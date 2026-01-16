Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

https://youtu.be/IiYJ9BdOA5M

Morena debería tomar una decisión valiente, además de muy saludable, y no someterse a los chantajes del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyas dirigencias presumirían que el gobierno de la Cuarta Transformación tendría que darles algo muy jugoso a cambio de respaldar sus iniciativas de reformas en materia electoral, el próximo febrero, cuando se pretende modificar la Constitución General de la República para reducir el número de diputados y senadores plurinominales, además de bajarle el financiamiento a los organismos electorales y a los parasitarios partidos políticos.

El Partido Morena podría reclamar, exigir la lealtad al proyecto del gobierno de la Cuarta Transformación, de los diputados federales y los senadores que están sembrados y prestados en las filas del Partido del Trabajo y del Partido Verde, dos organizaciones políticas que viven electoralmente como rémoras del partido mayoritario y que además disfrutan de un financiamiento público que no merecen y que no se ganarían con sus propios votos, su propio esfuerzo y mucho menos su propio prestigio, pues si compitieran en forma independiente muy probablemente perderían hasta el registro en los comicios del domingo 6 de junio del 2027.

El coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval Flores, dijo esta semana que sin los votos de sus legisladores y los del Partido Verde Ecologista la reforma electoral no sería aprobada y que no estaba de acuerdo con esa iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ustedes saben que la Fracción Cuarta del Artículo 54 constitucional señala que ningún partido político podría contar con más de 300 diputados federales, sumando curules de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional. Esto ha obligado a Morena a aceptar la alianza con el PT y el PVEM, pues necesita esos dos membretes para colocar a través de ellos a los diputados que requiere para alcanzar la mayoría calificada de 334 legisladores que le permite aprobar reformas a la Constitución Política del país.

PT y PVEM han medrado con esa necesidad y limitación jurídica de Morena, de tal forma que en coalición con el partido mayoritario, montados en su fuerza electoral, el Partido del Trabajo obtuvo, con el respaldo de la coalición, 36 legisladores de Mayoría Relativa y sumó los votos suficientes para alcanzar 13 de Representación Proporcional, para un total de 49 representantes en San Lázaro. El Partido Verde, por su parte, con el respaldo de la coalición encabezada por Morena, sumó 44 triunfos de Mayoría Relativa para alcanzar 18 posiciones de Representación Proporcional hasta sumar una bancada de 62 curules en la Cámara Baja.

Hay detalles que ilustran la dependencia vital de PT y PVEM de su alianza con Morena. Si usted revisa los resultados de los comicios para diputados federales del domingo 2 de junio del 2024 notará algo muy significativo: ninguno de esos dos partidos logró, por separado, sin el apoyo de la coalición encabeza por Morena, ninguna de las 300 diputaciones de Mayoría Relativa que estuvieron en disputa.

Podemos también verlo de la siguiente manera, en los comicios de junio del 2024 Morena ganó, por separado, sin coalición, 37 de los 300 distritos electorales del país; PT y Partido Verde no ganaron ninguno. Los triunfos de Mayoría Relativa que se acreditaron a PT y Partido Verde están incluidos entre los 219 triunfos de Mayoría que logró la coalición encabezada por Morena.

En esas elecciones, amparados por su carácter de aliados de Morena y del gobierno de la Cuarta Transformación, el PT alcanzó en el país un porcentaje de votación del 5.47 por ciento, mientras que el Partido Verde llegó al 8.39 por ciento. Morena, sin alianza, por sus propios méritos, tuvo un porcentaje del 40.84 por ciento en los comicios de diputados federales del 2024.

Para la repartición de los 200 diputados de Representación Proporcional el país está dividido en 5 Circunscripciones Plurinominales. En cada una de ellas se reparten 40 diputados de Representación Proporcional. Uno de los porcentajes más altos de votación para el Partido Verde lo alcanzó en la Segunda Circunscripción, que incluye el estado de San Luis Potosí donde gobierna el verde ecologista Ricardo Gallardo Cardona, quien está empecinado en imponer en el 2027, como candidata a la gubernatura, a su esposa, la Senadora Ruth Miriam González Silva.

En esta Segunda Circunscripción el Verde sumó un 8.89 por ciento de los sufragios captados en siete estados. Pero sus números más altos fueron en las dos circunscripciones en las que todos los estados son gobernados por Morena: en la Tercera Circunscripción el Verde sumó el 10.91 por ciento de los sufragios, el porcentaje más alto del país para ese partido y en la Cuarta Circunscripción obtuvo el 8.32 por ciento.

En el caso del Partido del Trabajo la situación de dependencia de Morena también es muy clara, pues en la Tercera Circunscripción logró su porcentaje de votos más alto en el país con 6.98 por ciento y en la Cuarta Circunscripción alcanzó el 6.68 por ciento. En la tercera circunscripción los siete estados son gobernados por Morena: campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. También los seis estados de la cuarta Circunscripción son administrados por morenistas: Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.

Al amparo de los votos que les aporta su alianza con Morena, el Partido Verde Ecologista de México recibirá este año 857 millones de pesos de financiamiento público, que se paga con dinero de los contribuyentes, mientras que Partido del Trabajo tiene un subsidio anual de 703 millones de pesos, lo que convierte a esas dos franquicias políticas en un gran negocio, aunque, como presuntas organizaciones de ciudadanos, no le aporten nada de provecho a la democracia de nuestro país.

Si Morena logra rescatar y comprometer la lealtad de los senadores y diputados que tiene sembrados en el Partido del Trabajo y en el Partido Verde Ecologista de México, podrá sumar las mayorías calificadas de 334 legisladores en el Palacio de San Lázaro y 86 senadores en la Cámara Alta. Y después, para los comicios del domingo 6 de junio del 2027, podría dejar que sus convenencieros y desleales aliados compitieran solos, a ver hasta donde les alcanzan sus fuerzas.

Sólo para cerrar y como punto de referencia, la más reciente encuesta en la cual se evalúa la preferencia electoral, la consultora Enkoll publicó el jueves 4 de diciembre del 2025 que Morena tenía entonces el 42 por ciento de respaldo electoral, mientras que el Partido Verde Ecologista de México apenas marcaba tres por ciento y el Partido del Trabajo dos por ciento. Y de la oposición formal, el PAN marcaba 11 por ciento, Movimiento Ciudadano siete por ciento y el PRI apenas un cinco por ciento. Como usted puede ver, el panorama para los desleales socios de Morena y para sus rivales formales es muy triste y sombrío.

En los próximos comicios del 2027 Morena podría apostar a alcanzar la mayoría de los triunfos en los distritos electorales de los 24 estados que gobierna, entre ellos, los más numerosos, como Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Puebla, que están entre los cinco primeros del país con más distritos electorales, más habitantes y más votos, para acercarse o sumar 300 diputados federales en San Lázaro. Los 34 que le faltaran para alcanzar la mayoría calificada, podría negociarlos con los restantes partidos, incluyendo los que se asumen como oposición.