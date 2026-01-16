Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

Europa Press

16/01/2026 - 10:06 am

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS).- El Ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, defendió este jueves que el grupo de trabajo acordado por estadounidenses, groenlandeses y daneses "no continuará las conversaciones sobre la anexión de Groenlandia", poco después de que la Casa Blanca haya apuntado que mantendrían conversaciones sobre la adquisición del territorio ártico por parte de la Administración de Donald Trump, lo que Lokke tachó de "impensable".

"Estados Unidos debe respetar las 'líneas rojas' del Reino de Dinamarca, que establecen que Estados Unidos no debe poseer Groenlandia. Por lo tanto, el grupo de trabajo acordado por estadounidenses, groenlandeses y daneses no continuará las conversaciones sobre la anexión de Groenlandia", aseguró el jefe de la diplomacia danesa en una entrevista en la cadena pública de su país, DR.

En este sentido, aseveró que, "cuando comiencen las reuniones, si resulta que los estadounidenses tienen un enfoque diferente, será una serie de reuniones muy, muy breves", antes de apuntar que lo acordado en la reunión del miércoles "fue discrepar en esto e intentar iniciar un diálogo de alto nivel respetando las líneas rojas del Reino".

"Sé lo que acordamos. Me senté en la sala, miré directamente a los ojos al Vicepresidente (JD Vance) y al Secretario de Estado (Marco Rubio) estadounidenses y coincidí en estas cosas", sostuvo.

Lokke: "Es nuestra tarea que no se cumpla"

"Me queda la clara sensación de que el Presidente estadounidense aún quiere ser el dueño de Groenlandia (...) y es nuestra tarea asegurar que ese deseo no se cumpla", subrayó. Lokke, quien ha descrito una toma de control del territorio semiautónomo por parte de Washington como "impensable". "No queremos eso en Dinamarca, ni en Groenlandia, y es contrario a todas las normas internacionales", manifestó.

Al hilo, alegó que "tampoco es necesario" que Estados Unidos se haga con la isla ártica "para satisfacer lo que, al menos, se definió ayer, como intereses estadounidenses". "Nos enfrentamos a desafíos de seguridad a largo plazo, y deben abordarse, lo que requiere la participación estadounidense, pero no una toma de control", defendió.

De este modo, el Ministro de Exteriores danés rechazó lo planteado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que horas antes en una rueda de prensa aseguró que el grupo de trabajo mantendrá "conversaciones técnicas sobre la adquisición de Groenlandia", un diálogo que la Administración Trump "pretende seguir teniendo con los daneses y con la respetada delegación de Groenlandia".

"Pero el Presidente (Trump) dejó bastante clara su prioridad: quiere que Estados Unidos adquiera Groenlandia", agregó la portavoz, quien también ha indicado que el grupo de trabajo se reunirá cada dos o tres semanas, como lo confirmó luego Lokke en uno de los pocos puntos en los que han coincidido.

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, afirmó este miércoles que su país necesita a Groenlandia por motivos de seguridad nacional.
El Presidente estadounidense defendió la importancia estratégica de Groenlandia. Foto: X @WhiteHouse

El cruce de declaraciones se produce apenas un día después de la creación, anunciada por el propio ministro de Exteriores danés, del grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una "solución común" a los desacuerdos con Estados Unidos sobre Groenlandia tras la referida reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca, impulsado por JD Vance y al que acudieron Rubio, Lokke y la Ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt.

Rutte se reunirá el lunes con Dinamarca y Groenlandia

El Secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunirá este lunes con el Ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y la Ministra de Exteriores e Investigación de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, en el marco de la crisis en Groenlandia por las pretensiones de la Administración de Donald Trump para hacerse con la soberanía de la isla del Ártico.

Así lo ha anunciado la Alianza Atlántica en un comunicado, en el que detalló que la reunión se producirá en la sede de la OTAN en Bruselas, si bien por el momento no ha ofrecido más detalles del encuentro con los dos ministros de Dinamarca y Groenlandia.

Durante el encuentro previsiblemente se abordará la seguridad del Ártico, un asunto que el propio Rutte ha defendido esta semana como "una prioridad" para la Alianza Atlántica, esgrimiendo que el deshielo está abriendo nuevas rutas marítimas y que por tanto la OTAN debe asegurarse de "hacer todo para proteger la región".

"Tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de que el Ártico siga siendo seguro. Actualmente estamos debatiendo los próximos pasos sobre cómo asegurarnos de que damos un seguimiento práctico a esas discusiones para garantizar que hagamos todo de manera colectiva y a través de nuestros aliados individuales para asegurarnos de que el Ártico siga siendo seguro", afirmó Rutte en una rueda de prensa.

Esta cita tiene lugar después de que este miércoles los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia tuvieran una reunión en la Casa Blanca con el Vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y con el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el que ambas partes aceptaron colaborar pero difirieron sobre la posibilidad de que Washington tome el control de la isla.

Europa Press

Europa Press

