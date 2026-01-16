Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado

Redacción/SinEmbargo

16/01/2026 - 1:27 am

El menor que recibió un impacto de bala en Puebla se encuentra hospitalizado

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Policía de la SSC-CdMx muere en balacera al impedir robo a vivienda en el Pedregal

Balacera en la Alcaldía Cuauhtémoc deja un oficial de SSC-CdMx herido y 4 detenidos

Balacera en Tepito deja saldo de 3 muertos; la SSC-CdMx indaga posible ataque directo

El menor viajaba regresaba de una práctica de futbol en compañía de su hermano y su madre cuando fue atacado, y en este momento se encuentra recibiendo atención médica.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Jesús Elías Rodríguez Aramburu, un niño de ocho años de edad que viajaba en el asiento trasero de una camioneta, fue alcanzado por una bala cuando se encontraba en el Periférico Ecológico de Puebla, situación que hasta el jueves lo ha mantenido en terapia intensiva.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes a la altura del Instituto México que se encuentra ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla. El tío del menor fue quien reportó el caso mediante un video difundido en redes sociales.

En la grabación, el familiar de Jesús Elías relató que el impacto de la bala se dio cuando el niño regresaba de una práctica de futbol del Instituto México (INMEX), acompañado de su hermano y de su madre, Tatiana Aramburu.

El tío de Jesús Elías hizo un llamado en redes sociales a las autoridades para esclarecer los hechos.
El tío de Jesús Elías relató el momento en el que su sobrino recibió un impacto de bala. Foto: Captura de pantalla

No obstante, cuando la familia ingresó al Periférico Ecológico de Puebla, una bala atravesó el vidrio trasero de la camioneta en la que se trasladaban, la cual se impactó en el rostro del menor de ocho años de edad y le perforó la mandíbula mientras iba en su asiento de seguridad.

Jesús Elías se encuentra en terapia intensiva

El tío de la víctima explicó que, hasta este momento, la bala se encuentra en el mismo lugar, por lo que el estado de salud de Jesús Elías es delicado, a pesar de la rápida reacción de su madre que, con ayuda de un peatón, llevó a su hijo al área de urgencias del Hospital La Paz para que recibiera atención médica.

El familiar del menor también precisó que el disparo se produjo en una zona ampliamente transitada, cercana a escuelas, comercios y áreas habitacionales, pero hasta este momento se desconoce si el impacto fue consecuencia de una bala perdida o de un ataque directo.

Luego de ser llevado al Hospital La Paz en primera instancia, Jesús Elías fue canalizado al Hospital Ángeles, donde se encuentra en terapia intensiva y bajo estricta vigilancia.

Finalmente, el tío del niño señaló que se decidió hacer público este caso para exigir que no quede impune y evitar que esto le suceda a otras personas, por lo que se hizo un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

¿Serán los derechos de las audiencias el nuevo mecanismo de censura?

"La pregunta de fondo no es si los derechos de las audiencias deben existir, sino quién los invoca,...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

+ Sección

Galileo

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
1

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
2

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
3

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

4

Periodistas de SinEmbargo son golpeadxs durante cobertura en Mercado Mixhuca de CdMx

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
5

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con Donald Trump.
6

Corina entrega a Trump su medalla del Nobel, pero él no la considera para Venezuela

Hoy No Circula
7

Hoy No Circula de este viernes 16 de enero: evita las nuevas multas y el corralón

La CURP biométrica ya esta disponible
8

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo, gas natural y uranio a China según los acuerdos alcanzados en la visita del Primer Ministro a Beijing.
9

Canadá cierra los primeros acuerdos con China y... ¿se acelera la ruptura del T-MEC?

El fantasma de Venezuela en la reforma electoral.
10

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

11

Pareja obligaba a sus cinco hijos a tener relaciones sexuales entre ellos para darles de comer

El director del Infonavit informó que los cuatro millones 856 mil créditos impagables que habían cuando llegó la 4T ya fueron completamente reestructurados.
12

El Infonavit pone fin a créditos impagables con la reestructura de 4 millones 856 mil

Hoy No Circula
13

¿Doble Hoy No Circula en jueves? Así aplicará este 15 de enero

¿Cómo saber si tu celular ya fue registrado en el padrón telefónico en México?
14

¿Cómo puedes saber si tu número de celular está registrado en el padrón telefónico?

Trump Hitler
15

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El menor que recibió un impacto de bala en Puebla se encuentra hospitalizado
1

Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
2

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
3

DATOS ¬ El “trofeo” del panismo en Guanajuato: 30 mil asesinatos en la última década

Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores, y Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos
4

Rubio habla con De la Fuente: exige “resultados significativos” en combate a cárteles

Reforma electoral
5

Monreal avala que PT y PVEM no apoyen Reforma Electoral; defienden principios, dice

SCJN comete nuevo error.
6

SCJN aprueba por error criterio regresivo sobre pensiones de CFE; repetirá votación

Delincuentes robaron las cuatro llantas y dejaron en tabiques la camioneta del Diputado federal Nacho Mier Jr. en el Municipio de San Andrés Cholula.
7

Ladrones en Puebla dejan sobre tabiques la camioneta del Diputado Ignacio Mier Jr.

8

Prohibición de vapeadores entra en vigor este viernes: ¿En qué consiste esta Ley?

Annie Pardo reciben doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
9

Annie Pardo recibirá doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo, gas natural y uranio a China según los acuerdos alcanzados en la visita del Primer Ministro a Beijing.
10

Canadá cierra los primeros acuerdos con China y... ¿se acelera la ruptura del T-MEC?

Un bioespeleólogo mexicoamericano encontró fósiles de megafauna prehistórica en la Sierra de Tanchipa que será donada, en parte, al Museo Regional Huasteco.
11

Investigador descubre fósiles de mamuts y perezosos de la Edad de Hielo en SLP

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) trasladó este jueves ayuda humanitaria a bordo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea con destino a Jamaica.
12

México envía 38 toneladas de ayuda humanitaria a Jamaica tras paso de "Melissa"