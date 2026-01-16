Julio Iglesias niega acusaciones de agresión sexual y maltrato a sus extrabajadoras

Redacción/SinEmbargo

16/01/2026 - 8:04 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Fiscalía de España da estatus de testigos protegidos a denunciantes de Julio Iglesias

Exempleadas acusan a Julio Iglesias de agresión sexual; Fiscalía de España investiga

Gobierno federal traza Plan contra Abuso Sexual; busca homologarlo como delito grave

El cantante asegura que esas acusaciones son "absolutamente falsas" y que le causan "una gran tristeza".

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS).- El cantante Julio Iglesias rechazó este viernes en un comunicado emitido en su cuenta de la red Instagram, las acusaciones de agresión sexual y maltrato que han lanzado contra él dos extrabajadoras a través de varias informaciones publicadas por Eldiario.es y Univisión. Asegura no haber sentido nunca "tanta maldad".

El comunicado, colgado sobre las cuatro de la madrugada en la citada red social responde "con profundo pesar" a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en su casa: "Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer".

El cantante asegura que esas acusaciones son "absolutamente falsas" y que le causan "una gran tristeza". "Nunca había sentido tanta maldad", exclama, pero advierte de que aún le quedan "fuerzas" para que la gente conozca "toda la verdad" y también para defender su "dignidad ante un agravio tan grave".

De hecho, en la noche de ayer se conoció que el cantante había contratado al despacho de abogados del exmagistrado José Antonio Choclán después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abriera esta semana una investigación sobre las acusaciones realizadas por las exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias.

El abogado penalista es conocido también por ejercer la defensa de personas de carácter mediático como el empresario y presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, el futbolista Cristiano Ronaldo o la empresaria Corinna Larsen.

El cantante concluye su comunicado, firmado a mano, asegurando que no puede olvidarse de "tantas y tantas personas queridísimas" que le han mandado mensajes de "cariño y lealtad": "He sentido mucho consuelo en ellas".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

¿Serán los derechos de las audiencias el nuevo mecanismo de censura?

"La pregunta de fondo no es si los derechos de las audiencias deben existir, sino quién los invoca,...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

+ Sección

Galileo

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula
1

Hoy No Circula de este viernes 16 de enero: evita las nuevas multas y el corralón

Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
2

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
3

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
4

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo, gas natural y uranio a China según los acuerdos alcanzados en la visita del Primer Ministro a Beijing.
5

Canadá cierra los primeros acuerdos con China y... ¿se acelera la ruptura del T-MEC?

Trump Hitler
6

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

7

Periodistas de SinEmbargo son golpeadxs durante cobertura en Mercado Mixhuca de CdMx

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
8

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con Donald Trump.
9

Corina entrega a Trump su medalla del Nobel, pero él no la considera para Venezuela

La CURP biométrica ya esta disponible
10

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

El menor que recibió un impacto de bala en Puebla se encuentra hospitalizado
11

Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado

Fuerzas Armadas capturan a Uber "N" y tres más del CJNG en Jalisco y Nayarit.
12

Autoridades detienen a operador financiero de "El Mencho" y tres integrantes del CJNG

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
13

DATOS ¬ El “trofeo” del panismo en Guanajuato: 30 mil asesinatos en la última década

14

La SSC-CdMx detiene a 6 presuntos miembros de "La Unión Tepito" ligados con "El Daza"

Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores, y Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos
15

Rubio habla con De la Fuente: exige “resultados significativos” en combate a cárteles

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Julio Iglesias niega acusaciones de agresión sexual y maltrato a sus extrabajadoras

Actividades del fin de semana
2

Conciertos, teatro y música a la luz de las velas para pasar un gran fin de semana

3

La SSC-CdMx detiene a 6 presuntos miembros de "La Unión Tepito" ligados con "El Daza"

El menor que recibió un impacto de bala en Puebla se encuentra hospitalizado
4

Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
5

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
6

DATOS ¬ El “trofeo” del panismo en Guanajuato: 30 mil asesinatos en la última década

Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores, y Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos
7

Rubio habla con De la Fuente: exige “resultados significativos” en combate a cárteles

Reforma electoral
8

Monreal avala que PT y PVEM no apoyen Reforma Electoral; defienden principios, dice

SCJN comete nuevo error.
9

SCJN aprueba por error criterio regresivo sobre pensiones de CFE; repetirá votación

Delincuentes robaron las cuatro llantas y dejaron en tabiques la camioneta del Diputado federal Nacho Mier Jr. en el Municipio de San Andrés Cholula.
10

Ladrones en Puebla dejan sobre tabiques la camioneta del Diputado Ignacio Mier Jr.

11

Prohibición de vapeadores entra en vigor este viernes: ¿En qué consiste esta Ley?

Annie Pardo reciben doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
12

Annie Pardo recibirá doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa