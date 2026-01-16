Prohibición de vapeadores entra en vigor este viernes: ¿En qué consiste esta Ley?

La reforma establece castigos penales y multas económicas para quienes participen en actividades comerciales relacionadas con dispositivos electrónicos de inhalación.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- La prohibición para comercializar, fabricar, distribuir, importar y exportar vapeadores y cigarrillos electrónicos en México entrará en vigor este viernes 16 de enero, tras la publicación de la reforma a la Ley General de Salud en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con el decreto, la iniciativa establece que queda prohibida en todo el territorio nacional cualquier actividad relacionada con la cadena comercial de estos dispositivos, incluyendo su producción, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, venta y suministro.

¿Cuáles son las multas y años de prisión por vender vapeadores?

En caso de omitir lo anterior, la reforma señala que las personas que incumplan la disposición podrán enfrentar sanciones que van de uno a ocho años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre 100 y dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a entre 11 mil 731 y 234 mil 620 pesos mexicanos.

#15deEnero2026 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

👉 https://t.co/MRsUSJHVkz — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) January 15, 2026

Asimismo, el texto prohíbe el uso de sistemas electrónicos o mecánicos diseñados para calentar, vaporizar o atomizar sustancias líquidas, geles, aceites, resinas o formulaciones sintéticas, con o sin nicotina, mediante vapeadores o dispositivos similares.

Sin embargo, la normativa aclara que el consumo y la posesión de estos productos no serán sancionados cuando no se destinen a actividades de comercialización, producción o distribución, ya que la prohibición sólo se concentra en los fines comerciales.

Finalmente, la reforma elimina la posibilidad de mantener permisos o autorizaciones previas, debido a que todas las licencias sanitarias relacionadas con vapeadores quedarán sin efectos a partir de la entrada en vigor del decreto.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios notificará a las personas y empresas que contaban con autorizaciones anteriores, con el objetivo de que suspendan de manera inmediata cualquier actividad vinculada con estos dispositivos.