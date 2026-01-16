Trump anuncia la creación de una junta de paz para Gaza sin revelar a sus miembros

De acuerdo con el inquilino de la Casa Blanca se ha logrado entregar niveles récord de ayuda humanitaria para la población civil que permanece en el enclave palestino.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que la "Junta de Paz" que su administración propuso para formar un gobierno para la Franja de Gaza ya está formada, pero no dio más detalles sobre su composición.

"Es un gran honor para mí anunciar la formación de la Junta de la Paz. Los miembros de la Junta se anunciarán en breve, pero puedo afirmar con certeza que es la Junta más grande y prestigiosa jamás reunida en ningún momento y lugar. ¡Gracias por su atención! ", señaló el republicano en su cuenta de Truth Social.

El anuncio tiene lugar apenas un día después de que su enviado especial a Oriente Próximo, Steve Witkoff, comunicara el lanzamiento de la segunda fase del programa estadounidense para el enclave palestino.

La Junta de Paz estará formada por otros jefes de Estado y de gobierno bajo la presidencia del propio Trump. Posteriormente, se constituirá un gobierno que reemplace al Ejecutivo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Gaza -la Comisión Administrativa Palestina-, se enviará una fuerza de mantenimiento de la paz y se abrirá la puerta a las inversiones y fondos para la reconstrucción de Gaza.

El único miembro del que se sabe formará parte de la Junta de Paz, es el búlgaro Nicolai Mladenov, quien ejercerá el cargo de director ejecutivo.

El diplomático se desempeño como Ministro de Exteriores y de Defensa de su país y fungió como enviado especial de la ONU para las negociaciones de paz en Oriente Próximo de 2015 a 2020.

El mandatario estadounidense agregó en un segundo mensaje en Truth Social que oficialmente se ha entrado en la segunda fase de su plan de 20 puntos y se jactó de que su equipo "ha contribuido a la entrega de niveles récord de ayuda humanitaria a Gaza, llegando a la población civil a una velocidad y escala históricas".

Trump recalcó que la desmilitarización de la Franja de Gaza es indispensable para la implementación del plan de paz e instó a Hamás a cumplir "inmediatamente sus compromisos, incluyendo la devolución del último cuerpo a Israel, y proceder sin demora a la desmilitarización total".

Las autoridades norteamericanas afirmaron que dentro de unas dos semanas se publicará más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés), el contingente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipular el plan de paz de Trump.

-Con información de Europa Press