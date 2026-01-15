Periodistas de SinEmbargo son golpeadxs durante cobertura en Mercado Mixhuca de CdMx

Redacción/SinEmbargo

15/01/2026 - 5:20 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Congreso de la CdMx prohíbe la exhibición de mascotas en venta en jaulas o vitrinas

La FGJ-CdMx revela que rescataron 858 animales del Refugio Franciscano y 21 murieron

Perros y gatos se matan entre ellos: acusan bestialidad en albergue de Ciudad Juárez

La agresión comenzó al interior del lugar cuando los reporteros realizaban una investigación sobre la prohibición de la venta de animales vivos en mercados de la capital.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Esta tarde, aproximadamente a las 14:20 horas, un equipo de periodistas de SinEmbargo fue golpeado y amenazado de muerte por un grupo de hombres mientras realizaban una cobertura periodística en la Ciudad de México.

A las afueras del Mercado de Mixhuca, sobre la Avenida 20 de noviembre y esquina Platón Sánchez en la Alcaldía Venustiano Carranza, un grupo de hombres a bordo de una motocicleta negra cerró el paso a los periodistas y los obligaron a borrar material levantado minutos antes y que era de relevancia informativa.

Golpearon y dañaron el automóvil en el que viajaban; golpearon en la cabeza a una reportera y dieron diversos puñetazos y patadas en cuerpo y cara a otro reportero de esta casa editorial.

El mercado Nuevo San Lázaro, también conocido como "El Mercado de los Peces Mixhuca", es conocido por la venta de cerca de 140 especies diferentes de peces, sin contar los roedores, reptiles y plantas acuíferas. Foto: Rodrigo Rubio, Cuartoscuro

La agresión incluso inició dentro del Mercado Mixhuca, ya que se les hostigó hasta que abandonaron las instalaciones y luego se materializó la violencia.

El reportaje que realizaban nuestros colegas es sobre la prohibición de la venta de animales vivos en mercados de la Ciudad de México, actividad que no sólo se realiza en el Mercado de Sonora.

El equipo interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de la localidad para dejar constancia de la agresión.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Historia

"Quién sabe qué hará Trump mañana, y pasado mañana, querido lector. No sabemos hasta donde pueda llegar,...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

4 días sin luz, 6 sin agua y contando

"El atraso en infraestructura para la distribución de energía y agua es criminal; está dejando a la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

+ Sección

Galileo

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
1

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
2

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
3

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

La CURP biométrica ya esta disponible
4

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

Hoy No Circula
5

¿Doble Hoy No Circula en jueves? Así aplicará este 15 de enero

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con Donald Trump.
6

Trump recibe a Corina en privado y la vocera aclara: todavía no la ve para Venezuela

Hoy No Circula
7

Hoy No Circula viernes 16 de enero: evita las nuevas multas y corralón

Ildefonso Guajardo dijo que nunca recomendó a Samuel "N", presunto colaborador en el homicidio de Carlos Manzo, para que se sumara al Gobierno de Uruapan.
8

Samuel “N” trabajó conmigo pero no se lo recomendé a Carlos Manzo: Ildefonso Guajardo

Gobierno de Layda Sansores expropia terrenos de "Alito"
9

Layda recibe regaño presidencial y reaviva acusaciones de abuso de poder en Campeche

El Presidente Donald Trump amenazó este jueves con invocar una llamada Ley de Insurrección que le permitiría sofocar las protestas en Minneapolis con mano dura.
10

Las protestas aumentan en EU y Trump amenaza con “mano dura”, invocando Ley de 1807

11

Un grupo evangélico ligado a la derecha de EU e Israel está cerca de tener su partido

La iniciativa propuesta por tres demócratas en el Congreso de EU busca limitar la capacidad de Trump de declarar una guerra contra México de forma unilateral.
12

Demócratas presentan iniciativa para que Trump no pueda decretar "guerra" a México

El Ministerio de Defensa de Dinamarca confirmó que reforzará su presencia militar en Groenlandia después de las ríspidas conversaciones con Donald Trump.
13

Dinamarca y otros países de OTAN mandan militares a Groenlandia por amenazas de Trump

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.
14

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

La captura del Rector de la Universidad Autónoma de Campeche por posesión simple de drogas no es otra cosa que una advertencia: sométete o te encarcelo.
15

La cacica contra el Rector

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Periodistas de SinEmbargo son golpeadxs durante cobertura en Mercado Mixhuca de CdMx

Gobierno de Layda Sansores expropia terrenos de "Alito"
2

Layda recibe regaño presidencial y reaviva acusaciones de abuso de poder en Campeche

La iniciativa propuesta por tres demócratas en el Congreso de EU busca limitar la capacidad de Trump de declarar una guerra contra México de forma unilateral.
3

Demócratas presentan iniciativa para que Trump no pueda decretar "guerra" a México

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.
4

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con Donald Trump.
5

Trump recibe a Corina en privado y la vocera aclara: todavía no la ve para Venezuela

Fuerzas federales detuvieron en Sonora a un hombre que transportaba más de 200 kilos de metanfetamina, además de mariguana y fentanilo.
6

Un hombre es detenido por transportar más de 200 kilos de metanfetamina en Sonora

La Reforma Electoral ha generado disenso entre los aliados de Morena, en especial en el PT, que ha cuestionado la iniciativa y su relevancia actual.
7

PT cuestiona necesidad de Reforma Electoral; Claudia pide diálogo de Morena y aliados

Ildefonso Guajardo dijo que nunca recomendó a Samuel "N", presunto colaborador en el homicidio de Carlos Manzo, para que se sumara al Gobierno de Uruapan.
8

Samuel “N” trabajó conmigo pero no se lo recomendé a Carlos Manzo: Ildefonso Guajardo

Estados Unidos intercepta otro buque petrolero en el Caribe
9

VIDEO ¬ EU incauta sexto petrolero ligado a Venezuela en el Caribe por violar bloqueo

El Ministerio de Defensa de Dinamarca confirmó que reforzará su presencia militar en Groenlandia después de las ríspidas conversaciones con Donald Trump.
10

Dinamarca y otros países de OTAN mandan militares a Groenlandia por amenazas de Trump

11

México plantea mantener y fortalecer T-MEC en revisión: SE; proceso termina en julio

Pilgrim's anuncia inversión de mil 300 millones de dólares en México
12

Pilgrim's invertirá 1,300 mdd en México; se fortalecerá seguridad alimentaria: Ebrard