Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Europa Press

16/01/2026 - 6:10 am

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Una de cada cuatro pacientes experimentaron esta situación después de dar a luz, en comparación con aproximadamente una de cada 16 mujeres que tuvieron un procedimiento vaginal.

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS).- Un estudio realizado por investigadores del Hospital General Brigham de Massachusetts (Estados Unidos) revela que las pacientes que se someten a cesáreas no programadas o planificadas tienen un riesgo considerablemente mayor de experimentar estrés psicológico agudo durante el parto, con efectos que pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna y el vínculo temprano con los bebés.

El estudio, que se publica en Pregnancy, hizo un seguimiento a más de mil 100 mujeres que dieron a luz en el Hospital General de Massachusetts, miembro fundador del sistema de salud Mass General Brigham.

Cuando el parto salva vidas, pero deja huella emocional

Lo investigación revela que más de una de cada cuatro pacientes que tuvieron una cesárea no programada experimentaron estrés agudo clínicamente significativo poco después del parto, en comparación con aproximadamente uno de cada 16 pacientes que tuvieron un parto vaginal.

Incluso después de considerar complicaciones médicas, traumas previos y antecedentes de salud mental, las mujeres que tuvieron una cesárea no programada mantuvieron una probabilidad más del doble de experimentar estrés severo.

"Una cesárea no programada puede salvar vidas, pero para algunas pacientes también es una experiencia profundamente angustiante", apunta la investigadora principal, Sharon Dekel del Programa de Investigación de Trastornos por Estrés Traumático Posparto del Departamento de Psiquiatría del Hospital General Brigham de Massachusetts.

"Nuestros hallazgos demuestran que el impacto emocional de estos partos es común, medible y clínicamente significativo. Si bien la mayoría de las pacientes son resilientes y no presentan una respuesta al estrés, queremos asegurarnos de que quienes enfrentan dificultades obtengan los recursos que necesitan", señala.

Los niveles de estrés fueron más altos cuando la cesárea se realizó durante el parto o en presencia de complicaciones obstétricas mayores. Cabe destacar que estas reacciones tempranas al estrés no fueron pasajeras. Las mujeres que reportaron altos niveles de estrés agudo poco después del parto fueron significativamente más propensas a desarrollar síntomas de estrés postraumático, depresión y dificultades para establecer vínculos con sus bebés dos meses después.

Los investigadores trabajan activamente en los próximos pasos para implementar un cuestionario que podría ayudar a evaluar a las pacientes posparto en el Hospital General Brigham de Massachusetts y otros hospitales. Los hallazgos también respaldan la creciente demanda de atención obstétrica y posparto con enfoque en el trauma, en particular para las pacientes que se han sometido a intervenciones inesperadas durante el parto.

Evaluar y apoyar: cómo prevenir que el estrés se vuelva persistente

Dekel señala que algunas pacientes pueden presentar una respuesta aguda al estrés, pero sus síntomas pueden mejorar con el tiempo, lo que podría significar la importancia de realizar evaluaciones tanto inmediatamente
después del parto como posteriormente.

"Este estudio destaca el valor potencial de una evaluación breve y de bajo impacto para detectar el estrés agudo durante la hospitalización posparto, especialmente después de partos no planificados o con complicaciones médicas", señala Dekel.

"A veces, el parto puede convertirse en un evento con mucha carga emocional o una experiencia traumática. Pero contamos con excelentes maneras de ayudar a las personas a afrontar la situación, por eso queremos identificar a las pacientes de forma temprana y ayudarlas a conectar", concluye.

