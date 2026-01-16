Reinas, insurgentes y surrealistas: la historia de 8 mujeres que construyeron México

La Reina Roja, Leona Vicario, Carlota de Bélgica y Leonora Carrington son solo 4 de las 8 mujeres protagonistas de Hijas de la historia 2 de Isabel Revuelta Poo.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– La Reina Roja, Tecuelhuétzin, Francisca Núñez de Carvajal, Leona Vicario, Margarita Maza, Carlota de Bélgica, Juana Cata Romero y Leonora Carrington son las ocho protagonistas de Hijas de la historia 2 (Planeta), de la escritora Isabel Revuelta Poo, en el cual recorre la vida de cada una de ellas para mostrar su papel en la construcción de México.

“Hay que visibilizar, hay que conocer sus rostros, sus sufrimientos, sus ambiciones, sus pasiones, sus actos heroicos, sus grandes errores. Todas ellas abonan a que nos conozcamos mejor. Todas ellas hacen que esa brecha de que no conocemos bien nuestra historia se achique, se acorte y nos haga sentir mucho más completos”, comentó Isabel Revuelta Poo en entrevista.

El primer libro nació en el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación y de la conquista y la inquietud era escribir sobre mujeres del México antiguo. “Somos muchos rostros, porque somos muchos pueblos también, no nada más los mexicas. Y ese es un gran error de nuestra historia. Tenemos influencia de todos esos pueblos antes de la llegada de los españoles y lo mismo los españoles tenían influencia de muchos otros pueblos de otras culturas”.

La historiadora, académica y conductora explicó que este segundo volumen profundiza en el contexto histórico, abordando la vida de ocho mujeres con "más historia, digámoslo así". “Nos acompletan estas mujeres y conocerlas acompleta esa historia a la que aspiro, que es sin la etiqueta de ‘historia de mujeres’”.

El recorrido se inicia en el mundo prehispánico para corregir el error histórico de enfocarse solo en la cultura mexica, pues "somos muchos pueblos también, no nada más los mexicas".

El recorrido prehispánico

El libro inicia con la Reina Roja de Palenque cuyos restos, cubiertos de cinabrio, se encontraron mil 300 años después de su sepultura. La autora la incluyó porque le pareció "trepidante la forma en que conocimos a esta mujer", siendo importante para entender la vida de las mujeres mayas.

“Me parecía importante hablar de cómo vivían esas mujeres, qué fue lo que pasó con Palenque, de verdad desaparecieron los mayas, muchos cuestionamientos y una historia de verdad entrañable que es justamente cómo se descifra ese maya, el idioma maya, cómo estaba escrito y lo descifra un ucraniano. De verdad, la realidad supera la ficción”, ahondó.

Posteriormente escribe sobre Tecuelhuétzin, Mujer de la realeza tlaxcalteca cuya historia sirve para recuperar las voces de los tlaxcaltecas, enemigos del imperio mexica que por ello se aliaron con los españoles. Isabel Revuelta Poo subraya la importancia de "quitemos ese velo de traición para comprender nuestra historia completamente", pues Tecuelhuetzin fue clave en la fundación de la ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy Antigua Guatemala.

“Era importantísimo hablar de ella, los momentos que pasó en la Conquista, los momentos también que pasó en Tlaxcala, esos cuatro señoríos, quiénes eran los tlaxcaltecas. Fue una nación que conserva obviamente un lugar privilegiado por haberse aliado con España, pero quitemos ese velo de traición para comprender nuestra historia completamente”, refirió.

Las Mujeres insurgentes

En esta sección abarca a aquellas mujeres cuya lucha se basó en la resistencia y la convicción, desde la Nueva España hasta la República restaurada.

Habla en ese sentido de Francisca Núñez de Carvajal, mujer judía portuguesa, perseguida por la Inquisición en la Nueva España. Su historia salda la "deuda con las mujeres" de la historiografía, pues ella y su familia "se aferran de una manera de verdad admirable a esa convicción de lo que era suyo, no lo quieren perder". Su trágico destino en el quemadero de la Alameda Central es parte de "nuestra historia".

A este perfil, le sigue el de Leona Vicario, heroína de la Independencia que se reivindicó ante sus contemporáneos, quienes la acusaban de luchar solo por amor a su esposo, Andrés Quintana Roo. Ella les contestó que "Hombres y mujeres podemos sentir el amor a la patria de igual manera y yo quería hacer algo por esa patria".

“El caso de Leona es interesante porque la conocemos y no, porque sí la han recuperado como esta heroína de la independencia, como ahora se quiere reivindicar y poner a estas mujeres en los altares de la patria. Lo mismo pasa con Josefa y la Corregidora”, apuntó.

En ese mismo sentido expone a Margarita Maza, esposa de Benito Juárez, cuya figura se contrapone y a la vez se relaciona con la de Carlota de Bélgica, la emperatriz que llegó a una nación que ya era México. Su presencia, junto con Margarita Maza y Concepción Lombardo, es señalada como parte de un "terrible momento" del siglo XIX, donde las tres estuvieron "participando, aportando en ese proceso histórico".

Otro perfil es el de Juana Cata Romero, una figura prominente de la segunda mitad del siglo XIX, mencionada por su apoyo durante la Intervención francesa y que es clave para comprender la trascendencia de las mujeres en el periodo de la definición nacional.

El perfil más reciente es un tributo a la riqueza cultural del siglo XX, que hizo de México un espacio de libertad para los espíritus rebeldes: Leonora Carrington. La pintora surrealista que representaba "la oveja negra de la familia" en un "mundo en estertores victoriano" que "no le iba a permitir esa libertad y esa rebeldía". Leonora, un personaje "lleno de fantasía... de sensibilidad y de rebeldía", encontró en México el refugio para llevar a cabo su "creación fantástica" y por ello es considerada "bien mexicana".

La autora concluye que el conjunto de historias de las 18 mujeres en ambos volúmenes "nos acompletan", visibilizando sus "rostros, sus sufrimientos, sus ambiciones, sus pasiones, sus actos heroicos, sus grandes errores" para que "Todas ellas abonan a que nos conozcamos mejor".