pm

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) trasladó este jueves ayuda humanitaria a bordo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea con destino a Jamaica.

El ciclón dejó una estela de daños en infraestructura pública e interrupciones en servicios básicos, como el suministro de agua potable, en distintas zonas de la isla. 

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) trasladó este jueves 38.8 toneladas de ayuda humanitaria a bordo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea con destino a Jamaica, luego de que el pasado 28 de octubre de 2025 el país caribeño sufriera los estragos del huracán "Melissa".

"¡México se solidariza con Jamaica en estos momentos difíciles! El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, trasladarán a bordo de dos aeronaves de transporte pesado, diversos insumos a Jamaica con el objetivo de proporcionar ayuda humanitaria tras las afectaciones por el impacto del huracán Melissa", señaló la institución militar en su cuenta oficial de X.

Los aviones de transporte pesado Hércules C-130 y Spartan C-27J -pertenecientes al Escuadrón Aéreo 302- arribaron al Aeropuerto Internacional “Sir Donald Sangster”, Montego Bay, Jamaica, para hacer entrega de los insumos al gobierno del país.

Gobierno mexicano envía insumos esenciales a Jamaica

De acuerdo con lo reportado por las dependencias encargadas de esta misión humanitaria, las aeronaves trasladaron 38 mil 887 kilogramos de insumos humanitarios, donados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), con el objetivo de atender necesidades urgentes de la población jamaiquina tras el paso del ciclón.

Entre el material enviado se incluyen cinco mil 400 litros de agua purificada, cascos de seguridad, linternas, chalecos reflejantes, lentes de seguridad industrial, bombas fumigadoras manuales, marros, carretillas, baterías alcalinas, picos, palas, catres plegables, colchonetas, sillas de ruedas, así como kits de tanques de oxígeno y de primeros auxilios.

Defensa informó que el huracán provocó inundaciones y afectaciones en viviendas, caminos y servicios de salud en Jamaica, por lo que se deben reforzar labores de limpieza, atención médica y restablecimiento de condiciones mínimas de seguridad para la población.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) trasladó este jueves ayuda humanitaria a bordo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea con destino a Jamaica.
Un total de 38 mil 887 kilogramos de insumos humanitarios fueron donados por la AMEXCID. Foto: Defensa

"Con estas acciones, el Estado mexicano reafirma su compromiso con la comunidad internacional y su disposición para brindar apoyo en situaciones de emergencia, a través de la colaboración con otras naciones", subrayó la dependencia.

La "tormenta del siglo": especialistas

El 28 de octubre, el huracán "Melissa", de categoría 5, tocó tierra en New Hope (Jamaica) con vientos de 297 kilómetros por hora.

Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alertó que las magnitudes del ciclón fueron tan poderosas, que podría considerarse como la "tormenta del siglo".

La tormenta causó daños generalizados, evacuaciones de hospitales e inundaciones en República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba y las Islas Turcas y Caicos.

