"El Cubano", líder de célula de Cártel de Sinaloa, es capturado; EU busca extradición

Se trata del más reciente golpe a la organización delictiva, luego de que fuera asesinado el jefe de seguridad de "Los Chapitos" y desmantelada una red criminal en España.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, líder de una célula delictiva relacionada con el Cártel de Sinaloa y responsable de coordinar la distribución de droga sintética hacia Estados Unidos (EU), fue capturado, informaron las autoridades del Gabinete de Seguridad federal este jueves. Se prevé que sea extraditado a la Unión Americana.

Las autoridades del Gabinete de seguridad federal cumplimentaron una orden de aprehensión contra "El Cubano", líder de una célula criminal dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia EU, así como lavado de dinero para una organización delictiva, señaló el grupo en un comunicado.

"Resultado de labores de investigación e inteligencia, se cumplimentó la orden de aprehensión en Mazatlán, Sinaloa con fines de extradición a Daniel Alfredo ‘N’, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita", destacó.

En Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a Daniel Alfredo "N", alias "El Cubano", líder de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa, responsable de coordinar la distribución de droga sintética hacia Estados Unidos.

El operativo para capturar a "El Cubano" fue llevado a cabo por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN),

"Al detenido se le informaron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites correspondientes. Cabe mencionar que, resultado de las indagatorias, se identificó a dicho sujeto como operador financiero, encargado de realizar operaciones de lavado de dinero", destacaron las autoridades.

El Gabinete de Seguridad también precisó que "El Cubano" es requerido por el Buró Federal de Investigaciones de EU, mejor conocido por sus siglas en inglés: FBI.

Debilitan al Cártel de Sinaloa

La caída de uno de los últimos líderes del Cártel de Sinaloa que no había sido ni capturado ni asesinado es un nuevo golpe para la organización criminal, que ha recibido varios importantes en los últimos meses.

Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina en piedras de mármol. Asentada en México y España.

9 detenidos

3 millones de euros intervenidos en un búnker. Considerado un punto principal de abastecimiento de drogas de síntesis enviadas a Europa.

Apenas la semana pasada, la Policía Nacional de España desmanteló, en la segunda parte de la "Operación Saga" junto con agentes de la DEA estadounidense, la organización criminal hispano-mexicana vinculada al Cártel de Sinaloa presuntamente responsable del principal punto de abastecimiento de metanfetaminas de Europa ocultas en piedras de mármol.

Fueron detenidas nueve personas, entre ellas un miembro del Cártel de Sinaloa escondido en un piso de Madrid que recibía dos mil 500 euros mensuales a cambio de su silencio, así como el propietario de una empresa de mármol al que le encontraron cerca de tres millones de euros en un búnker bajo el suelo de una de sus naves, según informó la Policía Nacional.

Se trata de la segunda parte de la "Operación Saga" que dio como resultado la segunda mayor intervención de metanfetaminas de Europa. Los nueve detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, comenzó en el año 2023 con la primera fase de la "Operación Saga", que supuso la intervención de mil 800 kilos de metanfetamina.

Asesinan al jefe de seguridad de "Los Chapitos"

En diciembre pasado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) confirmó que el hombre asesinado en un restaurante de Zona Rosa, en la Alcaldía Cuauhtémoc, era Oscar "N", alias "El Panu", quien es señalado como un jefe de seguridad de "Los Chapitos".

A través de un comunicado, la Fiscalía capitalina indicó que la identidad de la víctima, quien fue abatida a balazos el pasado 21 de diciembre en la colonia Juárez, se logró mediante peritajes de huellas dactilares. Tras confirmarse la identidad de dicha persona, las autoridades iniciaron una investigación por homicidio calificado.

"De acuerdo con las indagatorias, la víctima se encontraba con familiares cuando un individuo con vestimenta oscura, gorra y cubrebocas se aproximó y le disparó con un arma de fuego en diversas ocasiones, provocando su muerte y lesionando a otra persona", detalló la FGJ-CdMx en su reporte.

Según lo señalado por la Fiscalía, tras el reporte del ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) arribaron al lugar para acordonar el área y dar parte al Ministerio Público. Asimismo, peritos en criminalística e identificación forense, además de agentes de la Policía de Investigación (PDI), llevaron a cabo las indagatorias correspondientes.