Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

El temblor sorprendió a la ciudadanía durante las primeras horas del viernes. Apenas el pasado 2 de enero se registró otro movimiento telúrico de 6.5 que dejó una persona muerta en la capital del país.

Información en desarrollo.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Ciudad de México (CdMx) fue alertada esta madrugada por un sismo de 5.3 localizado al suoreste de San Marcos; Guerrero. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que hasta este momento no se reportan daños por el temblor registrado a las 00:42:56 horas del viernes 16 de enero.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México pidió a la población en sus redes sociales atender las medidas de emergencia de la Coordinación Nacional de Protección Civil, cuya instancia inició los protocolos de revisión correspondientes.

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada Molina, informó que las autoridades capitalinas trabajan en las 16 alcaldías para verificar condiciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía, por lo que el equipo de Bomberos Ciudad de México junto con las autoridades se encuentra realizando inspecciones en puentes vehiculares e infraestructura de movilidad integrada, sin novedades relevantes hasta este momento.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc. 19 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 16/01/2026 00:42:56 Lat 16.72 Lon -99.55 Pf 10 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 16, 2026

La mandataria también comunicó que los equipos de emergencia están dando apoyo con abanderamientos a vecinos que continúan fuera de sus domicilios. Asimismo, publicó un video en sus redes sociales con el que dio cuenta del sobrevuelo que realizan los cóndores de la SSC-CdMx tras el movimiento telúrico, pero tampoco se reportan novedades al respecto. Pese a lo anterior, la Jefa de Gobierno pidió reportar cualuiqer incidente al 911.

Brugada Molina precisó en su cuenta de X que en dichos protocolos de emergencia, seguridad y seguridad y comunicación participan el Gobierno de la CdMx, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CdMx, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CdMx, la Secretaría de Movilidad de la CdMx, la Secretaría de Obras y Servicios de la CdMx y la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno de la CdMx.