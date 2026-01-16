Annie Pardo recibirá doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa

La institución educativa destacó el trabajo científico de la académica y afirmó que es una de las investigadoras más influyentes de México.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- La científica mexicana Annie Pardo Cemo, reconocida por su amplia trayectoria académica y sus aportaciones a la bioquímica, será distinguida el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la máxima distinción que otorga esta casa de estudios.

El reconocimiento a la madre de la Presidenta de México fue aprobado por el H. Consejo Universitario de la UAS, a propuesta del Rector Jesús Madueña Molina, durante su sesión más reciente. En la misma ceremonia, la universidad también otorgará esta distinción a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, informó la institución.

"Felicitamos con mucho cariño a la doctora Annie Pardo Cemo, madre de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y a nuestra compañera Rosaura Ruiz, porque el Consejo Universitario de la UAS aprobó otorgarles el doctorado honoris causa. Sus contribuciones al desarrollo científico, académico y educativo de nuestro país y del mundo son invaluables. Son un orgullosos para México. ¡Enhorabuena!", escribió en X, antes Twitter, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El doctorado honoris causa se concede a personalidades con méritos excepcionales en ámbitos como la ciencia, el arte, la política y la filantropía, y busca rendir homenaje a trayectorias que han generado un impacto significativo en la sociedad y en el desarrollo del conocimiento.

En el caso de Annie Pardo, la UAS destacó que su trabajo científico ha trascendido el ámbito nacional, al contar con reconocimiento internacional, lo que la posiciona como una de las investigadoras más influyentes de México y del mundo en su especialidad.

De acuerdo con el dictamen de la Comisión Permanente de Honor y Justicia, la distinción reconoce su sólida trayectoria como científica, así como su labor en la formación de generaciones de profesionales en Biología, Bioquímica e Investigación, además de su contribución al fortalecimiento de la capacidad científica de instituciones en México y América Latina.

La universidad subrayó que su presencia en rankings internacionales de científicas y científicos más citados, así como su destacada posición en el área de Biología Molecular, confirman la competitividad y relevancia global de su trabajo.

Annie Pardo Cemo tiene una licenciatura en Biología y cuenta con estudios de maestría y doctorado en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Qué aportaciones ha realizado Annie Pardo Cemo?

A lo largo de su carrera realizó estancias de investigación en instituciones de salud y universidades del extranjero. Fue fundadora del Laboratorio de Investigación en Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde se desempeñó como profesora investigadora de tiempo completo y obtuvo el nombramiento de profesora emérita, tras más de cinco décadas de labor académica. También es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Su línea de investigación se ha centrado en la biopatología pulmonar, particularmente en enfermedades fibrosantes crónico-degenerativas como la fibrosis pulmonar.

Su producción científica incluye más de 160 artículos arbitrados, capítulos de libro y trabajos relacionados con docencia y política científica. Además, ha impulsado la creación de laboratorios especializados en biopatología pulmonar en colaboración con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.