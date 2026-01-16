CURP biométrica en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla: dónde tramitarla en 2026

La integración de tus datos biométricos es gratuita y se realiza de forma presencial en las oficinas habilitadas por el RENAPO en horario de lunes a viernes.
A partir de 2026, los habitantes del Estado de México podrán mejorar la protección de su identidad mediante la integración de datos biométricos (huellas, rostro, iris y firma) a su CURP. Este registro genera un expediente digital único diseñado para blindar al ciudadano contra el fraude y la suplantación de identidad en cualquier gestión legal o administrativa.
Al igual que otros trámites para obtener identificaciones oficiales, para la CURP biométrica es necesario acudir de forma presencial a un módulo, en este caso del Registro Nacional de Población (Renapo). A diferencia de otros estados del país que comenzaron el trámite este año, las pruebas piloto de este trámite en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla comenzaron en septiembre de 2025.
“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, se lee en la página oficial del Renapo.
Las oficinas del Renapo y Registro Civil que permiten el trámite en el Estado de México brindan atención de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 15:00 hora local. Debido a que aún no se habilitan las citas por internet se recomienda acudir temprano y registrar tus datos lo antes posible.
Dónde están los módulos de atención para el trámite
- Ecatepec: Emilio Carranza S/N, Plaza Catedral 1er Piso, San Cristobal Centro, C.P. 55000. Número de atención: 55-5787-8422
- Ecatepec: Av. Casanueva, Núm. 2, Col. Jardínes De Casanueva, C.P. 55430. Número de atención: 55-2233-0023
- Ecatepec: Av. De Las Bombas 12 , Santa Cruz Venta de Carpio, C.P. 55065. Número de atención: 55-5839-5324
- Ecatepec: Av. Central Interior Center Plazas Núm.50 , Col. Fuentes De Aragón , C.P. 55210. Número de atención: 55-5774-8620
- Ecatepec: Calle Socrates S/N, Col. San Pedro Xalostoc, C.P. 55310. Número de atención: 0155-5829-3874
- Ecatepec: Av. Nacional S/N, Esquina Francisco Sarabia, Col.Guadalupe Victoria, C.P. 55010. Número de atención: 55-8914-5913
- Tlalnepantla: Calle Hidalgo Esq. Lerma Núm.100 Letra "C", Col. La Romana , C.P. 54030. Número de atención: 55-5390-0620
- Nezahualcóyotl: Sor Juana Inés De La Cruz Núm. 49 , Col. Metropolitana Tercera Sección, C.P. 57740. Número de atención: 55-5797-6541
- Nezahualcóyotl: Calle 35 Y Av. 6 , Interior Unidad Administrativa Zona Norte, Col. Campestre Guadalupana , C.P. 57120. Número de atención: 55-5712-5219
- Nezahualcóyotl: Calle 35 S/N, Esq. Avenida 6, Col. Campestre Guadalupana, C.P. 57120. Número de atención: 55-5112-6686
- Nezahualcóyotl: Avenida Carmelo Pérez Núm. 615, Col. Benito Juárez, C.P. 57000. Número de atención: 55-5112-6919
- Nezahualcóyotl: Calle Poniente 10, Núm. 308, Colonia La Perla, C.P. 57820. Número de atención: 55-1558-1174
- Nezahualcóyotl: Boulevard Bosques De Los Continentes S/N, Col. Bosques De Aragón, C.P. 57170. Número de atención: 55-5766-6273
- Nezahualcóyotl: Avenida Pantitlán Núm. 82, Col. Las Palmas, C.P. 57420. Número de atención: 55-5165-9067
- Nezahualcóyotl: Av. 1ro De Mayo Esq. Acambay S/N, Col. Centro Urbano, C.P. 54701. Número de atención: 55-5797-5765
Cuáles son los documentos necesarios para tramitar la CURP biométrica
Para acudir a tu cita en cualquiera de los módulos de atención debes presentar los siguientes documentos en original:
- Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).
- Acta de nacimiento certificada (reciente).
- CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).
- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
- Correo electrónico activo.
Los menores de edad sí pueden tramitar su CURP Biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco.
Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.