Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado

El menor viajaba regresaba de una práctica de futbol en compañía de su hermano y su madre cuando fue atacado, y en este momento se encuentra recibiendo atención médica.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Jesús Elías Rodríguez Aramburu, un niño de ocho años de edad que viajaba en el asiento trasero de una camioneta, fue alcanzado por una bala cuando se encontraba en el Periférico Ecológico de Puebla, situación que hasta el jueves lo ha mantenido en terapia intensiva.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes a la altura del Instituto México que se encuentra ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla. El tío del menor fue quien reportó el caso mediante un video difundido en redes sociales.

En la grabación, el familiar de Jesús Elías relató que el impacto de la bala se dio cuando el niño regresaba de una práctica de futbol del Instituto México (INMEX), acompañado de su hermano y de su madre, Tatiana Aramburu.

No obstante, cuando la familia ingresó al Periférico Ecológico de Puebla, una bala atravesó el vidrio trasero de la camioneta en la que se trasladaban, la cual se impactó en el rostro del menor de ocho años de edad y le perforó la mandíbula mientras iba en su asiento de seguridad.

Jesús Elías se encuentra en terapia intensiva

El tío de la víctima explicó que, hasta este momento, la bala se encuentra en el mismo lugar, por lo que el estado de salud de Jesús Elías es delicado, a pesar de la rápida reacción de su madre que, con ayuda de un peatón, llevó a su hijo al área de urgencias del Hospital La Paz para que recibiera atención médica.

El familiar del menor también precisó que el disparo se produjo en una zona ampliamente transitada, cercana a escuelas, comercios y áreas habitacionales, pero hasta este momento se desconoce si el impacto fue consecuencia de una bala perdida o de un ataque directo.

Luego de ser llevado al Hospital La Paz en primera instancia, Jesús Elías fue canalizado al Hospital Ángeles, donde se encuentra en terapia intensiva y bajo estricta vigilancia.

Finalmente, el tío del niño señaló que se decidió hacer público este caso para exigir que no quede impune y evitar que esto le suceda a otras personas, por lo que se hizo un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos.