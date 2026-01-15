Periodistas de SinEmbargo son golpeadxs durante cobertura en Mercado Mixhuca de CdMx

La agresión comenzó al interior del lugar cuando los reporteros realizaban una investigación sobre la prohibición de la venta de animales vivos en mercados de la capital.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Esta tarde, aproximadamente a las 14:20 horas, un equipo de periodistas de SinEmbargo fue golpeado y amenazado de muerte por un grupo de hombres mientras realizaban una cobertura periodística en la Ciudad de México.

A las afueras del Mercado de Mixhuca, sobre la Avenida 20 de noviembre y esquina Platón Sánchez en la Alcaldía Venustiano Carranza, un grupo de hombres a bordo de una motocicleta negra cerró el paso a los periodistas y los obligaron a borrar material levantado minutos antes y que era de relevancia informativa.

Golpearon y dañaron el automóvil en el que viajaban; golpearon en la cabeza a una reportera y dieron diversos puñetazos y patadas en cuerpo y cara a otro reportero de esta casa editorial.

La agresión incluso inició dentro del Mercado Mixhuca, ya que se les hostigó hasta que abandonaron las instalaciones y luego se materializó la violencia.

El reportaje que realizaban nuestros colegas es sobre la prohibición de la venta de animales vivos en mercados de la Ciudad de México, actividad que no sólo se realiza en el Mercado de Sonora.

El equipo interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de la localidad para dejar constancia de la agresión.