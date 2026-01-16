Investigador descubre fósiles de mamuts y perezosos de la Edad de Hielo en SLP

15/01/2026 - 8:24 pm

Un bioespeleólogo mexicoamericano encontró fósiles de megafauna prehistórica en la Sierra de Tanchipa que será donada, en parte, al Museo Regional Huasteco.

Los fósiles localizados también serán exhibidos en la Universidad Nacional Autónoma de México gracias a convenios realizados con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

San Luis Potosí, 15 de enero (PulsodeSanLuis).- Un bioespeleólogo mexicoamericano encontró fósiles de megafauna prehistórica en la Sierra de Tanchipa que será donada, en parte, al Museo Regional Huasteco.

Luis Espinasa, es doctor en Bioespelología por la Universidad Marista de Nueva York, y desde hace tres años estudia fauna de las cuevas de la Huasteca para sus trabajos académicos.

Junto con su sobrina -Sofía Espinasa- también profesional en esa materia, encontró fósiles de fauna que vivió en la Huasteca durante la denominada Edad de Hielo, hace 12 mil años, aproximadamente.

Un bioespeleólogo mexicoamericano encontró fósiles de megafauna prehistórica en la Sierra de Tanchipa que será donada, en parte, al Museo Regional Huasteco.
Los fósiles datan de hace 12 mil años y corresponden con al denominada "edad de hielo". Foto: Museo Regional Huasteco AC

Entre los fósiles localizados en una cueva de la Sierra de Tanchipa, se encuentran huesos petrificados de mamuts, perezosos gigantes, camellos y caballos, así como de un "lobo terrible", especies de enormes dimensiones que habrían visto su ocaso luego del deshielo y del contacto con el ser humano.

Parte del acervo encontrado se quedará en el Museo Regional Huasteco, en la colonia Rotarios, cerca del parque Pípila.

Otra parte se irá a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con convenios realizados con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Un bioespeleólogo mexicoamericano encontró fósiles de megafauna prehistórica en la Sierra de Tanchipa que será donada, en parte, al Museo Regional Huasteco.
El especialista identificó los restos óseos de mamuts, perezosos gigantes, camellos, caballos y lobos. Foto: Museo Regional Huasteco AC

El especialista negó revelar las cuevas que contienen estos restos de épocas milenarias, porque son hipogeos verticales que pueden resultar peligrosos para una persona que no tiene los conocimientos de exploración ni de espeleología, según se informó.

