La Segob reafirma su atención por la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

Redacción/SinEmbargo

16/01/2026 - 5:11 am

La desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz cumplió tres años el 15 de enero.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Segob pide a productores agrícolas evitar bloqueo; caravana de tractores llega a CdMx

La Segob activa el Plan Michoacán tras reunión entre Rosa Icela y Ramírez Bedolla

Apenas ayer, familiares de las personas desaparecidas y colectivos instalaron un memorial en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia y denunciar la falta de avances significativos en la investigación.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación (Segob) del Gobierno de México reafirmó su compromiso con la verdad y la justicia por la desaparición de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, cuyos defensores de derechos humanos fueron vistos por última vez el 15 de enero de 2023 en la zona limítrofe entre Michoacán y Colima.

"El Gobierno de México refrenda su disposición al diálogo constructivo y a la cooperación internacional, convencido de que la erradicación de la desaparición exige el trabajo conjunto, la actuación responsable del Estado y el respeto irrestricto a la dignidad de las víctimas", manifestó la Segob en un comunicado.

Las autoridades federales aseguraron que por este caso han brindado atención permanente, coordinada y de buena fe, en estricto apego al marco jurídico nacional y a los compromisos internacionales asumidos por el país.

El Gobierno de México reafirmó su atención por la desaparición de La Segob reafirma su atención por la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz.
Familiares de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz exigieron justicia por la desaparición de los defensores de derechos humanos. Foto: Yerania Rolón Rolón, Cuartoscuro

En este sentido, la Segob detalló que, a partir de la notificación de la "Acción Urgente" emitida por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y de la Medida Cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se activaron de manera inmediata mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de investigación, búsqueda, atención a víctimas y protección, con la participación permanente de los familiares de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia y de su representación legal.

"Actualmente, se cuenta con una ruta de trabajo institucional dinámica que se mantiene en constante revisión y fortalecimiento", puntualizaron las autoridades.

La Segob explicó que se continuará informando de manera puntual a los organismos internacionales sobre las acciones realizadas y los avances alcanzados por el caso, que cumplió tres años el jueves 15 de enero, con el firme propósito de garantizar el acceso a la verdad y la justicia.

En el marco del tercer aniversario de la desaparición, familiares de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia y colectivos instalaron el jueves un memorial con los rostros de las víctimas en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia y denunciar la falta de avances significativos en la investigación.

El caso de ambas personas ha sido vinculado con la defensa del territorio de San Miguel Aquila, Michoacán, frente a la minera Ternium, ya que la camioneta de Lagunes Gasca y Díaz Valencia fue hallada con impactos de bala en la carretera entre Michoacán y Colima poco después de su desaparición.

Dado lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha hecho un llamado al Estado mexicano para llevar a cabo una búsqueda efectiva y exigir una rendición de cuentas a la empresa involucrada.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

¿Serán los derechos de las audiencias el nuevo mecanismo de censura?

"La pregunta de fondo no es si los derechos de las audiencias deben existir, sino quién los invoca,...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

+ Sección

Galileo

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
1

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Hoy No Circula
2

Hoy No Circula de este viernes 16 de enero: evita las nuevas multas y el corralón

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
3

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Trump Hitler
4

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo, gas natural y uranio a China según los acuerdos alcanzados en la visita del Primer Ministro a Beijing.
5

Canadá cierra los primeros acuerdos con China y... ¿se acelera la ruptura del T-MEC?

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
6

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

El menor que recibió un impacto de bala en Puebla se encuentra hospitalizado
7

Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado

La CURP biométrica ya esta disponible
8

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con Donald Trump.
9

Corina entrega a Trump su medalla del Nobel, pero él no la considera para Venezuela

El fantasma de Venezuela en la reforma electoral.
10

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
11

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
12

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

Morena, PT y PVEM
13

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

14

La SSC-CdMx detiene a 6 presuntos miembros de "La Unión Tepito" ligados con "El Daza"

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
15

DATOS ¬ El “trofeo” del panismo en Guanajuato: 30 mil asesinatos en la última década

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

La SSC-CdMx detiene a 6 presuntos miembros de "La Unión Tepito" ligados con "El Daza"

El menor que recibió un impacto de bala en Puebla se encuentra hospitalizado
2

Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
3

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
4

DATOS ¬ El “trofeo” del panismo en Guanajuato: 30 mil asesinatos en la última década

Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores, y Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos
5

Rubio habla con De la Fuente: exige “resultados significativos” en combate a cárteles

Reforma electoral
6

Monreal avala que PT y PVEM no apoyen Reforma Electoral; defienden principios, dice

SCJN comete nuevo error.
7

SCJN aprueba por error criterio regresivo sobre pensiones de CFE; repetirá votación

Delincuentes robaron las cuatro llantas y dejaron en tabiques la camioneta del Diputado federal Nacho Mier Jr. en el Municipio de San Andrés Cholula.
8

Ladrones en Puebla dejan sobre tabiques la camioneta del Diputado Ignacio Mier Jr.

9

Prohibición de vapeadores entra en vigor este viernes: ¿En qué consiste esta Ley?

Annie Pardo reciben doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
10

Annie Pardo recibirá doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo, gas natural y uranio a China según los acuerdos alcanzados en la visita del Primer Ministro a Beijing.
11

Canadá cierra los primeros acuerdos con China y... ¿se acelera la ruptura del T-MEC?

Un bioespeleólogo mexicoamericano encontró fósiles de megafauna prehistórica en la Sierra de Tanchipa que será donada, en parte, al Museo Regional Huasteco.
12

Investigador descubre fósiles de mamuts y perezosos de la Edad de Hielo en SLP