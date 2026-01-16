Registro de celulares: ¿Mis datos están seguros? Agencia Digital aclara tus dudas

José Antonio Merino detalló que la información que se solicita al momento de la vinculación sólo es para validar la identidad de los usuarios.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– El registro de celulares obligatorio en México ha provocado una avalancha de cuestionamientos sobre la protección de datos personales y sobre quién protege y quién tiene acceso a información delicada de las personas. Por ello, el Gobierno de México respondió a las dudas más frecuentes, para que los usuarios puedan dar de alta sus líneas y así combatir delitos como la extorsión, el fraude y el acoso.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) del Gobierno federal, dedicó su participación en la conferencia matutina de este viernes de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para calmar las dudas de los usuarios de teléfonos celulares.

"La compra de chips para teléfonos celulares sin identificación permite que los teléfonos sean usados potencialmente para la comisión de delitos. Familiares, amigos, nosotros mismos, podemos ser víctimas de llamadas de extorsión, fraude, acoso, o incluso secuestro virtual, porque las líneas no están asociadas a ninguna persona", indicó el funcionario.

"Los chips se podían activar en cualquier lugar, se podían comprar varios, cambiarlos, y si las víctimas denunciaban el delito era imposible saber quién era el dueño de la línea. México era de los pocos países en el mundo donde se podía comprar un chip sin identificarse. Se decidió que cada línea esté asociada a una persona, el dueño de cada línea", argumentó.

¿Quién realiza el proceso? ¿Se guardan datos biométricos?

El proceso, explicó Peña Merino, está a cargo de las compañías telefónicas, no hay un registro como tal de líneas de celulares, cada compañía hace la documentación por parte de sus usuarios. Esto no queda en resguardo de ninguna autoridad de gobierno. Si se llegara a cometer un delito con alguna línea, las autoridades podrán solicitar en términos de la ley información adicional.

¿Qué dice la ley? Que los chips adquiridos antes del 9 de enero tendrán hasta el 30 de junio para que el titular haga el registro. Pero los chips nuevos, si van hoy a comprar uno, en cualquier compañía, les va a marcar que tiene datos pero no los va a dejar usar los datos hasta que se haga el registro.

Las compañías no guardan datos biométricos.

Además, las autoridades sólo pueden solicitar información a las compañías en casos de comisión de un delito en los términos del Código Penal federal, eso no se modificó, reiteró Peña Merino.

¿Cómo asociar las líneas celulares?

El registro puede ser de manera presencial: ir a un centro de atención de tu compañía celular, presentan una identificación y quien valida que somos quienes decimos ser es la persona que está en la ventanilla.

"Lo podemos hacer también de manera remota. En el celular ingresan a la página, cada empresa tienen su liga específica, pide tomar una fotografía a la identificación, por ejemplo la INE, usamos la cámara del teléfono para hacer la comparación y se valida que somos la misma persona", explicó Peña Merino.

"En el caso de la INE, como en el banco, cuando uno va a hacer la transacción, nos pide hacer el dedito, es lo mismo: ni el INE ve nuestra información bancaria ni el banco ve la identificación del INE. Es una validación, ¿es esta persona quien dice ser? Sí, o no", aclaró.

Luego, nos pide capturar el número del teléfono del chip, nos sugiere qué identificación usar, tomamos la fotografía por los dos lados de la identificación. "Es una prueba de vida, para quitar la inquietud de que yo puedo usar una fotografía de alguien más para registrar, pues no, es moverse de un lado a otro, la cabeza, para garantizar que es la persona la que está haciendo el proceso", precisó el funcionario.

Además, agregó, manda un mensaje de texto para garantizar que tenemos nosotros el celular en la mano con el chip que estamos tratando de registrar y que es parte del flujo. Si todo coincide, queda registrada la línea.

Hasta ahora, detalló, se han registrado dos millones 151 mil 802 líneas. "Va a ir avanzando y acelerando", previó el titular de la ATDT.

¿Podré consultar qué celulares están a mi nombre?

Sí. Peña Merino informó que, en dos semanas, a solicitud de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, las empresas van a generar información para tener una plataforma que nos permita consultar como titulares qué números están asociados a nuestra Clave Única de Registro de Población (CURP), dando sólo los últimos cuatro dígitos de la línea, para protección de los usuarios.

"Si tenemos alguna duda, una línea que no reconocemos, se puede hacer la aclaración con las empresas", pidió el funcionario.

Responden las dudas más frecuentes

En la "mañanera" de la Presidenta Sheinbaum, Peña Merino respondió una por una las dudas más frecuentes con respecto al registro de celulares. A continuación, la lista completa:

¿Alguien más puede usar mi identidad para asociar una línea? No. Para asociar una línea debes presentar tu identificación y realizar una "prueba de vida", que consiste en usar la cámara para comparar tu rostro con la identificación. Una vez validada, la imagen se elimina. No se crea ninguna base de datos de rostros.

¿Mis datos personales están seguros? Sí. Tus datos son resguardados y protegidos por la compañía telefónica, tal como lo hacen los bancos, cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

¿El gobierno puede acceder a mi información? No. El gobierno no tiene acceso a las bases de datos de las compañías telefónicas. Si se comete un delito usando un teléfono celular, las autoridades deben solicitar información a la compañía.

¿Los menores de edad pueden asociar sus líneas telefónicas? No. Los padres o tutores realizan la asociación de la línea como titulares responsables. Puedes dar de alta hasta 10 líneas a tu nombre, ya sea para tus hijos, adultos mayores, etc.

¿Es la primera vez que las compañías telefónicas recaban datos? No. Desde hace más de diez años, las compañías asocian las líneas de plan (pospago) a su titular, ya contaban con una plataforma para hacerlo.

Perdí mi chip, ¿alguien puede hacer uso ilícito de mi línea? No. Debes dar de baja tu línea de manera presencial o en línea ante la compañía telefónica.

Si mi línea es de plan (prepago), ¿debo asociarla? Debes consultarlo directamente con la compañía telefónica.