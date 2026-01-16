CURP biométrica en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla: dónde tramitarla en 2026

Omar López

16/01/2026 - 10:12 am

curp 2026 renapo edomex

Artículos relacionados

Artículos relacionados

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

¿Cómo puedes saber si tu número de celular está registrado en el padrón telefónico?

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

La integración de tus datos biométricos es gratuita y se realiza de forma presencial en las oficinas habilitadas por el RENAPO en horario de lunes a viernes.

A partir de 2026, los habitantes del Estado de México podrán mejorar la protección de su identidad mediante la integración de datos biométricos (huellas, rostro, iris y firma) a su CURP. Este registro genera un expediente digital único diseñado para blindar al ciudadano contra el fraude y la suplantación de identidad en cualquier gestión legal o administrativa.

Al igual que otros trámites para obtener identificaciones oficiales, para la CURP biométrica es necesario acudir de forma presencial a un módulo, en este caso del Registro Nacional de Población (Renapo). A diferencia de otros estados del país que comenzaron el trámite este año, las pruebas piloto de este trámite en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla comenzaron en septiembre de 2025.

“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, se lee en la página oficial del Renapo.

Las oficinas del Renapo y Registro Civil que permiten el trámite en el Estado de México brindan atención de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 15:00 hora local. Debido a que aún no se habilitan las citas por internet se recomienda acudir temprano y registrar tus datos lo antes posible.

Dónde están los módulos de atención para el trámite 

La CURP biométrica ya esta disponible
Este trámite es voluntario. Foto: Rogelio Morales Ponce, Cuartoscuro
  • Ecatepec: Emilio Carranza S/N, Plaza Catedral 1er Piso, San Cristobal Centro, C.P. 55000. Número de atención: 55-5787-8422 
  • Ecatepec: Av. Casanueva, Núm. 2, Col. Jardínes De Casanueva, C.P. 55430. Número de atención: 55-2233-0023
  • Ecatepec: Av. De Las Bombas 12 , Santa Cruz Venta de Carpio, C.P. 55065. Número de atención: 55-5839-5324 
  • Ecatepec: Av. Central Interior Center Plazas Núm.50 , Col. Fuentes De Aragón , C.P. 55210. Número de atención: 55-5774-8620
  • Ecatepec: Calle Socrates S/N, Col. San Pedro Xalostoc, C.P. 55310. Número de atención: 0155-5829-3874 
  • Ecatepec: Av. Nacional S/N, Esquina Francisco Sarabia, Col.Guadalupe Victoria, C.P. 55010. Número de atención: 55-8914-5913
  • Tlalnepantla: Calle Hidalgo Esq. Lerma Núm.100 Letra "C", Col. La Romana , C.P. 54030. Número de atención: 55-5390-0620 
  • Nezahualcóyotl: Sor Juana Inés De La Cruz Núm. 49 , Col. Metropolitana Tercera Sección, C.P. 57740. Número de atención: 55-5797-6541
  • Nezahualcóyotl: Calle 35 Y Av. 6 , Interior Unidad Administrativa Zona Norte, Col. Campestre Guadalupana , C.P. 57120. Número de atención: 55-5712-5219
  • Nezahualcóyotl: Calle 35 S/N, Esq. Avenida 6, Col. Campestre Guadalupana, C.P. 57120. Número de atención: 55-5112-6686 
  • Nezahualcóyotl: Avenida Carmelo Pérez Núm. 615, Col. Benito Juárez, C.P. 57000. Número de atención: 55-5112-6919 
  • Nezahualcóyotl: Calle Poniente 10, Núm. 308, Colonia La Perla, C.P. 57820. Número de atención: 55-1558-1174
  • Nezahualcóyotl: Boulevard Bosques De Los Continentes S/N, Col. Bosques De Aragón, C.P. 57170. Número de atención: 55-5766-6273 
  • Nezahualcóyotl: Avenida Pantitlán Núm. 82, Col. Las Palmas, C.P. 57420. Número de atención: 55-5165-9067
  • Nezahualcóyotl: Av. 1ro De Mayo Esq. Acambay S/N, Col. Centro Urbano, C.P. 54701. Número de atención: 55-5797-5765 

Cuáles son los documentos necesarios para tramitar la CURP biométrica

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
Ya puedes registrar tus datos de la CURP Biométrica. Foto: Mitzi Blanquet, Cuartoscuro

Para acudir a tu cita en cualquiera de los módulos de atención debes presentar los siguientes documentos en original:

  • Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).
  • Acta de nacimiento certificada (reciente).
  • CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
  • Correo electrónico activo.

Los menores de edad sí pueden tramitar su CURP Biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.

Explora más en estos temas
CURP Biométrica Estado de México Servicio

Omar López

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

“Resulta perturbadora la presión que WSJ ha revelado: la exigencia de que Sheinbaum entregue a figuras de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

La agenda de los políticos y la agenda política

"La diferencia entre atender la agenda y marcar la agenda es lo que hace trascender a un...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

¿Serán los derechos de las audiencias el nuevo mecanismo de censura?

