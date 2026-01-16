EU habría concretado primera venta de petróleo venezolano por 500 mdd a Qatar

Redacción/SinEmbargo

15/01/2026 - 10:04 pm

EU concreta primera venta de petroleo venezolano por 500 millones de dólares.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- Estados Unidos (EU) habría completado ayer su primera venta de petróleo venezolano, por un valor de 500 millones de dólares, a menos de dos semanas del ataque militar estadounidense que dejó un centenar de muertos y derivó en el secuestro del Presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Un funcionario del Gobierno de Estados Unidos confirmó este jueves tanto a Europa Press como a la agencia AFP que se trata de “la primera venta” de crudo venezolano realizada por Washington, y señaló que podrían concretarse otras operaciones similares “en los próximos días o semanas”.

Por su parte, el portal especializado en noticias económicas Semafor informó, citando a un alto funcionario del gobierno, que la cuenta principal a la que llegaron los ingresos se encuentra en Qatar.

Donald Trump “negoció un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano”, declaró la portavoz adjunta de la Casa Blanca Taylor Rogers.

Petróleo venezolano.
La cuenta principal a la que llegaron los ingresos de la venta se encuentra en Qatar, según un medio especializado. Foto: Cuartoscuro

“El equipo de Trump está facilitando conversaciones positivas y continuas con compañías petroleras que están listas y dispuestas a realizar inversiones sin precedentes para restaurar la infraestructura petrolera de Venezuela”, aseguró.

Finalmente, Rogers afirmó que Trump está “protegiendo” al hemisferio occidental “de ser explotado por narcoterroristas, narcotraficantes y adversarios extranjeros”.

Aunque la Administración Trump, inmersa en un plan para reconstruir la industria petrolera venezolana y explotar las reservas del país caribeño con empresas estadounidenses, no ha dado detalles de la operación.

Este mismo lunes, el magnate republicano indicó que 50 millones de barriles de petróleo estaban en camino a Estados Unidos y subrayó que está “trabajando muy bien con Venezuela”, ahora dirigida por su Presidenta interina, Delcy Rodríguez.

 

Trump y la nueva dirigente sostuvieron una llamada, tras la cual el magnate aseguró que se están logrando “avances significativos” para la “estabilización” del país.

Ayer. Rodríguez solicitó a la Asamblea Nacional de Venezuela reformas en la industria petrolera que permitirían una mayor inversión extranjera.

-Con información de Europa Press

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

