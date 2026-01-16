La Segob reafirma su atención por la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

Apenas ayer, familiares de las personas desaparecidas y colectivos instalaron un memorial en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia y denunciar la falta de avances significativos en la investigación.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno de México reafirmó su compromiso con la verdad y la justicia por la desaparición de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, cuyos defensores de derechos humanos fueron vistos por última vez el 15 de enero de 2023 en la zona limítrofe entre Michoacán y Colima.

"El Gobierno de México refrenda su disposición al diálogo constructivo y a la cooperación internacional, convencido de que la erradicación de la desaparición exige el trabajo conjunto, la actuación responsable del Estado y el respeto irrestricto a la dignidad de las víctimas", manifestó la Segob en un comunicado.

Las autoridades federales aseguraron que por este caso han brindado atención permanente, coordinada y de buena fe, en estricto apego al marco jurídico nacional y a los compromisos internacionales asumidos por el país.

En este sentido, la Segob detalló que, a partir de la notificación de la "Acción Urgente" emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y de la Medida Cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se activaron de manera inmediata mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de investigación, búsqueda, atención a víctimas y protección, con la participación permanente de los familiares de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia y de su representación legal.

"Actualmente, se cuenta con una ruta de trabajo institucional dinámica que se mantiene en constante revisión y fortalecimiento", puntualizaron las autoridades.

La Segob explicó que se continuará informando de manera puntual a los organismos internacionales sobre las acciones realizadas y los avances alcanzados por el caso, que cumplió tres años el jueves 15 de enero, con el firme propósito de garantizar el acceso a la verdad y la justicia.

En el marco del tercer aniversario de la desaparición, familiares de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia y colectivos instalaron el jueves un memorial con los rostros de las víctimas en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia y denunciar la falta de avances significativos en la investigación.

El caso de ambas personas ha sido vinculado con la defensa del territorio de San Miguel Aquila, Michoacán, frente a la minera Ternium, ya que la camioneta de Lagunes Gasca y Díaz Valencia fue hallada con impactos de bala en la carretera entre Michoacán y Colima poco después de su desaparición.

Dado lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha hecho un llamado al Estado mexicano para llevar a cabo una búsqueda efectiva y exigir una rendición de cuentas a la empresa involucrada.