"La pregunta de fondo no es si los derechos de las audiencias deben existir, sino quién los invoca,...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

La cacica contra el Rector

"Lo de la detención de Abud representa un tranco descomunal en la reconstrucción autocrática que vivimos en...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución
Por Juan Carlos Monedero

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe
Por Mario Campa

El petróleo de Venezuela y la órbita imperialista de la Doctrina Donroe

El currículum amoroso
Por Óscar de la Borbolla

El currículum amoroso

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

+ Sección

Galileo

Los efectos del parto por cesárea pueden persistir durante meses y afectar la salud mental materna

Investigadores revelan que los partos por cesárea pueden generar estrés psicológico

Estudios revelan que un poco más actividad física se asocia a una menor mortalidad, especialmente en las personas con menores hábitos saludables.

Sólo 5 minutos más de ejercicio ayudan a vivir más tiempo, revelan nuevos estudios

Hay una herramienta clave para proteger la visión que muchas veces pasa desapercibida: la alimentación. Qué comemos y cómo lo hacemos puede hacer la diferencia.

¿Qué alimentos ayudan a proteger tu visión? Un oftalmólogo enlista algunos ejemplos

La Universidad Médica de Carolina del Sur concluyó que existe un medicamento que ayuda a dejar de fumar tabaco y también podría ser eficaz para la cannabis.

Hay un medicamento para dejar de fumar tabaco e incluso cannabis, según expertos

La NASA ofrece pasantías con gran valor curricular.

¿Quieres entrar a una pasantía en la NASA? La agencia comparte 5 consejos importantes

Un estudio demostró que combinar una vacuna con un tratamiento que reactiva el sistema inmunitario potencia la respuesta de células encargadas de eliminar VIH.

Fármaco del sistema inmunitario potencia efecto de vacuna contra VIH, revela estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los gobiernos a fortalecer significativamente los impuestos sobre las bebidas azucaradas y alcohólicas.

La OMS pide a los gobiernos aumentar los impuestos a bebidas azucaradas y alcohólicas

Científicos de la UNAM descubren nueva especie de árbol productor de ámbar en Chiapas

Los investigadores encontraron pistas que sugieren que la lactancia materna puede tener efectos positivos duraderos en la salud mental de las mujeres.

La lactancia materna protege la salud mental de madres hasta 10 años después: estudio

La psicóloga del hospital Hospiten Roca, Silvia Morales, explica que la diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno.

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Caso Carlos Manzo: ligan a "Los Erres" con el asesinato y vinculan a proceso a "El Pelón"
1

ENTREVISTA ¬ Coronel confió a Juan Manzo que supo un mes antes que matarían a Carlos

Hoy No Circula
2

Hoy No Circula de este viernes 16 de enero: evita las nuevas multas y el corralón

Gobierno anuncia registro voluntario de CURP; será oficial para instituciones
3

CURP biométrica 2026 en la ZMG: Dónde y cómo tramitarla

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento indispensable para realizar la mayoría de trámites en México. Foto GobMex.
4

CURP biométrica en Baja California: Dónde y cómo tramitarla sin cita

Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo, gas natural y uranio a China según los acuerdos alcanzados en la visita del Primer Ministro a Beijing.
5

Canadá cierra los primeros acuerdos con China y... ¿se acelera la ruptura del T-MEC?

Trump Hitler
6

Trump a la puerta: ¿ya nos cayó el chahuistle?

7

Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

Sheinbaum
8

Acá no dormimos, EU debe hacer su parte allá con armas y consumo, responde Sheinbaum

9

Periodistas de SinEmbargo son golpeadxs durante cobertura en Mercado Mixhuca de CdMx

La CURP biométrica ya esta disponible
10

CURP Biométrica en CdMx: estos son los 8 módulos donde puedes tramitarla

El fantasma de Venezuela en la reforma electoral.
11

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Morena, PT y PVEM
12

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Tras varias declaraciones y especulación, María Corina Machado asistió a la Casa Blanca para sostener un encuentro a puerta cerrada con Donald Trump.
13

Corina entrega a Trump su medalla del Nobel, pero él no la considera para Venezuela

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
14

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

Delcy Rodríguez
15

Delcy Rodríguez en Brest-Litovsk: paz o revolución

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum rechazó que haya persecución política
1

El SAT ya notificó a Salinas Pliego que debe 51 mil millones. No es persecución: CSP

2

Dinamarca niega haber pactado compra de Groenlandia con EU y anuncia fin de reuniones

Sheinbaum
3

Acá no dormimos, EU debe hacer su parte allá con armas y consumo, responde Sheinbaum

4

Julio Iglesias niega acusaciones de agresión sexual y maltrato a sus extrabajadoras

Actividades del fin de semana
5

Conciertos, teatro y música a la luz de las velas para pasar un gran fin de semana

6

La SSC-CdMx detiene a 6 presuntos miembros de "La Unión Tepito" ligados con "El Daza"

El menor que recibió un impacto de bala en Puebla se encuentra hospitalizado
7

Niño recibe impacto de bala en el Periférico Ecológico de Puebla; está hospitalizado

Sismo de 5.2 se registra en San Marcos, Guerrero
8

Un sismo de magnitud 5.3 con origen en San Marcos, Guerrero, activa alertas en CdMx

Salvatierra, Guanajuato: Supuesto hallazgo de fosas clandestinas. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro
9

DATOS ¬ El “trofeo” del panismo en Guanajuato: 30 mil asesinatos en la última década

Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores, y Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos
10

Rubio habla con De la Fuente: exige “resultados significativos” en combate a cárteles

Reforma electoral
11

Monreal avala que PT y PVEM no apoyen Reforma Electoral; defienden principios, dice

SCJN comete nuevo error.
12

SCJN aprueba por error criterio regresivo sobre pensiones de CFE; repetirá votación