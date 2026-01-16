Delcy Rodríguez pide reforma petrolera para atraer inversión extranjera a Venezuela

La petición de la mandataria interina se da luego de la llamada que sostuvo con el Presidente Trump, quien ha pedido a las empresas estadounidenses invertir en el país caribeño.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó el miércoles al Poder Legislativo aprobar reformas en la industria petrolera que permitirían una mayor inversión extranjera, durante su primer discurso sobre el estado de la Nación.

En su intervención, Rodríguez señaló que los ingresos obtenidos por la venta de petróleo venezolano se destinarán al fortalecimiento del sistema de salud pública, al desarrollo económico y a proyectos de infraestructura.

"Cada dólar que ingrese a Venezuela de nuestra industria petrolera y gasífera será destinado a atender los requerimientos de salud del pueblo venezolano”, sostuvo.

El mensaje se da luego de que la mandataria sostuviera una llamada con Donald Trump menos de dos semanas después de que Nicolás Maduro y su esposa, la Primera dama Celia Flores, fueran secuestrados por Estados Unidos (EU) con la excusa de juzgarlos por cargos de narcotráfico.

En Memoria y Cuenta presentada por Delcy Rodríguez,en “nombre de Nicolás Maduro”, según dijo,indicó que “si algún día me toca como presidenta encargada ir a Washington, lo haré de pie nunca arrastrándome”.

También indicó que, “mancha” con EEUU“la vamos a dirimir diplomáticamente” pic.twitter.com/4LKQPv85vI — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) January 15, 2026

La petición también se da luego de que las petroleras estadounidenses pusieran en duda el ambicioso plan de Donald Trump para Venezuela, que requiere de una inversión privada de 100 mil millones de dólares, al considerar que cualquier inversión requiere de un cambio profundo en el marco legal y comercial venezolano, así como protecciones duraderas para el capital extranjero.

Antes del discurso, un grupo de simpatizantes del chavismo ingresó al palacio presidencial, donde corearon consignas en favor de Maduro, a quien el gobierno insiste en reconocer como Presidente del país.

Venezuela será diplomática: Rodríguez

Rodríguez delineó una visión distinta a la de administraciones anteriores, que durante años mantuvieron una postura radical frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. En ese contexto, afirmó que el país “no debe tenerle miedo a la diplomacia”.

El discurso, transmitido con retraso por la televisión estatal, ocurrió un día después de que Rodríguez anunciara que su gobierno continuará liberando a personas detenidas durante el mandato de Maduro.

Trump elogia a Delcy Rodríguez

Ayer, Donald Trump, afirmó que sostuvo una conversación telefónica con la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

“Tuvimos una excelente conversación hoy, y es una persona estupenda. De hecho, hemos trabajado muy bien con ella. Marco Rubio está en contacto con ella. Yo hablé con ella esta mañana. Tuvimos una llamada, una llamada larga, hablamos de muchas cosas, y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, afirmó el mandatario ante la prensa en el Despacho Oval.

El republicano reveló que en la llamada se trataron temas como el petróleo, los minerales, el comercio y lo relacionado con temas de seguridad nacional; y aseguró que la relación con Venezuela va por buen camino.